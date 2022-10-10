 白俄罗斯与俄罗斯共建部队 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2022

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时政风云

白俄罗斯与俄罗斯共建部队

俄乌战争爆发以来，允许俄军过境、却拒绝派兵参战的白俄罗斯始终态度暧昧。不过，明斯克现在公开指责乌克兰“准备袭击白俄罗斯”，并且以此为由宣布和俄军共同组建一支部队。

普京与卢卡申科 (2022年4月资料图)

普京与卢卡申科 (2022年4月资料图)

（德国之声中文网）白俄罗斯总统卢卡申科指责乌克兰企图进攻白俄罗斯，并以此为由宣布已经与俄罗斯就"部署联盟国家地区部队"达成了共识。根据官方媒体白俄罗斯通讯社的报道，卢卡申科在10月10日与白军方的会议上表示，共识是在独联体非正式峰会后与俄罗斯总统普京在圣彼得堡进行了的一对一会晤上达成的。卢卡申科还说，联盟国家地区部队以白俄罗斯共和国的武装部队为主，部队的组建工作已经进行了两天。

白俄罗斯通讯社还称，将在白境内部署俄军部队。卢卡申科在军方会议上说，不要指望部署大量俄军人员，但也不会是1000人。

针对克里米亚大桥的爆炸袭击造成桥上交通中断了数小时

针对克里米亚大桥的爆炸袭击造成桥上交通中断了数小时

卢卡申科指出，白俄罗斯已经通过"非正式渠道"收到警报，称乌克兰正准备从乌境内袭击白俄罗斯，"基辅方面想要制造第二起克里米亚大桥那样的事件"。白俄罗斯总统称，已经致信乌克兰总统泽连斯基的脏手"切勿染指哪怕一尺白俄罗斯领土"。他在会议上还强调，"若想寻求和平，就必须为战争做好准备"，"在白俄罗斯土地上不能有战火"。

一个星期前的10月4日，卢卡申科曾经表示，白俄罗斯参加了俄罗斯在乌克兰进行的"特别军事行动"，但是没有派出白俄罗斯的士兵前往乌克兰，此举是"为了防止冲突向白俄罗斯领土扩散"。

乌克兰外交部则在10月9日发布声明称：乌克兰驻白俄罗斯大使10月8日被白俄罗斯外交部召见，并收到一份照会；白俄罗斯方面在照会中称，乌克兰似乎计划对白俄罗斯领土发动打击。乌克兰外交部在声明中强调，白方照会内容与事实不符，"我们断然拒绝白俄罗斯政权的又一次诽谤"，并且认为此事背后有俄方的挑衅。

（法新社等）

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