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白俄罗斯与中国渐行渐近 后果会怎样？

Elena Doronina
2024年7月14日

白俄罗斯加入上合组织与该国近日与中国举行联合反恐演习之间是否存在联系？白俄罗斯为何参加上合组织？

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中国士兵同白俄士兵进行联合演习，这并非新事
中国士兵同白俄士兵进行联合演习，这并非新事图像来源: Vayar military information agency/Belarusian Defence Ministry/Handout/REUTERS

（德国之声中文网）白俄罗斯和中国的联合反恐演习于7月8日在白俄罗斯拉开帷幕。名为“雄鹰突击-2024”的演习包括夜间降落、跨越水上障碍和在居民区行动。演习将持续到7月19 日。演习开始几天之前，2024年7月4日，白俄罗斯加入上合组织（SCO），成为第十个成员国。上合组织于 2001年成立。白俄罗斯为何需要上合组织？此次与中国的联合演习又意味着什么

打击恐怖主义？

SCO最初由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦组成。而今，除了白俄罗斯外，印度、巴基斯坦和伊朗现在也是成员。上和组织最初旨在解决边界冲突，渐渐地，安全问题成为关注的焦点。例如成员国会定期举行联合反恐演习。

专家们一致认为，上合组织并不提供资金支持，而主要是一个谈判平台。智库“新思想中心” （Center for New Ideas）高级研究员、前白俄罗斯外交官马祖克维奇（Pavel Matsukevich）表示：“在上合组织框架内会举行国家和政府首脑会议。在峰会期间，可以推动双边问题的解决”。

马祖克维奇是白俄罗斯前驻瑞士大使，他说，加入上合与军演无关
马祖克维奇是白俄罗斯前驻瑞士大使，他说，加入上合与军演无关图像来源: Privat

摆脱对俄罗斯的依赖

白俄罗斯在加入上合组织之前，也与中国和印度保持联系，但多年来，对白俄罗斯来说，继俄罗斯之后的第二大贸易伙伴一直是欧盟。独立的白俄罗斯研究中心BEROC的卢兹金娜（Anastasia Luzgina）表示，卢卡申科政府使白俄罗斯成为西方的弃儿：“经济必须适应新形势”。对明斯克的制裁正在产生影响，白俄罗斯的经济2022年出现萎缩。卢兹金娜表示："政府部门最初想重新依靠俄罗斯，但现在他们也希望寻找其他市场。”

白俄罗斯经济对俄罗斯高度依赖，这被认为是危险的，因此，明斯克希望找到替代方案，以防俄罗斯经济陷入衰退。

不过，这位经济学家认为，白俄罗斯尤其是想用亚洲市场取代欧洲市场。因此，明斯克将与亚洲地区，特别是中国建立政治、经济和文化关系。卢兹金娜认为，白俄罗斯加入上合组织符合这一政策。

卢兹金娜：被西方制裁的白俄罗斯经济需要寻找替代方案
卢兹金娜：被西方制裁的白俄罗斯经济需要寻找替代方案图像来源: Privat

“理性婚姻”

前白俄罗斯外交官马祖克维奇认为，上合组织也是白俄罗斯加入金砖国家（BRICS）的跳板。BRICS包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、阿联酋、伊朗、埃及和埃塞俄比亚：“对白俄罗斯来说，这是一个理性的联姻。欧盟市场关闭，无法进入港口，只能使用俄罗斯和伊朗的基础设施，与第三世界国家开展贸易。”

明斯克希望通过加入上合组织向金砖国家靠拢，减少对俄罗斯的依赖。马祖克维奇表示，卢卡申科相信，如果他支持俄罗斯、中国或印度，就会得到回报。专家认为，在白俄罗斯对外贸易中，中国地位仅次于俄罗斯，位居第二。”卢兹金娜之处：“俄罗斯约占白俄罗斯对外贸易的 70%，中国约占 10%。”。

在白俄罗斯与中国的贸易中，中国对白俄罗斯的出口占主导地位。由于与欧盟的贸易减少，白俄罗斯转而进口中国的设备、汽车和消费品，向中国出口以往出口到西方国家的钾肥和食品。

白俄罗斯总统卢卡申科2023年曾访问北京
白俄罗斯总统卢卡申科2023年曾访问北京图像来源: Kyodo News/IMAGO

波兰边境演习

白俄罗斯和中国的联合演习看起来符合后者加入上合组织的逻辑。然而，这并非双方首次举行这种演习。2018年两国首次在中国济南举行反恐演习。这次的演习在白俄罗斯布列斯特（Brest）附近，那里距离波兰边境只有2.8公里，距离乌克兰28公里。

马祖克维奇表示：“我不会把加入上合组织与演习联系起来。这些演习的准备需要时间，不可能一蹴而就。”他还补充说，这种演习 “总是会导致邻国之间的紧张关系”。

从2016年到2020年，在白俄罗斯总统选举作弊事件引发爆发大规模抗议之前，明斯克一直与北约保持对话，甚至邀请观察员参加演习。这位专家认为，目前在白俄罗斯举行的演习更有可能引发俄罗斯的关注，因为演习是在莫斯科的势力范围内进行的，而中国军队也参与其中：“我认为这是对俄罗斯势力范围的一种质疑，尽管我并不认为中国目前对俄的势力范围提出了要求……演习更像是证明了白俄罗斯与中国的关系现在已经深入到各个领域。”

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