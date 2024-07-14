白俄罗斯与中国渐行渐近 后果会怎样？

（德国之声中文网）白俄罗斯和中国的联合反恐演习于7月8日在白俄罗斯拉开帷幕。名为“雄鹰突击-2024”的演习包括夜间降落、跨越水上障碍和在居民区行动。演习将持续到7月19 日。演习开始几天之前，2024年7月4日，白俄罗斯加入上合组织（SCO），成为第十个成员国。上合组织于 2001年成立。白俄罗斯为何需要上合组织？此次与中国的联合演习又意味着什么？

打击恐怖主义？

SCO最初由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦组成。而今，除了白俄罗斯外，印度、巴基斯坦和伊朗现在也是成员。上和组织最初旨在解决边界冲突，渐渐地，安全问题成为关注的焦点。例如成员国会定期举行联合反恐演习。

专家们一致认为，上合组织并不提供资金支持，而主要是一个谈判平台。智库“新思想中心” （Center for New Ideas）高级研究员、前白俄罗斯外交官马祖克维奇（Pavel Matsukevich）表示：“在上合组织框架内会举行国家和政府首脑会议。在峰会期间，可以推动双边问题的解决”。

马祖克维奇是白俄罗斯前驻瑞士大使，他说，加入上合与军演无关 图像来源: Privat

摆脱对俄罗斯的依赖

白俄罗斯在加入上合组织之前，也与中国和印度保持联系，但多年来，对白俄罗斯来说，继俄罗斯之后的第二大贸易伙伴一直是欧盟。独立的白俄罗斯研究中心BEROC的卢兹金娜（Anastasia Luzgina）表示，卢卡申科政府使白俄罗斯成为西方的弃儿：“经济必须适应新形势”。对明斯克的制裁正在产生影响，白俄罗斯的经济2022年出现萎缩。卢兹金娜表示："政府部门最初想重新依靠俄罗斯，但现在他们也希望寻找其他市场。”

白俄罗斯经济对俄罗斯高度依赖，这被认为是危险的，因此，明斯克希望找到替代方案，以防俄罗斯经济陷入衰退。

不过，这位经济学家认为，白俄罗斯尤其是想用亚洲市场取代欧洲市场。因此，明斯克将与亚洲地区，特别是中国建立政治、经济和文化关系。卢兹金娜认为，白俄罗斯加入上合组织符合这一政策。

卢兹金娜：被西方制裁的白俄罗斯经济需要寻找替代方案 图像来源: Privat

“理性婚姻”

前白俄罗斯外交官马祖克维奇认为，上合组织也是白俄罗斯加入金砖国家（BRICS）的跳板。BRICS包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、阿联酋、伊朗、埃及和埃塞俄比亚：“对白俄罗斯来说，这是一个理性的联姻。欧盟市场关闭，无法进入港口，只能使用俄罗斯和伊朗的基础设施，与第三世界国家开展贸易。”

明斯克希望通过加入上合组织向金砖国家靠拢，减少对俄罗斯的依赖。马祖克维奇表示，卢卡申科相信，如果他支持俄罗斯、中国或印度，就会得到回报。专家认为，在白俄罗斯对外贸易中，中国地位仅次于俄罗斯，位居第二。”卢兹金娜之处：“俄罗斯约占白俄罗斯对外贸易的 70%，中国约占 10%。”。

在白俄罗斯与中国的贸易中，中国对白俄罗斯的出口占主导地位。由于与欧盟的贸易减少，白俄罗斯转而进口中国的设备、汽车和消费品，向中国出口以往出口到西方国家的钾肥和食品。

白俄罗斯总统卢卡申科2023年曾访问北京 图像来源: Kyodo News/IMAGO

波兰边境演习

白俄罗斯和中国的联合演习看起来符合后者加入上合组织的逻辑。然而，这并非双方首次举行这种演习。2018年两国首次在中国济南举行反恐演习。这次的演习在白俄罗斯布列斯特（Brest）附近，那里距离波兰边境只有2.8公里，距离乌克兰28公里。

马祖克维奇表示：“我不会把加入上合组织与演习联系起来。这些演习的准备需要时间，不可能一蹴而就。”他还补充说，这种演习 “总是会导致邻国之间的紧张关系”。

从2016年到2020年，在白俄罗斯总统选举作弊事件引发爆发大规模抗议之前，明斯克一直与北约保持对话，甚至邀请观察员参加演习。这位专家认为，目前在白俄罗斯举行的演习更有可能引发俄罗斯的关注，因为演习是在莫斯科的势力范围内进行的，而中国军队也参与其中：“我认为这是对俄罗斯势力范围的一种质疑，尽管我并不认为中国目前对俄的势力范围提出了要求……演习更像是证明了白俄罗斯与中国的关系现在已经深入到各个领域。”

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