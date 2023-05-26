 白俄总统：我们收到的核弹威力是广岛和长崎爆炸的三倍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2023

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白俄总统：我们收到的核弹威力是广岛和长崎爆炸的三倍

白俄罗斯总统卢卡申科表示，白俄罗斯开始接收来自俄罗斯的战术核武器。他说这些核弹中的一部分威力比1945年美国在日本广岛和长崎投下的原子弹还要高出三倍。

卢卡申科是俄罗斯总统普京亲密的盟友。

卢卡申科是俄罗斯总统普京亲密的盟友。

（德国之声中文网）路透社报道指出，在白俄罗斯境内部署核武器是苏联解体以来，俄罗斯首次在其领土之外的地区部署可以在战场上使用的射程较短、威力较小的战术核武

这一步骤引起美国及其盟友，乃至中国的密切关注。中国一再告诫不要在乌克兰战争中使用核武器。

白俄罗斯总统卢卡申科在接受俄罗斯一家国营电视台采访时说：“我们拥有从俄罗斯接收的导弹和炸弹。”白俄罗斯国家通讯社将采访内容发表在Telegram的频道上。

卢卡申科在采访中表示：“（我们得到的）炸弹威力比（美国在）广岛和长崎投下的核弹威力大三倍。”

更多阅读：什么是战术核武器？

卢卡申科是俄罗斯总统普京亲密的盟友。周二（6月13日）他就曾在另一个场合对外确认，白俄罗斯将在数日内接收来自俄罗斯的战术核武器，相关准备工作已经完成。他还说，如果有需要，他还有能力接收远程导弹。

上周五，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将保留对战术核武的控制权，在存放这些武器的特殊储存设施准备就绪后，将开始在白俄罗斯部署战术核武。

今年3月，普京宣布同意在白俄罗斯部署战术核武器，并指出美国在过去几十年中在欧洲许多国家部署了这种武器。 

美国对此持批评态度，同时强调美方无意改变对战略核武器的立场。美国方面也表示，目前没有看到任何迹象表明俄罗斯准备使用核武器。

卢卡申科在接受俄罗斯国营电视台采访时说，白俄罗斯境内拥有许多苏联时期遗留下来的核储存设施，现在已经恢复了其中的5、6个。

卢卡申科还说过，部署核武器可以对潜在的侵略者形成威慑。白俄罗斯同北约三个成员国接壤，分别是立陶宛、拉脱维亚和波兰。

（路透社）

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