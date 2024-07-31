白俄总统卢卡申科赦免被判死刑的德国人

白俄罗斯总统卢卡申科赦免了在该国被判死刑的德国人里科·克里格（Rico Krieger），但这名年轻人仍被白俄罗斯监禁。克里格数天前在白俄罗斯电视台请求卢卡申科的赦免。

(德国之声中文网）白俄罗斯国家通讯社援引总统府消息称，卢卡申科赦免了被判死刑的德国人里科·克里格（Rico Krieger）。德国外交部发言人对此予以证实并表示，这是一个令人宽慰的消息。不过，这项赦免并不意味着里科·克里格将获释，他将继续被白俄罗斯关押。

29岁的克里格今年6月被白俄罗斯一家法院判处死刑，罪名包括参加雇佣兵组织，受乌克兰特勤局委托从事恐怖主义活动。克里格曾是一名急救护理员。据白俄罗斯媒体报道，他承认曾受乌克兰特勤局雇佣，拍摄白俄罗斯军事设施的照片。他还收到了一个背包并将其放在明斯克东南的一个火车站铁轨上。背包在火车到达之前爆炸，没有人员受伤。

白俄罗斯电视台7月25日播出克里格请求卢卡申科赦免的视频 图像来源: Youtube

7月25日，克里格在白俄罗斯电视台播出的视频中对所作所为表示后悔并请求卢卡申科总统原谅并赦免他。

德国外交部长贝尔博克在克里格被赦免前表示，德国政府将尽一切努力为这位德国国民提供尽可能好的支持。白俄罗斯被认为是一个独裁国家，也是欧洲最后一个执行死刑的国家，执行方式是对颈部开枪。

据白俄罗斯媒体此前报道，有关克里格的命运的谈判正在幕后进行，比如涉及是否可以通过交换囚犯的方式令其返回德国。有人猜测，他可能和被监禁在俄罗斯的美国记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）一起被释放，以换取因在柏林蒂尔加滕枪杀一名格鲁吉亚男子，在德国被判无期徒刑的俄罗斯人迪姆·克拉西科夫(Vadim Krasikov)获释。不过，也有声音认为这样的交换不太可能。

（路透社等）

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