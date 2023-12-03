白俄总统卢卡申科访华 将会晤习近平

（德国之声中文网）作为普京亲密盟友的白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）周日启程访问中国，并将于周一与中国国家主席习近平举行会晤。
据白俄罗斯总统府发布的消息，在此次“工作访问”期间，两国元首将就“经贸、投资和国际合作等议题”进行会谈。
卢卡申科上一次访问中国是在今年2月底3月初，当时正值俄罗斯入侵乌克兰的战争届满一年，那次访问也颇受关注。习近平当时宣称，“中白友谊牢不可破，双方要始终不渝做彼此的真朋友和好伙伴”。
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现年69岁的卢卡申科从1994年就开始担任白俄罗斯总统，以铁腕统治闻名的他被西方视为独裁者。他允许莫斯科使用白俄罗斯领土来发动侵略乌克兰的战争。
不过在3月1日习近平与卢卡申科会晤之后，双方呼吁“尽快”就乌克兰重建和平达成协议。不过如今这一战争已经持续了22个月，仍然没有任何要结束的迹象，交战双方也都拒绝妥协和谈判。
中国也被视为莫斯科的亲密盟友，从2022年2月俄军大举入侵乌克兰以来，北京方面从未公开地正面谴责过这一侵略行为。
白俄罗斯和乌克兰、俄罗斯这两个国家都接壤，在政治和经济上都高度依赖于莫斯科。
（法新社、路透社）
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上海合作组织组织的前世今生
在上海创立
上海合作组织（简称“上合组织”）成立于2001年，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。 2001年6月15日，六国元首签署了《上海合作组织成立宣言》和《关于打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的上海公约》，上海合作组织正式成立。2002年6月7日，上合组织第二次首脑会晤在圣彼得堡举行。图为2002年1月中国国家主席江泽民在北京会见参加上合组织部长理事会的俄罗斯外长伊万诺夫。
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中俄主导
上合组织是首次以中国城市命名的政府间国际组织。据该组织的官方信息，其宗旨是加强各成员国之间的相互信任与睦邻友好；鼓励各成员国在政治、经贸、科技、文化、教育等领域的合作；共同致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。中国和俄罗斯一直是该组织的主导力量。图为中国国家主席胡锦涛和俄罗斯总统普京2007年8月在吉尔吉斯斯坦比什凯克的上合组织峰会上。
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反恐演习
9-11恐怖袭击事件发生之后不久成立的上合组织，其关注的重点议题是区域安全问题和打击恐怖主义。2003年8月，上海合作组织首次在哈萨克斯坦和中国境内举行多国联合反恐军事演习。之后每两年举行一次名为“和平使命”的联合军演。2018年8月，演习在俄罗斯举行（图）。
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首度扩容
2017年6月在哈萨克斯坦的阿斯塔纳举行的上合组织峰会上，完成了该组织的首度扩容，印度和巴基斯坦正式加入，成员国数量增加到8个。图为印度总理莫迪与俄罗斯总统普京在峰会上。
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上海-塔什干
上海合作组织有两个常设机构，分别是设于中国首都北京的“上合组织秘书处”，以及设于乌兹别克斯坦首都塔什干（图）的“地区反恐怖机构执行委员会”。
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上海合作组织组织的前世今生
向中东扩展
2021年7月，上合组织峰会在塔吉克斯坦杜尚别举行（图）。当年稍后，启动接收伊朗为成员的程序，并吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。除这三国外，上合组织已有6个“对话伙伴”（亚美尼亚、阿塞拜疆、柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其），以及3个观察员国（阿富汗、白俄罗斯和蒙古）。
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普京不可多得的舞台
2022年二月，俄罗斯发动了对乌克兰的侵略战争。上合组织成员中国和印度始终拒绝加入西方制裁俄罗斯的行列，并且增加了俄罗斯石油及天然气的购买量，帮助莫斯科缓解西方制裁的影响。出席9月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会，成为普京在国际舞台亮相不可多得的机会，并显示其并不孤立。图为普京与习近平、蒙古国总统呼日勒苏赫在峰会上。
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印度做东 线上峰会
今年的上合组织峰会的主办国是印度，会议于7月4日以线上方式举行。印度外交部官员透露，伊朗和白俄罗斯预计将在新德里峰会上加入上合组织。这是该组织成员国元首第二次线上峰会。第一次是2020年因新冠疫情影响，原定在圣彼得堡举行的峰会改为线上举行。