白俄总统卢卡申科访华 将会晤习近平

（德国之声中文网）作为普京亲密盟友的白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）周日启程访问中国，并将于周一与中国国家主席习近平举行会晤。

据白俄罗斯总统府发布的消息，在此次“工作访问”期间，两国元首将就“经贸、投资和国际合作等议题”进行会谈。

卢卡申科上一次访问中国是在今年2月底3月初，当时正值俄罗斯入侵乌克兰的战争届满一年，那次访问也颇受关注。习近平当时宣称，“中白友谊牢不可破，双方要始终不渝做彼此的真朋友和好伙伴”。

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现年69岁的卢卡申科从1994年就开始担任白俄罗斯总统，以铁腕统治闻名的他被西方视为独裁者。他允许莫斯科使用白俄罗斯领土来发动侵略乌克兰的战争。

不过在3月1日习近平与卢卡申科会晤之后，双方呼吁“尽快”就乌克兰重建和平达成协议。不过如今这一战争已经持续了22个月，仍然没有任何要结束的迹象，交战双方也都拒绝妥协和谈判。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵

中国也被视为莫斯科的亲密盟友，从2022年2月俄军大举入侵乌克兰以来，北京方面从未公开地正面谴责过这一侵略行为。

白俄罗斯和乌克兰、俄罗斯这两个国家都接壤，在政治和经济上都高度依赖于莫斯科。

（法新社、路透社）

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