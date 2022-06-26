白俄反对派称炸毁俄军预警机 影响几何？

（德国之声中文网）白罗斯抵抗政府组织周一（2月27日）发消息称，他们使用无人机在距离明斯克12公里的空军基地，炸毁了一架俄罗斯空军的A50预警机。

这一反抗组织BYPOL的领导人阿泽劳（Alexander Azarau）在流亡波兰的白俄罗斯媒体发消息称，是两名白俄罗斯游击队员实施了炸毁一事，相关操作人已逃离国外，目前安全。以上信息还没有得到独立机构的证实，莫斯科官方迄今尚未发表评述。白俄罗斯东部同俄罗斯接壤，南部与乌克兰为邻。明斯克虽然没有直接参加俄乌战争，但允许俄罗斯军队使用其领空和领土。

据目前可以证实的消息，的确有一架俄军A-50预警机严重受损：其雷达天线、飞机的前部以及中部被两枚炸弹击中，现已无法执行任务。人们还通过公开的卫星图片知道，俄罗斯和白俄罗斯进行了联合军演后，俄罗斯空军的一架A-50停泊在明斯克附近。

发帖人是美国军事博客"战区"（The War Zone）博主及主编罗格威（Tyler Rogoway）。他还写道，俄罗斯一共拥有大约50架A50预警机，其中10架可以随时升空，一般而言，总有一架停留在叙利亚执行任务。

俄罗斯A-50"熊蜂"预警机，在北约的代号为"支柱"（Mainstay），是在运输机基础上开发的预警机，具有指挥和控制能力，能够飞行9至10小时，最多同时探测60个目标。网络军事媒体"今日军事"（Military Today）指出，该机型构成俄罗斯空中侦察的"脊柱"，每架价值约高达5亿美元。对俄军而言，A-50"熊蜂"被击毁是俄罗斯黑海舰队旗舰"莫斯科号"去年4月被击沉后最沉重的单一损失。

"今日军事"还指出，A-50"熊蜂"预警机于上世纪八十年代首次投入使用，目前处在将被淘汰状态，更新机型是A-50U。俄罗斯计划将投入更先进的A-100，不过这一计划因缺乏芯片一再被推迟。

（综合报道）

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