“白人力量”视频惹争议 特朗普转发后急删

（德国之声中文网）周日，特朗普先是在推特上转发了一条视频帖，其中有一名支持者高呼"白色力量"（white power）的画面。在引起众怒之后，他又删除了这条转发。

这条视频展示了佛罗里达州中部一个"The Villages"退休社区举行的竞选活动现场，反种族歧视的抗议者和特朗普支持者互相对骂。一个白人男子开着一辆高尔夫电瓶车，对路边的抗议者高喊了一句："白人力量！"--这被视为是白人至上主义者最常用的一句口号。

特朗普在转发这条推特的时候，还加上了一句评语："感谢'The Villages'社区的伟大人民。那些激进而毫无作为的左翼民主党人会在今年秋天全军覆灭。"

接下来他还补充了一句："腐败的乔被打倒了。我们回头见！"他在这里讽刺了代表民主党竞选总统的前副总统拜登（Joe Biden）。

后来特朗普又删除了这条转发。白宫发言人（Judd Deere）解释道，这位总统之前"没有听到视频中有人说那句话"。

尽管已经删帖，但是特朗普此举仍然引起了广泛的谴责，包括共和党成员。

"这绝对是亵渎的字眼。整件事都相当不妥，其中关于白人力量的那句话尤其令人反感"，来自南卡罗莱纳州的共和党议员斯科特（Tim Scott）在接受CNN电视台采访时说，"这是无可辩驳的。我们必须把它拿下来。"

很多人指责特朗普在担任总统期间，导致美国社会在种族议题上的分化日益严重。尤其在不久前，黑人男子弗洛伊德（George Floyd）被警察用膝盖压颈致死引发的反种族歧视抗议运动（Black Lives Matter）在全美蔓延，针对特朗普加剧族群割裂的指责声音也更加强烈。

弗洛伊德之死牵动全球 “我喘不上气了！” 抗议警方对黑人施暴的运动迅速从明尼亚波利斯蔓延至纽约等美国其他城市，图为纽约一名妇女抗议的画面。一名警员将四十六岁黑人男子弗洛伊德（George Floyd）按倒在地，戴上手铐后，又以膝盖抵压其颈部，直至弗洛伊德窒息死亡。事件曝光后，美国各地先后爆发示威游行。

弗洛伊德之死牵动全球 和平集会与严重骚乱 周六的抗议集会基本是在和平氛围中进行的，但当夜局势却出现了逆转，一些人开始采取激进行为。上图下跪的男子是在华盛顿特区的一次集会活动上，当地已出动国民警卫队为白宫担当警戒。印第安纳波利斯的示威活动中有人开枪，至少一人死亡。在纽约，有两辆警车冲入了人群。

弗洛伊德之死牵动全球 打砸抢烧 图为一名男子手持“猎物”走出被砸的店铺。在洛杉矶、亚特兰大、纽约、芝加哥和明尼亚波利斯等城市，示威活动演变为骚乱。一些人对店铺和官方机构实施打砸抢烧。

弗洛伊德之死牵动全球 谁之错？ 特朗普总统发出威胁称，要动用军队去镇压抗议活动，他的政府会坚决制止暴力。特朗普称，是极左组织在煽动骚乱。明尼苏达州长沃尔茨对记者说，他获得的一些未经证实的消息显示，白人种族主义者正在煽动暴力。

弗洛伊德之死牵动全球 媒体成了攻击目标 一些报道抗议活动的记者也成了攻击的对象。周五，一名CNN记者及其团队在明尼亚波利斯被逮捕，另有多名记者被橡皮子弹击中，或在转播现场被警方带走。德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons)也在现场报道时遭布袋弹射击。

弗洛伊德之死牵动全球 抗议席卷全球 在加拿大的多伦多和温哥华，也有民众走上街头，抗议无处不在的种族主义。示威者同时悼念此前去世的黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特(Regis Korchinski-Paquet)。上周三，这名女子从其高层住宅的阳台上坠楼身亡，而事发现场只有警员在场。死者家属呼叫警察本来是希望警方对精神异常的科钦斯基-帕奎特提供帮助。

弗洛伊德之死牵动全球 德国人的愤怒 柏林墙纪念公园的这副涂鸦就是为了纪念死于暴力的弗洛伊德。他临终前的哀求“我喘不上气了“（I can't breathe）已经成了疯传网络的热搜词。周六，柏林美国大使馆前聚焦了数以千计的抗议者。 作者: Martin Kuebler



雨涵/李鱼（美联社、德新社、路透社）