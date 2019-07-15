登月遇挫折！印度与其月球着陆器失联

（德国之声中文网）印度航天局（ISRO）公布了与其着陆器"维克拉姆"（Vikram）失去联系的消息。印度航天局负责人锡万（Kailasavadivoo Sivan）说，在距离月球表层2.1公里时还一切正常。他表示，将进行 数据评估。

印度曾试图成为继美国、苏联和中国之后第四个成功登录月球的国家。今年春季，以色列的一个着陆器在尝试登录月球时因发生技术故障坠毁。

加尔各答一家电器商店的荧屏在播放登月尝试

7月22日，载有"维克拉姆""月球着陆器的运载火箭在印度南部安德拉邦的斯里赫里戈达岛发射场发射升空。据印度航天局局长说，在月球南极降落是 "月船二号" （Chandrayaan-2）无人着陆器的最艰巨任务。

印度于2008年发射了第一个月球探测器"月船一号"，曾围绕地球环行，但没有降落月球。

运载火箭在斯里赫里戈达发射场发射升空

梵语中的"Chandrayaan"是"月球车"的意思。这项耗资1.42亿美元（约合1.26亿欧元）的昂贵使命是绘制南极地区的地图，进行土壤分析并寻找水源。在该地区，中国的"嫦娥4号"已经于2019年初登陆。

对于莫迪的民族主义政府来说，登月任务是一个面子工程。莫迪的目标是，到2022年成功实现载人登月计划。

月球着陆器失联时，莫迪正在在班加罗尔航天中心关注着月球着陆器的运行情况。莫迪表示："我们将继续我们的行程。"他向参与这个项目的科学家们说： "我们全国人民都为你们感到骄傲"。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 “个人的一小步” 人类在月球上走出的第一步。1969年7月20日，在踏上月球表面时，尼尔·阿姆斯特朗说了人类历史上最著名的句子之一：“这是个人的一小步，人类的一大步”。至于这句话是否他自己以及如何构思出来的，人们今天都还在讨论、甚至还有研究这一问题的专著呢。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 开始了 我们从头叙来。1969年7月16日，阿波罗计划主任菲利普斯（Samuel C. Phillips）从肯尼迪航天中心控制室注视着人类首个登月使命——阿波罗11载人飞船发射前的情况。随后，土星5运载火箭载着阿波罗登月飞船升空。飞船成员：阿姆斯特朗、奥尔德林（Edwin "Buzz" Aldrin）和科林斯（und Michael Collins）。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 远观宇航 这3个人是有意尽可能在近处体验阿波罗11升空时刻的成千上万人中的几个，他们在弗罗里达美国宇航局发射场——肯尼迪宇航中心附近的海滩和道路上安营扎寨。为能亲眼目睹这一历史性飞行，共有约100万人专程来到了发射场。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 聚光灯、摄像机、升空！ 现场不仅有成千上万兴奋不已的人们，而且还有数千名记者，专事报道阿波罗11的升空壮举。肯尼迪航天发射中心媒体区人头攒动，正式报名的记者有3497人。1969年7月16日，火箭升空了。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 团队精神 3人小组中有一人不能登月，只能待在轨道上。2009年，科林斯（中）说，“我感觉自己是当时在月球上所发生事情的一部分。我知道，要是我说，我在（阿波罗的）3个位子中有最好的一个，那我就是撒谎者或傻子了，但我可以诚实地说，我对自己所拥有的感到满意。”

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 “鹰着陆了！”可是…… 世界协调时间（UTC）1969年7月20日20时17分58秒，阿姆斯特朗发出简短信息：“鹰着陆了!”不过，直到俩人的确踏上月球，还要延续一段时间。首先得为返航做好准备。世界协调时间7月21日2时56分20秒，伟大的时刻终于来到：阿姆斯特朗踏上月球表面。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 这么近 科林斯于7月21日拍摄了这张照片。图上是月球车“鹰”从月球返回时的情景，后面是月球和地平线上的地球。在阿姆斯特朗和奥尔德林成为首批登月人时，科林斯留守指令舱“哥伦比亚”，在月球轨道上绕行、等待。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 第10003号取样 在二个半小时的勘察中，阿姆斯特朗和奥尔德林共搜集了47磅重的月球表面物质，准备带回地球。这块小岩石是其中之一。本图摄于返回后的7月27日。在总共6次登月使命中，宇航员们共搜集了2415件取样，近400公里重。它们都登记在《月球取样和图片目录》中。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 光怪陆离的太空进口物 不过，月球的访客们们也拉下了各种杂物。这枚阿姆斯特朗胸针还算是象征意义多一些的物件中的一个。15公分长的这个橄榄枝标志着和平。未来访客们或许还会因触到高尔夫球、一张全家福照，相机、安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的作品或猎鹰羽毛而打个趔趄。对了，小心，别碰上了宇航员们的排泄物呦。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 返回地球 世界协调时间7月24日16时50分，乘员们降落在太平洋上，距“大黄蜂号”航空母舰21公里，在夏威夷西南方1480公里。回到地面后，宇航员们必须填写海关单，申报携带月球岩石。对是否携带了细菌这一问题，他们回答：“愿意”。就这样，按规矩，先请入隔离间。

阿波罗11：人类首次登月的那些画面 不只是身着太空服的超级明星 您没看错：此图上，阿波罗11使命的宇航员们根本没穿太空服，而是头戴宽边帽、身披斗篷，一派墨西哥式打扮！他们作了一次为期45天的巡回游，历经24国、27座城市。美国有意借此强调愿与各国分享其宇宙知识。宇航员们受到超级明星般的欢呼。本图显示的是墨西哥城，1969年9月23日。



李京慧/王凡(德新社、法新社)