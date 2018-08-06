登巴巴、政治正确与种族歧视

（德国之声中文网）在上周中超第16轮上海申花对阵长春亚泰的比赛中，申花的登巴巴（也写作登巴·巴，Demba Ba）与亚泰的张力在场上发生冲突。据申花队赛后称，冲突原因是登巴巴遭遇张力带有种族歧视性质的辱骂，并为此上诉中国足协。周一（8月6日），中国足协发公告，称已启动针对登巴巴遭遇种族歧视事件的调查，并即将举行听证会。公告还称，"我们反对任何形式的种族歧视行为"。

在直播期间，解说员当时也不知道具体发生了什么，表示应该是言语冒犯了登巴巴，称"登巴巴平时不是一名很容易激动的球员"。

那么张力究竟对登巴巴进行了怎样的言语冒犯呢？据中国媒体报道，张力在队友谭天澄与登巴巴发生身体冲撞后，跑过来为队友出头，张力朝着登巴巴喊"you black"（"你这个黑人"）。之后登巴巴气愤地拽住了张力衣领，而后者继续连声高喊"you black"。此后两人都被黄牌警告，而怒火冲天的登巴巴被队友拉开。

据微信公共号《申花发布》援引登巴巴本人说，"当一个陌生人来对我说这个词的时候，我感受到了对我祖先的不敬，以及对我信仰的亵渎，这才使我倍感愤怒"。

互联网直播平台"PP体育"则报道称，张力向身边人透露，他确实骂人了，"但绝对没有种族歧视"。他已在周一接到俱乐部通知，让他参加在北京举行的涉嫌"种族歧视"听证会。

此后，这起事件在中国社交媒体上引发热议。体育记者徐江事发当天上在其微博上写道："今天，我们的中超联赛，发生了一件非常丑陋，不可原谅的事情！种族歧视的言语发生在这里，他让我们所有中国人蒙羞！……对不起，登巴巴！我们深爱的中国足球，今天伤害了你！"

《体坛周报》副总编马德兴则发文警告，"切莫轻易上纲上线"，其中写道："中国社会的现实决定了中国人还没有太多的什么种族歧视的概念。这些年来，外籍球员来到中国谋生，不管是工资还是各种待遇都要远高于中国球员，即便是黑人球员也是如此。这与中华民族礼遇待客的传统息息相关。"文章还称，"在中国足坛'种族歧视'似乎还是一个很遥远的概念"。

相关讨论

无论如何，对于中国社会而言，种族歧视这个概念歧视并不遥远。近年来，中国社交网络上不乏针对非洲以及黑人种族歧视的讨论。

最近的一次是针对2018年春晚的吐槽。当时，在一个以援助非洲为主题的小品中，知名女演员娄乃鸣把脸和胳膊涂黑，以非洲母亲的身份上场，高呼"我爱中国！我爱中国人！"小品播出后立即在中国社交媒体上遭遇炮轰，国际舆论也指出该小品有种族主义之嫌。

此前，"一洗白"广告也曾引发相关讨论。一些观点认为，该广告显示出中国人对黑人赤裸裸的种族歧视。

早在2011年，美国特拉华州立大学历史学者程映虹就曾撰文称，从上世纪80年代以来，中国人对黑人一直存在歧视。而2003年出版的《老外侃中国》一书，也曾谈到中国人的审美观是"一白遮百丑"（喜欢白人，歧视黑人）。

回到登巴巴与张力的冲突事件上。在微博上，支持登巴巴和挺张力的声音都有，然而一些字眼看起来格外刺眼。在微博"观察者网"相关报道的下方，很多评论写道"以后用尼哥（nigger）"。还有不少声音说：别学"西方圣母情节"、别搞"政治正确那一套 "。