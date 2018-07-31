 癌症致命的杀手锏：恶性转移 | 科技环境 | DW | 10.02.2019

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科技环境

癌症致命的杀手锏：恶性转移

肿瘤并非癌症最可怕之处，真正致命的是癌细胞的转移。根据WHO统计，死于恶性转移的癌症患者高达九成。癌细胞的转移究竟是如何发生的？

Metastase im Gehirn (Anna Berghoff, DKFZ)

显微镜下的脑癌细胞

（德国之声中文网）癌细胞转移被视为癌症的"致命杀手锏"。所谓的癌症转移指的是癌细胞从原发肿瘤转移至其它器官或身体部位，继而形成继发性肿瘤。

海德堡德国癌症研究中心（DKFZ）旗下癌症信息服务中心的维格-雷莫斯（Susanne Weg-Remers）表示："通常体内的细胞存在于特定位置不会移动。但恶性肿瘤细胞在某些情况下能穿透体内屏障，侵入周遭环境后会破坏四周的组织。"

这些癌细胞通过血液或淋巴系统转移到身体的其他部位，并侵入其它身体组织，在新部位增长繁殖形成转移瘤，这正是癌症的可怕之处。癌症转移后便难以获得控制，并且会一步步在体内扩散。

Wandernde Krebszelle (DKFZ)

图示：癌细胞如何入侵人体器官并且扩张

癌症转移发生的前提？

癌症的形成是因为细胞内的遗传物质发生变化。这些变化会赋予细胞新的特性，影响细胞生长，细胞因此不受控地增生，不理会身体发出的停止信号。而癌细胞要转移至原发肿瘤以外的地点，必须符合各种先决条件。恶性肿瘤细胞需要找到通往循环系统的途径。维格-雷莫斯表示："这些细胞首先要刺激周围血管的生长，接着入侵新生肿瘤的血管中，如此才能进入循环系统。"癌细胞借此进入血液中并取得重组养分得以增生。

常见的转移癌

肺癌是经常在刚确诊时便已发生癌症转移的癌症之一。此外，胰腺癌、肝癌和胆管癌也是极为凶猛的癌症类型。上述癌症可怕之处在于初期时没有明显症状。维格-雷莫斯解释道："经常在医师诊断出癌症时，已经发生癌症转移，不再可能治愈。"

Medizin Pathologie Krebs (picture-alliance/Okapia)

已经发生转移的肺部癌细胞组织

癌症治疗成功的患者，肿瘤多数尚未发生转移或扩散，切除肿瘤没有太大困难。而脑瘤虽然向颅外转移的案例比较少见，却因为其生长位置而高度致命。

脑瘤是特例

脑瘤生长在颅内神经或周围的结缔组织，癌症转移的情况较为罕见。一旦出现脑瘤转移，多发生在脑脊液内。然后，由于大脑是身体极为重要的结构，而且肿瘤入侵的是脑内重要区域，因此脑瘤的死亡率极高。维格-雷莫斯表示："大脑显然提供转移瘤良好生存环境。哪些分子机制在此发挥了作用，是当前的研究课题。"

转移癌和目标器官

虽然脑瘤本身极少发生转移，但却有部分癌症能入侵脑部，肺癌便是一例。乳癌则经常扩散至骨骼或肝脏，淋巴结转移也是常见情况。

前列腺癌易发生骨转移和淋巴结转移，癌细胞还可能侵入肝脏或肺部。肠癌的常见转移部位则是腹膜和淋巴结。

只能暂时抑制？

一旦癌细胞发生转移，多数时候只能延缓癌症发展。当前的重要研究目标是更深入了解癌症转移的机制。研究人员希望通过研究癌细胞的转移点及其血液供应，在治疗方式上取得突破。迄今的研究对于癌细胞及周围组织细胞的相互作用，所知仍然有限。"例如让身体发出不同的信号，使血管重新组织功能。若研究人员能发现并理解这样的机制，便可能找到新的治疗方法。" 维格-雷莫斯如是说。

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