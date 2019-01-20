癌症治疗的开拓性发现

（德国之声中文网）为保持健康，我们的免疫系统必须能区分自身和入侵者，而T细胞则能使我们的免疫系统处于平衡状态。

坂口志文教授发现的调节性T细胞有助于使免疫系统保持正常，并扮演"自我监控"之角色，防止出现过度反应。若无T细胞，机体就会攻击体内的健康细胞。坂口志文教授是确定了机体分子基础及功能的第一人。

这位日本免疫学家证明，T细胞能抑制过度活跃、攻击机体自身组织的免疫细胞。

因这一开拓性的研究成果，坂口志文教授现在获得了著名的保罗·埃尔利希和路德维希·达姆施泰特奖（Paul Ehrlich und Ludwig Darmstaedter-Preis）。该奖基金会董事会主席波姆（Thomas Boehm）指出，坂口志文教授的研究开辟出一个全新的领域，"调节性T细胞的意义是，抑制活跃于人体内的杀手细胞"。

治疗新径

调节性T细胞是人类免疫系统中不可或缺的组成部分，是维持机体免疫耐受性的重要因素。这种耐受性指的是免疫系统的一种能力，区分何为异物、什么是属于机体自身的，从而避免机体自身受攻击。一旦免疫系统功能失调，便有可能罹患自身免疫疾病，例如风湿、糖尿病、多发性硬化症，过敏、排斥反应亦会出现。没有了调节性T细胞，就有可能导致肠内有用的细菌得不到机体的容忍。

全球研究

目前，世界各地都在研究调节性T细胞。波姆指出，在自身免疫疾病方面，糖尿病成为关注焦点；在肿瘤方面则是可受免疫影响的那些疾病，而调节性T细胞是机体免疫系统不能缺少的一个组成部分，可助人类更有效抗击大多数种类的癌症。

很久以来，医学界都认为，机体在胸骨后的一个器官决定着免疫耐受性。根据这一观点，该器官内的免疫细胞习得如何区分陌生和自有。调节性T细胞不在考虑范围。--按普通医学教科书所言，机体根本就不需要此种细胞。

不过，坂口志文教授矢志不移、坚韧不拔，在大阪大学继续自己的研究项目。波姆指出，这也是为何把这个重要奖项授予坂口志文教授的一个原因："在很多研究中心正展开相关项目，我们可以饶有兴趣地等待它们的结果。"