癌症为什么更容易找上穷人？如何预防

（德国之声中文网）英国较贫困地区人口死于癌症的风险比富裕地区高70%。这是发表在医学期刊《柳叶刀肿瘤学》的一份英国研究结果。

研究主要作者、伦敦帝国学院公共卫生学系教授埃扎提（Majid Ezzati ）表示："这份研究的好消息是，在所有地区，英国的整体罹癌死亡风险在过去20年有所下降，但也显示出不同郡县之间癌症死亡人数的惊人差距。"

在德国，罹患癌症的风险也在下降。但与英国相同，这一趋势也存在社会地位差异。德国癌症研究中心（DKFZ）的杨森（Lina Jansen）在《国际癌症期刊》撰文指出，社会条件较好的地区，罹癌风险下降的趋势比其他地区要明显许多。

杨森的研究团队分析了德国8个联邦州4800万居民的数据，并比较2007年至2018年的癌症诊断结果。研究得出的结论是：社会不平等正日益影响德国新发癌症病例的比例。

如何正确地进行乳房自检、排查乳腺癌？

癌症与社会不平等的趋势显著

研究人员首先根据收入、就业率和教育程度等参数组成的社会经济指数，将所有参与的地区划分为五组。

研究发现，在所观察的时间段内，五个组别的罹癌人数都有所减少。然而，与富裕地区相比，贫困地区新发病例率的下降幅度要小得多。研究人员也观察到，无论是一般癌症还是好发于男性的肠癌和肺癌，情况皆是如此。

与此同时，研究人员还发现，在这段时期内不平等现象有所增加：2007年，社会经济最贫困地区的男性新罹癌的比例，比最富裕地区高出7个百分点，这一数字在2018年增加至23%。女性方面，2007年的差异为7个百分点，2018年增加到20%。

哪些因素导致社会不平等？

要对抗这种不平等现象，首先需要了解社会经济最弱势地区的特点。

尽管医疗服务和基础设施相对一致，但失业率、领取社会救济比例或辍学率等个体因素产生了很大的影响。德国癌症研究中心杨森强调："社会因素似乎比一般基础设施扮演了更重要的角色。"

研究人员指出，与生活方式息息相关的癌症风险因素分布程度也在社会不平等中起到重要影响。吸烟、缺乏运动或严重肥胖的比例通常与社会经济地位相关。

更多阅读：失重状态有助杀死癌细胞

全球性问题

但这绝非德国和英国特有的问题。据德国癌症研究中心称，与癌症相关的社会不平等现象，在德国或国际上都有广泛记录。"无论是接受早期筛查的频率，还是癌症新发病率、癌症死亡率或癌症存活率，人民的社会经济背景都会造成影响。"

"研究结果显示，其他国家的研究也显示出社会不平等。"杨森对德国之声表示："我几乎想不出有哪项研究在新发罹癌病例的比例中没有存在差距。"

例如，加拿大或美国也得出类似的结果，贫困或教育程度和收入较低群体的死亡率和发病率高于富裕的同龄人，其中肺癌、结肠癌、子宫颈癌、胃癌和肝癌的风险明显增加。

研究再次得出结论，这可能与吸烟、肥胖、缺乏运动、饮食、酗酒、早期筛查和治疗方面的不平等有关。

国际癌症研究机构（IARC）撰写了有关社会不平等与癌症的报告，旨在采取措施以弥合这一差距。

更多阅读：阿斯巴甜可能致癌

癌症：防患于未然 把握自己的命运 诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。

癌症：防患于未然 肥胖可能是致命的 排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。

癌症：防患于未然 别做沙发土豆！ 活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。

癌症：防患于未然 莫要贪杯 酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。

癌症：防患于未然 危险的红肉 红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。

癌症：防患于未然 木炭烧烤中的风险 明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。

癌症：防患于未然 避免垃圾食品 富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。

癌症：防患于未然 太多阳光也不好 太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。

癌症：防患于未然 现代医学中的致癌因素 X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。

癌症：防患于未然 感染导致癌症 人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。

癌症：防患于未然 利大于弊 避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。

癌症：防患于未然 最致命的诱因 尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。 作者: Brigitte Osterath/万方



癌症：国家之间和国内的不平等

在澳大拉西亚、北美或西欧等地的高收入国家，所有癌症类型的发病率都高于印度、一些海湾国家或撒哈拉以南非洲等多数中低收入国家。

尽管发病率较低，但中低收入国家的死亡率通常与收入较高国家持平甚至更高。国际癌症研究机构认为，这主要是因为缺乏及时诊断和治疗机会。据估计，全球癌症病例的增加对较贫困国家的冲击最大。

在多数国家中，社会经济地位较低者以及原住民、少数民族和难民等其他弱势群体无论是罹患何种癌症，其死亡率都高于平均水平。

以哥伦比亚为例，教育程度较低的妇女罹患子宫颈癌的死亡率，几乎是教育程度较高妇女的5倍。在澳大利亚，原住民罹患各种癌症的总死亡率比非原住民高30%。

如何弭平差异？

世界卫生组织警告："30%到50%的癌症可以通过戒烟等健康生活方式以及接种相关疫苗等公共卫生措施来预防。" 世卫指出，预防是最具成本效益的长期抗癌策略。

除了烟草外，世卫也将饮酒、不健康饮食、缺乏运动和空气污染列为癌症风险因素。

因此，英国研究报告的作者强调了帮助民众戒烟等公共卫生计划的重要性。报告领衔作者、伦敦帝国大学博士生拉希德（Theo Rashid）指出："我们的数据表明，我们不能承受失去公共卫生项目的代价，迫切需要重新引入和加强国家和地方政策，解决吸烟和酗酒问题。"

除了提高民众对风险因素的认识外，还有许多其他方法已在不同地区成功试行，例如在贫困地区组织更多体检项目，通过移动式体检车提供乳房X光筛查和各种免费检测，消除地理环境造成的阻碍并提供财政鼓励。

杨森表示："此类措施在全国范围内实施是否能产生相同效果，值得拭目以待。但鉴于各国国情不同，成功与否肯定也会存在差异。"

扬森也强调了预防的重要性："研究结果再次表明，今后必须付出更多努力，确保无论居住于何地，所有人都能平等地受益于健康生活方式建议和癌症早期筛查。"

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。