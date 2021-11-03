 “瘦身”拼过关 拜登大幅削减投资计划 | 经济纵横 | DW | 29.10.2021

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经济纵横

“瘦身”拼过关 拜登大幅削减投资计划

美国总统拜登可能会两手空空地出席格拉斯哥世界气候大会。近日，他将原计划的气候和社会投资项目几乎砍掉一半。即便如此，这一“大大瘦身”的投资计划能否出炉，也仍不能确定。与此同时，美国第三季度经济增速大幅放缓。

USA Präsident Joe Biden

拜登为其投资计划做宣传

（德国之声中文网）数月来，拜登一直在为其总统任期内的核心项目而战，其中便包括对社会和气候保护的巨额投资。然而，就在出行欧洲前夕，他向公众展示的是一个规模仍大，但已然大大缩水了的一揽子投资计划。 

根据白宫的宣布，投资计划总额现为 1.75 万亿美元，而拜登最初提出的计划规模为其两倍，是3.5万亿美元。大幅削减后，计划投入应对气候危机、包括对可再生能源的投资或购买电动汽车的税收优惠投资，总额仅5550 亿美元。

"瘦身"是为过关

尽管如此，仍然存在阻力。而阻力不仅来自本就反对该计划的共和党人--他们认为该计划过于昂贵，还来自民主党议员。 

民主党激进代表对这一瘦身方案深为失望，要求必须先看到数字翔实的法案文本。由此，虽对相关投资计划的讨论已有数月，但何时能投票表决尚在未定之数。 

民主党在本届参议院仅占微弱多数，无法承受哪怕是一名异议者。

公布瘦身的投资计划后，拜登立即飞赴欧洲，他也将在本周五与教宗会面

公布"瘦身"的投资计划后，拜登立即飞赴欧洲，他也将在本周五与教宗会面

拜登曾希望在格拉斯哥举行的气候峰会上展示该计划。国际社会期待他能在"COP26"气候峰会上有所表现。毕竟各国都想知道，美国打算如何履行其气候承诺。

拜登上任后，为美国制定了雄心勃勃的气候目标：到 2035 年，这个全球最大经济体实现碳中和发电；最迟到 2050 年，实现二氧化碳零排放；而到 2030 年，温室气体排放量就要比 2005 年减少一半。

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国际货币基金组织预测，今年中美两国将分别可实现8.4%和6.4%的GDP增长。德国《商报》撰文分析中美两国谁将成为新冠疫情之下全球经济恢复增长的驱动力。《法兰克福汇报》分析指出，中国性少数群体面临的压力越来越大和阳刚男性形象代表习近平关于振兴中华民族的意识形态不无关系。

多家研调机构指出，美国经济成长在未来三到五个季度将会强压中国。这将可能是自1990年以来，美国经济增长速度首度持续超过中国的时期。

近日，美国金融巨鳄、慈善家索罗斯几度将矛头对准中国，看空对华投资。在他发表于《华尔街日报》的最新文章中，他抨击全球最大的资产管理公司贝莱德向中国倾注巨资，威胁“客户资产和美国等民主国家的安全利益”。贝莱德方面则否认批评。

核心关切：家庭和健康 

不过，拜登投资计划的核心是社会福利：其中包括：为普通家庭降低可怕的托儿费用，甚至在某些情况下完全由国家支付、减轻家庭税收负担、扩大医疗服务。

根据拜登的设想，该一揽子计划可通过对企业和高收入者增税，以及通过更一致的应缴税款融资。 

美国第三季经济增速大幅放缓

在拜登的投资计划拼"过关"的同时，美国经济层面传来了利空消息。美国商务部周四公布，第三季度美国GDP增幅降至2%，远低于今年第二季度（4月至6月）6.7%的增速。这也是2020年第二季度以来的最低增速。

路透社此前就报道称，预计美国第三季经济增长速度将创下逾一年来最低，这是因为新冠疫情重新升温，进一步打击全球供应链，抑制消费者支出。

（德新社，美联社，路透社）

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