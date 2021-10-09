“瘦身”拼过关 拜登大幅削减投资计划

（德国之声中文网）数月来，拜登一直在为其总统任期内的核心项目而战，其中便包括对社会和气候保护的巨额投资。然而，就在出行欧洲前夕，他向公众展示的是一个规模仍大，但已然大大缩水了的一揽子投资计划。

根据白宫的宣布，投资计划总额现为 1.75 万亿美元，而拜登最初提出的计划规模为其两倍，是3.5万亿美元。大幅削减后，计划投入应对气候危机、包括对可再生能源的投资或购买电动汽车的税收优惠投资，总额仅5550 亿美元。

"瘦身"是为过关

尽管如此，仍然存在阻力。而阻力不仅来自本就反对该计划的共和党人--他们认为该计划过于昂贵，还来自民主党议员。

民主党激进代表对这一瘦身方案深为失望，要求必须先看到数字翔实的法案文本。由此，虽对相关投资计划的讨论已有数月，但何时能投票表决尚在未定之数。

民主党在本届参议院仅占微弱多数，无法承受哪怕是一名异议者。

拜登曾希望在格拉斯哥举行的气候峰会上展示该计划。国际社会期待他能在"COP26"气候峰会上有所表现。毕竟各国都想知道，美国打算如何履行其气候承诺。

拜登上任后，为美国制定了雄心勃勃的气候目标：到 2035 年，这个全球最大经济体实现碳中和发电；最迟到 2050 年，实现二氧化碳零排放；而到 2030 年，温室气体排放量就要比 2005 年减少一半。

核心关切：家庭和健康

不过，拜登投资计划的核心是社会福利：其中包括：为普通家庭降低可怕的托儿费用，甚至在某些情况下完全由国家支付、减轻家庭税收负担、扩大医疗服务。

根据拜登的设想，该一揽子计划可通过对企业和高收入者增税，以及通过更一致的应缴税款融资。

美国第三季经济增速大幅放缓

在拜登的投资计划拼"过关"的同时，美国经济层面传来了利空消息。美国商务部周四公布，第三季度美国GDP增幅降至2%，远低于今年第二季度（4月至6月）6.7%的增速。这也是2020年第二季度以来的最低增速。

路透社此前就报道称，预计美国第三季经济增长速度将创下逾一年来最低，这是因为新冠疫情重新升温，进一步打击全球供应链，抑制消费者支出。

（德新社，美联社，路透社）

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