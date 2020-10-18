瘟疫连绵无绝期 德国厕纸又将尽?

（德国之声中文网）周日（10月18日）德国农业部长朱莉娅·克洛克纳（Julia Klöckner）敦促消费者避免囤货。近期新冠病毒感染率上升，人们对封城的担忧程度也随之增加。

克洛克纳接受《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）采访时，提醒德国人疫情并没有影响或危及食品供应链，以此缓解人民心中恐惧。相反的，供应链的干扰取决于消费者的行为。

克洛克纳特别谈到了Hamsterkauf（囤货）这个德语术语，描述了抢购行为，并成为德国疫情封锁经验的象征之一。

她表示："囤货的人不仅行为不合逻辑，而且缺乏团结。许多囤积的物品最终会被扔进垃圾桶。"

她发表上述评论之际，诸如Aldi和Edeka之类的德国大型连锁超市报告称，某些产品的需求急剧上升，这种模式类似于今年三月份实施封锁措施之前的抢购潮。

消费者应该"像往常一样购物"

社交媒体上，许多德国网友上传了卫生纸销售一空的照片，今年春季时卫生纸曾严重短缺。

克洛克纳补充，春季封锁的经验已经证明经济可以承受疫情，消费者可以相信决策者和商业领袖处理危机的能力。

她特别指出，欧盟承诺不再实行边境封锁使人们对欧盟内部的贸易流动更有信心。因此，担心疫情恶化导致消费品供应紧缩是没有根据的。

克洛克纳表示：最重要的是"如果每个人都像往常一样购物，我们就不必面对空荡荡的货架。"

卫生纸货架仍充足

虽然连锁超商表示卫生纸等用品需求明显增加，除了有些超市实施限购以外，目前德国各地大部分超市还是买得到卫生纸，顾客尚未感到明显的抢购潮。

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