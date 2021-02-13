瘋媽祖: 跟著白沙屯媽祖進香去

(德國之聲中文網)台灣向來有「三月瘋媽祖」的習俗；在農曆3月23日媽祖生日前後，各地的媽祖廟便會舉辦媽祖進香繞境活動，期望透過這些活動濟世群黎、渡化眾生。其中最著名的包括台中大甲鎮瀾宮、苗栗白沙屯拱天宮、雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮等的進香繞境活動，活動規模或大或小，時間或長或短，但總吸引數萬甚至上百萬群眾參加。2010年台灣文化部已經將白沙屯媽祖進香列為國家重要無形文化活動資產。

疫情升溫 進香人數不減

苗栗白沙屯拱天宮媽祖8天7夜的徒步進香之旅在20日凌晨揭開帷幕。今年有9萬多人報名參加，人數出乎廟方的意料。為了避免疫情擴大，所有隨香信眾必須打滿3劑疫苗，並全程配戴口罩。主辦單位甚至取消一些比較容易傳染病毒的活動如「鑽轎腳」。

儘管新冠疫情嚴峻，今年參加進香的人數比起往年不減反增。19日上午副總統賴清德，下午總統蔡英文都到廟裡參拜，祈求風調雨順、國泰民安。除了9萬多報名的信徒還有更多機動的「散客」，不定點、不定時加入進香或退出行列。

近年來宗教和科技、文創、表演、商業的巧妙結合，讓許多年輕人覺得跟著媽祖進香其實很酷很炫，特別是透過許多電視廣播的行腳節目以及YouTuber、博主、網紅等的介紹推薦，每年參加媽祖進香的年輕人也明顯變多。

3大特色 沒有固定路線 路途遙遠 速度飛快

不同於大甲媽祖進香遶境行程，白沙屯媽祖徒步進香的路線不固定；通常廟方會在前一年的農曆12月15日經過擲筊訂下「起駕日」、「刈香日」與「回宮日」的日期，其他的細節如天數、路線皆不固定；信徒宣稱，轎夫隨時聽從媽祖指示行轎前進，事前完全不知路線。鑾轎會跨越苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣等地區，並渡過大安溪、大甲溪、大肚溪、濁水溪， 往返約400公里。

由於沒有固定的進香路線，信徒無法先到下一站或下兩站等待鑾轎抵達，以便節省體力和時間，於是大隊人馬只能一路緊緊追隨鑾轎前進；而長途跋涉、風吹雨淋，對許多人的體力和毅力是項嚴厲的考驗。

图为苗栗白沙屯拱天宮

今年白沙屯媽祖鑾轎起駕的時間比表定時間略為提早，5月20日凌晨不到2點便出發；按照計畫必須在64小時內徒步走完近200公里的路，於5月22日到達雲林北港朝天宮，以便在23日凌晨參加完「刈香」儀式後，立刻北轉往回走，在5月27日下午返回苗栗白沙屯拱天宮。由於路途崎嶇遙遠，很多時候會穿過狹窄巷弄、田中小路、荒郊野外，有一年鑾轎甚至親身涉水橫渡濁水溪；因此進香客必須緊緊跟隨鑾轎，甚至疾行。過往曾有過多次鑾轎每小時行走7公里的紀錄，遠遠超過一般人步行平均每小時約4公里的速度。

白沙屯媽祖鑾轎的頂部備有粉紅色塑膠布，以便途中若遇到颳風下雨，可以放下塑膠布遮雨。由於鑾轎頂著粉紅色轎頂，跑起來又快又炫，白沙屯媽祖鑾轎因此獲得「粉紅超跑」的名號。其實白沙屯媽祖不只擁有私人的「粉紅超跑」，還有專屬的歌曲、文物、Q版玩偶、APP、網站、GPS，以及一些周邊活動和商品。進香途中還有許多如「累了請上車」、「手機充電請上車」等補給車輛隨行，讓隨行者覺得貼心又方便。

親身體驗 向媽祖祈求

「白沙屯媽祖網路電視台」台長駱調彬在接受德國之聲訪問時稱，媽祖徒步進香活動是「媽祖與人最直接的接觸」。許多人在面對媽祖時，會自然而然的卸下心防，將心裡的話向媽祖傾訴，祈求媽祖的保佑和支持。駱調彬特別提到，在人際關係日漸疏離的今日，消失的人情味往往重現在進香的過程中，不論是路過的陌生人給予的加油打氣聲，路邊信眾自發性提供的餐點、飲料、還是其他資源補給或協助，處處都令人感動。因此許多人非常珍惜這一年一次的機會，主動加入這簡單而美好的行列。

40歲的陳景華從事展覽會場布置的工作，今年是第5次參加進香活動，預計走3天抵達雲林朝天宮後，便離隊返回工作崗位。他告訴德國之聲此行的主要目的是祈求平安，並且希望新冠疫情趕快結束。他自小跟著長輩拜媽祖，自認是在媽祖的庇蔭照顧下長大。他對媽祖的情感就好像是對媽媽和奶奶一樣，既是最親近的長輩，也是可以傾訴依靠的對象。有煩惱的時候會特別祭拜媽祖，「讓心情平靜，腦袋清楚，然後去思考事情，做出正確的判斷，避免因為魯莽而做了錯誤的決定」。

63歲的王秋涼從事旅遊業，多年來一直想要參加媽祖進香活動。旅遊業者兩年受到新冠疫情的嚴重打擊，她今年反而有時間實現她的夢想，計畫走完8天7夜的行程。她稱「媽祖是最親近的神明」，每次遇到困難的時候，就會呼叫媽祖和觀世音菩薩的佛號，希望得到兩位女神的庇佑。幾年前她的先生因為癌症住院治療，在那20多天裡她和家人日夜虔誠的祈求兩位女神的幫助，結果她的先生後來真的度過難關，她認為是媽祖和觀世音菩薩的保佑。

媽祖也要進香充電

明道大學媽祖文化學院執行長林淑蕙在接受德國之聲訪問時稱，媽祖就像家中的「守護神」、「家人」甚至是「母親」，值得信賴，可以傾訴和依靠，具有穩定、安心、可靠的特質，是慈母的形象。林淑蕙指出台灣媽祖的雕像普遍是以中年略為發福母親為雛型，有張圓潤的臉孔，配上瞇瞇眼，一臉慈祥和藹；而不是帶有少女神態的媽祖像。

向北港進香的習俗其實在白沙屯拱天宮建廟之前就已經存在。拱天宮於清同治二年（1863年）建立，至今已有百年以上的進香歷史。陳淑蕙稱，媽祖回到祖廟朝天宮去取香灰，有「充電」的意義；另一方面也可以藉此和其他宮廟交流互動。林淑蕙稱，媽祖不是獨一無二、至高無上、全知全能的神，而是平易近人、和藹可親的「媽祖婆」，是可以依靠信賴的力量。

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