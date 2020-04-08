 病毒防控措施奏效 欧洲数国逐步解封 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2020

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时政风云

病毒防控措施奏效 欧洲数国逐步解封

武汉解封后，世界各地也开始讨论是否放宽出行限制。在意大利和西班牙等地，死亡人数、住院人数和新的感染人数正逐步减少，纽约封锁令成效也得到肯定。然而，专家警告现在还不是放松的时刻。

Italien Rom | Coronavirus | Giuseppe Conte, Ministerpräsident (Reuters/R. Casilli)

意大利一度是疫情最严重的国家。在疫情趋缓之后，意大利政府正考虑逐步解封。

(德国之声中文网) 欧美新冠肺炎死亡人数不断增加，但美国等国家开始考虑分阶段谨慎地放宽封锁限制。

法国流行病学家德夫西 (Jean-Francois Delfraissy)说:「解除封锁，不是直接从黑到白，而是先从黑到灰。」

同时，许多政治人物和卫生官员也警告，各种迹象表明危机尚未结束，各国若过早放松警惕，可能会迎来第二波灾难性的疫情。

美国疾病控制和预防中心正在考虑改变自我隔离指南，让可能有接触确诊者但无症状者返回工作岗位。

熟悉这份草案的匿名人士表示，根据拟议的指南，关键领域的工作者在每天测量体温两次和戴口罩的情况下，将被允许回到工作岗位。

美国家传染病专家福奇 (Anthony Fauci)说，特朗普政府一直在努力制定计划，将社交距离阻止病毒传播视为「希望的曙光 」，希望在这个基础上重新放宽限制。

但他说:「这并不代表我们现在就会去做......但这代表我们需要做好准备来放宽。」

Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/Apa/H. Fohringer)

奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）表示，当局将谨慎观察解封措施，如果病毒卷土重来就会「紧急刹车」。

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德国的几个邻国已初步宣布放宽疫情间的封锁限制措施，奥地利和捷克考虑近期开放部份商家营业，丹麦则是决定恢复幼儿园和小学上课。 (07.04.2020)

新冠疫情之下，既不停课、更不禁足的瑞典，可谓是欧洲国家中的"异类"。不过，这个北欧国家的医疗系统连日来负荷激增，专家警告全国将迎来几个星期的"艰难时刻"。现在，瑞典政府准备改弦更张，采取更加积极、强硬的防疫措施。 (07.04.2020)

同意大利、西班牙、法国等欧洲国家相比，德国新冠病毒的确诊病例相差不多，但死亡人数却比上述国家低很多。但德国疾控中心警告说，一旦病例数暴增，德国也有可能出现医疗资源枯竭的情况。 (06.04.2020)

欧洲和全球各国正在奋力抗击新冠疫情的同时，一些政治家已经开始展望“后疫情时代”。 (05.04.2020)

欧洲讨论放宽限制

瑞士政府8日表示，他们 应该能够在本月稍晚开始放松社会隔离措施。随着瑞士的感染率下降，瑞士卫生部长贝尔塞特(Alain Berset)证实放宽措施指日可待。

他说:「我们开始看到隧道尽头有了一丝曙光。」

意大利总理孔特则预计将在未来几天内宣布封锁令还会继续多久，也计划放宽一些限制。讨论的首要重点将是开放更多的产业恢复运营。

相关的建议措施包括: 发放免疫证书、进行抗体血液检测，以及允许年轻工人先复工，因为他们受病毒影响较小。

西班牙预算大臣蒙特罗(Maria Jesus Montero)说，4月26日开始，西班牙人将逐步恢复正常生活。她说:「西班牙将非常有秩序地解除封锁，避免疫情再次蔓延。」但是针对接下来可能采取什么措施，西班牙政府三缄其口，强调将由专家决定。

法国当局也没有透露具体细节，但据总统办公室称，法国当局同样已经公开表示计划结束该国的封锁期。目前的封锁措施会持续到4月15日，但还有可能延长。

本周稍早，奥地利和捷克抢先宣布计划放宽限制。9日开始，捷克贩售建筑材料、民生用品和自行车的商店将被允许重新开业。但目前只有杂货店、药店和园艺行重新营业。重新开张的商家被规定向顾客提供消毒剂和一次性手套，并强制保持安全社交距离。

奥地利7日开始重新开放小商店、五金行和园艺行，商场和发廊可能会在两周后跟上。政府规定民众须戴口罩上街。

邹宗翰/张慈 (美联社等)

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