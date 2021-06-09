病毒起源八卦满天飞 石正丽:我没做错

(德国之声中文网) 根据《纽约时报》14日的报道，武汉病毒实验室科学家石正丽强调新冠病毒实验室泄漏说「毫无根据」。她说：「我确信我没有做错什么，所以没有什么可担心的。」

《纽约时报》报道指出，「中国习惯性保密」，使石正丽的说法难以得到证实。报道提到，中国拒绝对武汉病毒实验室进行独立调查，也拒绝分享其研究数据，加剧了外界的疑虑。

14日，7国集团G7峰会领导人在会议上敦促中国参与对新冠病毒起源进行新的调查，美国总统拜登告诉记者，他们讨论到了进入中国实验室的问题。

拜登5月27日下令美国情报界要在90天内厘清病毒起源究竟比较可能是动物传播还是实验室泄露。这个同时，病毒起源风波方兴未艾，最近在网路上盛传有「最高级别中共高官叛逃」，为的是要揭露「中共发展生化武器」等阴谋论，在美国右派与反中共媒体上不断传播。

石正丽处理蝙蝠冠状病毒的一些实验是在二级生物安全水平 （BSL-2) 的实验室进行，被外界质疑防护措施做得不够，可能会令病毒泄漏。

石正丽罕见回应

新冠病毒在武汉首次出现不久后，武汉病毒实验室成为病毒溯源的一个方向，石正丽也因此成为焦点。对于许多美国政治人物和科学家来说，她是确认病毒起源的关键，而站在中国政府的立场来看，她是对抗病毒的英雄，也是「阴谋论受害者」。

病毒实验室泄露说经历过许多反复辩论，从早期被大多科学家认为不可信，到世卫武汉调查团报告的「可能性极小」，以及后续因为中国关键资料提供不足，加上美国前总统特朗普的推波助澜，这个说法一直没有消失。

而世卫总干事谭德塞从不认同实验室泄露说到语带保守，表示实验室泄漏理论还需要再查证，美国为首的政治人物与科学家也集体表态不能排除，除了在世卫兴起了至武汉进行第二波调查调查的呼声，美国情报界也正在厘清病毒起源可能。

针对有报道引用美国情报，说武汉病毒研究所的3名员工在11月就出现类似新冠肺炎的症状到医院寻求治疗，她回应表示没有这回事，并说：「如果可能的话，你能提供这三人的名字以帮助我们调查吗？」

事实上，美国国务卿布林肯日前也针对这些情报提出质疑，表示其方法论有问题。目前美国情报界正积极找出新冠病毒起源的各项线索，

虽然科学家普遍认为没有直接证据来支持实验室泄漏理论，但许多人现在跳出来表示这个假设被仓促否定，没有进行彻底调查。18位科学家在《科学》连署要求对所有的可能性进行透明调查，敦促实验室和卫生机构向大众公开记录，强调透明度的重要性。

也有科学家认为，石正丽在处理蝙蝠冠状病毒的实验室防护措施做得不够，石正丽向《纽约时报》表示，自己无法提一个没有证据的事提供证据，也说不晓得世界怎么会变这样，「不断地向一个无辜的科学家泼脏水」。

石正丽说，病毒溯源政治化使她失去调查这件事的热情，目前她转而关注新冠疫苗和新病毒的特点。她提到随着时间过去，自己的内心已经平静。

(纽约时报等)