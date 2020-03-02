病毒肆虐 气候福音？

(德国之声中文网) 在《巴黎气候协定》中，温室气体最大排放国中国只是承诺，在2030年前达到排放峰值，然后才开始下降。不过，根据芬兰赫尔辛基大学能源与清洁空气研究中心的一项最新研究，近期中国碳排放量骤减了25%，起因则是新冠疫情导致全国多个地区经济限于停顿。主持这项研究的米利维塔(Lauri Myllyvirta)对德国之声表示，这种一夜之间的突变，可以说是前所未见。

疫区中心的武汉市从1月23日起就进入了隔离防疫状态。在这座1000多万人口的城市之外，中国还有许多其他地区的企业、工厂也陷入停顿，数以亿计的民众宅在家中也大大减少了交通流量。上周末，NASA公布的卫星成像图显示，中国大片地区的氮氧化物污染出现了极大程度的好转。

在全球范围内，体育赛事、大型展会纷纷取消，不少学校也宣布停课，碳排放大户航空公司则将蒙受巨额经济损失，英国Flybe航空公司已经陷入破产境地。经济学家警告，日本、德国等中国的重要经贸伙伴有可能出现经济衰退，全球经济增长也预计将因疫情而放缓。近期，国际原油需求量跌幅直追2008年金融危机时。

美国NASA卫星图片显示中国2月份二氧化氮排放急剧下降

停工有利气候保护

美国外交关系协会的能源及气候问题专家埃米·迈尔斯·贾菲(Amy Myers Jaffe)认为，经济活动骤减至少在短期内对气候保护有利。"假如你是政策制定者，正在考虑如何削减排放，那么现在的情形就是一个相当好的指引。"

贾菲表示，疫情促使大家改变原有习惯，从长期来看，新的习惯有助于气候保护。这些习惯包括：在家办公、视频联线会议、缩短每周工作时数、减少去办公室次数从而削减交通流量等等。她在接受德国之声采访时说，企业也可能思考究竟该怎样做才能保护地球，比如强化本地生产就能有效地保护供应链、防范极端天气等风险。"企业真的需要考虑一下各种能够切断供应链的意外事件，需要思索如何才能让业务更具有弹性。"

复工复产损害环境

不过，近期最大的减排成果依然来自于中国制造业的停工。除非遇上突发危机，政界很难去推动大范围停工的政策。芬兰学者米利维塔就指出，中国各级机构面临着巨大的复工复产压力，有报道称，一些地方政府甚至要求没有足够工人的工厂先把机器启动起来、把耗电量提升上去，从而让上级领导能够从升高的用电量中得出复工率达标的结论。

米利维塔还说，2008年金融危机发生后，中国碳排放量也出现了下滑，空气质量有所好转。但是随后，中国政府出台了大规模刺激政策，密集上马了许多建筑项目，导致排放量激增。因此，危机之后，一旦政府想要让经济重回正轨，就有可能损害气候保护。

意大利北部小城因新冠病毒爆发被封城

应当实现有序衰退

米利维塔认为，政府为了达到增长目标，拉动对"烟囱工业"的投资，这种做法会让碳排放急剧回弹，其程度可能远远超过此前因疫情而造成的减排。他希望中国今后能够选择一条"缓慢但高质"的增长路线，注重服务业、家庭消费，加大对绿色科技以及可再生能源的投资。

还有不少学者指出，刺激消费总是会以牺牲地球环境为代价，世界各国对经济增长的痴迷，本质上并没有比那些让工厂空转拉高用电量的中国官员好到哪里去。

美国佛蒙特大学的生态经济学家埃里克松(Jon Erickson)对德国之声表示，只有在经济衰退时，碳排放才会显著下跌。但是，经济衰退却会对民众造成惨重打击，尤其是那些本就没能从既有经济模式中获益太多的人们。中国疫情之下，受冲击最严重的正是那些收入较低、生活水平较差的农民工。不过，那些认为应该让经济有序衰退从而保护气候的人士却说，此次疫情爆发，昭示了大家必须要面对的抉择。对此，埃里克松说："我们永远不会愿意在危机模式下行事。我们现在有5到10年的窗口期来完成经济转轨，从而能减轻经济衰退的负面影响，保护最容易受伤害的人。"

而且，最近几周的事件也表明，如果真遇到了迫在眉睫的危机，国际社会能够做出迅速、有力的反应。埃里克松说："如果我们真的把气候变化视作当前疫情那样的紧急状态，我们就能具备相似程度的跨国协调水平，从而开启迅速削减矿物燃料投资的进程。"

新冠病毒影响了全球供应链

下一场危机？

肆虐了全球六大洲的新冠病毒，已经造成了3000多人丧生。不过，米利维塔参与的另一项为绿色和平组织所做的调研显示，与矿物能源相关的空气污染，每年造成450万人丧生，这还没有算入气候变化因素。科学家警告指出，气候变暖还会提升流行病发生机率，没有人知道下一场瘟疫的病死率会是多少。埃里克松说："现在的疫情是一场机遇，让我们讨论如何稳定经济、如何让经济有序负增长。经济必然会收缩，它会遇到极限，它会崩溃，它会因为自身因素而崩溃，这才是最痛苦的。"