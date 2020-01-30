病毒肆虐 全球经济也“中招”？

(德国之声中文网) 冠状病毒疫情在中国的病例数依然在快速增长，医学专家估计，疫情还要十多天才能达到顶峰。湖北省的几千万民众正在经受最为严厉的隔离措施，中国政府还延长了春节假期，并推迟了股市的开盘日期，希望能以此来遏制疫情的蔓延。

本周一(2月3日)，中国股市开盘后一度重挫，不过到了星期二，盘面就趋于稳定。就在开盘前，中国当局给全国金融系统注入了12亿人民币的巨额资金，这一不同寻常的举措是为了稳定本国的金融市场以及银行体系。同时，抗击疫情所需的物资，也受到了进口关税减免的待遇。

疫情不仅仅冲击金融市场，消费市场也在病毒肆虐下损失惨重。农历新年前后的许多大型活动被迫取消，旅游景点、影院等场所也纷纷宣告关门。星巴克、麦当劳、优衣库、宜家等跨国企业也都关闭了在中国的连锁门店。

旅游业的处境亦同样凄惨。许多国家都发出了针对中国的旅行警告，航空公司纷纷削减中国航班。中国政府还呼吁民众推迟出国旅游的行程，境内的旅行团也遭到禁止。

邮局的包裹也要消毒

大众、宝马、丰田、特斯拉等汽车厂商，无法像往年一样在春节过后立刻复工；事实上，几乎所有的行业都陷入了停滞。全国能源消费需求应声暴跌，中国最大的炼油企业目前已经宣布每日减产60万桶。

中国经济今非昔比

2003年，SARS非典型性肺炎疫情肆虐时，中国的国内贸易同样损失惨重，股市也出现了下滑。不过，如今全球各经济体之间的联系更为紧密，中国经济在全球所占的比重也远远超过17年前：从当年的5%攀升到如今的16%。

对于德国而言，中国作为全球第二大经济体，既是德国极其重要的出口市场，也是众多德国企业的重要生产基地。中国早已成为了全球供应链上不可或缺的一环。

慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所(ifo)的宏观经济学教授沃玛斯豪伊赛(Timo Wollmershäuser)认为，此次疫情将比当年的SARS造成更大的损失；2003年持续了6个月的疫情让中国经济增长率损失了1个百分点，对德国经济则几乎没有影响，"但是现在中国经济的重要性更高，同时这次疫情也更严峻、中国政府的应对措施也更加激烈。"

暂难判定损失规模

也有不少专家认为，现在评判疫情的经济影响还为时过早。德国商会驻华北及东北首席代表晏思(Jens Hildebrandt)就对德国之声指出，疫情在春节前后爆发"是不幸之中的万幸"，因为全国各行各业本来在这期间也是要停工的，有些行业的停工期更是会持续好几个星期，只有旅游业是例外。晏思认为，新型冠状病毒肺炎疫情究竟会对生产、就业产生怎样的影响，可能还需要至少一到两星期的时间才好评判；届时，延长后的春节假期就将结束，各种影响将显现出来。

晏思进一步指出，武汉及周边地区是重要的劳工输出地，该地区目前正因防疫隔离需要而受到严格的交通管制；一个星期后，究竟有多少工人能够返回产业聚集的北京、上海、广东地区？那里的生产又会受到多大的影响？全球产业链也会因此受到怎样的冲击？

德国外贸和批发商协会（BGA）的外贸部门主任沃尔夫(Gerhard Wolf)认为，目前还没有迹象表明供应链会彻底中断，"即便现在出现了一些延误"。他呼吁各界切勿恐慌。

德国商会的晏思则强调，目前德国企业还没有出现恐慌，局面相对平静，"大家都在制订计划，以便应对不同情况。"

柏林的德国经济研究所(DIW)也认为，目前还难以准确评估疫情的经济影响。所长弗拉茨舍(Marcel Fratzscher)表示，如果中国以及全球的疫情得到有效遏制，那么经济损失将十分有限，至多是中国面临短期的生产停滞而已。

疫情长短是关键

但是，德国基尔大学世界经济研究所的学者甘恩(Dr. Klaus-Jürgen Gern)则警告说，要是中国工厂的停工期进一步延长，全球供应链就会受到威胁。"作为全世界的供应商，中国具有举足轻重的地位。"德国安联保险的分析师也警告称，停工期过长将导致化工、汽车、纺织、电子产业的供应链中断，跨国企业届时将不得不匆忙寻找替代品，甚至被迫减产、停产。

韩国现代汽车现在已经陷入了这种境地：该公司2月4日宣布，其在韩国国内的生产基地将在本周内停工，原因则是在中国大规模采购的汽车零部件线束出现短缺。