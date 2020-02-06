 病毒肆虐下 “封闭”、“硬核抗疫”成效存疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2020

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时政风云

病毒肆虐下 “封闭”、“硬核抗疫”成效存疑

为控制新冠病毒扩散，中国政府不惜动用非常手段，许多地方实际进入了“封城“状态，或严格限制民众出入行动。在这样的氛围之下，民众日常生活和国家经济运行都面临相当大的挑战。

China Wuhan | Coronavirus | Hygiene-Maßnahme (Getty Images)

（德国之声中文网）赫兹（Franz Herz）先生坐在公寓里，枯等隔离期结束。这位北京一家德国国际学校的老师并没有生病，但他1月30日之后才从越南度假返回北京。在2月初回到这座首都时，以往人行道，商店和公园里到处人满为患的景象不见了，北京俨然一座空城。"简直有些令人毛骨悚然，"赫兹表示。他每天早晨都要向物业报到，并告知自己是否发烧："1月30日之后回来的人都要在家里待14天。虽然可以去购物和散步，但不建议这样做。物业有一份所有人的名单。"

不过，即便那些之前就在北京的人，现在也不愿意出门。"北京乃至几乎全国所有的活动都取消了，包括博览会，甚至还有婚礼。葬礼只允许至亲家人参加。买火车票必须提供手机号码，以便在必要时能够查找人员去向，"赫兹告诉德国天主教通讯社的记者。人们的生活空间基本上局限在自己家里。

起初官方宣布学校2月17日之前不能开学，现在则无限期推迟。老师被告知，用电子邮件给学生发送作业。"我还是有事可做的，可以读书，可以多睡觉，"赫兹以轻松的心态面对目前的状况。他表示，"在中国采取的许多措施似乎看上去只是纯粹的'行动主义'（为了行动而行动），并没有实际作用。"

China Wuhan provisorisches Krankenhaus (picture-alliance/dpa/XinHua/Xiong Qi)

执法乎 违法乎

独立的网络报纸"香港自由媒体"报道称，在浙江好几个百万人口城市中，人们从广播喇叭中得到通知，要他们留在家里，佩戴口罩，经常洗手。浙江经济重镇温州是湖北之外确诊病例人数最多的城市之一。中国媒体报道称，截至2月5日24时，温州市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例396例。为了抵挡疫情，温州出台严格规定，比如全市实行每户每两天一人外出购物的限制居民外出政策。除此之外，台州，宁波和杭州等浙江城市也颁布了相应的限制出行和管制措施。江苏省会南京，黑龙江省会哈尔滨等多个城市宣布对小区进行"封闭式管理"。

而在河南省驻马店，甚至只允许每户人家每五天派出一人离家办事。此外，许多地方还悬赏举报来自疫情中心湖北省的人员线索。此外最被提防的职业群体还包括送货员，因为他们与很多人有接触，很容易被感染病毒。

在恐慌情绪蔓延之下，中国各地许多村庄和小区都搭起路障，拦截外人。这种在网络上被有些人称赞为"硬核抗疫"的做法甚至引发官媒批评。《新华每日电讯》1月底就曾发表评论称，"虽然封路貌似有理，但这种简单粗暴的做法恐怕对防控疫情没有太大帮助，反而会给大家的生活带来不便。举个简单的例子，如果有紧急情况，消防车或救护车的"救命通道"也将被阻塞……更严重的问题在于，粗暴封路的实质是破坏公共道路，涉嫌违反相关法规。"

而广东汕头也曾在1月26日一度宣布"封城"：全市公共交通停摆，禁止车辆船只和人员进入汕头市。但在当天下午，当地疫情防控指挥部再次发出通告，宣布撤回"封城令"，而且严禁外传。

新冠病毒疫情对于中国经济发展的影响，目前还难以估算。而对于那些依赖中国供应商、将中国作为重要的商品和服务出口地点的国家来说，同样如此。目前，中国许多地区已经下令延长春节假期。在有些地区以及北京和上海等都市，在家办公的规定也开始延长到下周。宝马和大众等汽车生产商宣布在华工厂停产，汉莎等国际航空公司在2月之前停飞所有来往中国的航班，有些省份的航线甚至要到4月份才恢复运营。专家们担心，中国经济增长率可能为此减少2个百分点。

 

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