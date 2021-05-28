 病毒溯源兵分两路 美拉民主阵线压中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2021

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时政风云

病毒溯源兵分两路 美拉民主阵线压中国

美国总统拜登在G7会议后公报上点名中国，表示新冠病毒溯源调查必须透明。美国安顾问今又强调，北京若不配合，将遭国际孤立。

USA Jake Sullivan

美国国安顾问沙利文强调，直到世卫展开第二阶段调查前，会持续联合国际社会向中国施压，不会让北京轻易说不。

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拜登欧洲行来到与欧盟的峰会。会后声明内容无所不包，更首次提及台海和平。欧美此后真能一致面对中国挑战?

美国总统拜登领导下，G7峰会提到希望中国开启第二波病毒溯源调查，公布武汉病毒实验室关键数据，这时，身处风暴中心的科学家石正丽罕见对外发言。

西方此轮疫情起源调查的舆情，与去年特朗普发动的病毒溯源调查一样，目标皆指向武汉病毒研究所，外界认为此乃拜登政府借世卫大会打击中国、遏制中国影响力的一张很方便、低成本的制华牌。但这可能只是拜登政府的目的之一。

(德国之声中文网) 美國国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan)周日(6月20日)接受美媒訪問時表示，美国总统拜登正在透過兩種方式查出新冠病毒起源，一是美國5月开始的90天情報調查，8月會有報告顯示實驗室洩漏理論可不可信，另一方面就是跟盟友推動世衛第二階段溯源調查。

他对福克斯新闻說:「要么他们以负责任的方式允许调查人员进入，真正去調查，弄清楚来源，要么他们将面临国际社会孤立。」

他也对CNN说，针对这个问题，不会接受中国的搪塞：「这是上一任政府做不到的，让民主国家发出一致的呼声。」

苏利文强调，美国不会完全依赖中国。他说：「总统保留通过我们自己的分析、情报界的努力，以及我们与盟友和伙伴进行的其他工作，继续在各方面施加压力，直到我们弄清这种病毒是如何进入这个世界。」

福克斯报道，美国国务卿布林肯称世卫组织的冠状病毒来源调查 「高度不足」。世卫在今年初进入中国武汉进行第一阶段病毒溯源调查，初始结果显示实验室泄露理论「极为不可能」。但随后世卫总干事谭德塞与其他科学家出面表示还需要进一步的调查。近日18位专家也在《科学》杂志上连署要求进行彻底调查。

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拜登：我和习近平不是老朋友 只是工作关系

(综合报道)

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