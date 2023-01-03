病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？

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中国有多少人感染了新冠？不知道。多少人因新冠死亡？不知道。官方媒体称，多个地方的感染高峰已经过去。春运大潮中，最脆弱群体乡下老人担心吗？
随着长达三年的清零政策结束，中国与旅游、休闲相关的行业开始重拾信心。一些经济学家也表示谨慎乐观。然而，中国防疫政策的大转弯导致疫情井喷，反过来也影响经济的复苏。此外，中国目前还面临春运加剧疫情的挑战。
德国“明镜在线”关注了医疗资源薄弱的中国农村地区面临的疫情大爆发，揭露了此前的清零政策导致许多乡村诊所被迫关闭，农村卫生系统受到进一步削弱的问题。《法兰克福汇报》文章认为，对来自中国的旅客进行强制入境检测可能没有意义。
中国当局封停了1120余个抨击当前防疫政策的微博账号。自12月初突然放宽防疫以来，中国的新冠疫情呈现爆发式增长。与此同时，中国的“春运”大幕本周末正式开启，交通部预计，今后40天的客流量将达到20亿人次，为2019年水平的70%。
有研究显示，中国自去年12月开始的新冠感染大潮，在北京、上海、重庆、广州等大城市已越过高峰。但今年全国范围还可能经历几波疫情，农村地区将在一月迎来高峰。
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