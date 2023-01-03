 病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2023

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时政风云

病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？

中国有多少人感染了新冠？不知道。多少人因新冠死亡？不知道。官方媒体称，多个地方的感染高峰已经过去。春运大潮中，最脆弱群体乡下老人担心吗？

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