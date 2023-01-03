病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？

清零结束旅游等服务业重拾信心 春运带来新挑战

随着长达三年的清零政策结束，中国与旅游、休闲相关的行业开始重拾信心。一些经济学家也表示谨慎乐观。然而，中国防疫政策的大转弯导致疫情井喷，反过来也影响经济的复苏。此外，中国目前还面临春运加剧疫情的挑战。