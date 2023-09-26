病毒学家石正丽称类似新冠病毒可能再次爆发

（德国之声中文网）据《南华早报》9月24日报道，这份石正丽所在的武汉病毒研究所的科研报告中，评估了40种冠状病毒传播到人类的风险，其中半数被评估为"高风险"。有六种病毒已经导致传播到人类的疾病，有证据显示，还有三种已经导致感染动物的疾病。

2003年的萨斯（SARS）疫情和2019年出现的新冠（Covid-19）疫情均是由于冠状病毒所致。

报道称，该研究基于对病毒特征的分析，包括种群、遗传多样性、宿主物种以及是否有人畜共患疾病（从动物传染给人类）的先例。

报道称，这份研究报告于7月发表于英文学术期刊Emerging Microbes & Infections，在中国社交媒体则于本月才引发注意。

报道称，石正丽也被称为"蝙蝠女侠"，因她的研究领域特别包括病毒从蝙蝠向人类的传播。

据中国媒体报道，萨斯疫情后，石正丽带领研究小组在广西等地采集蝙蝠样本，进行SARS病毒抗体和基因的检测。

2021年6月，《纽约时报》记者采访石正丽时，她否认了实验室泄露理论的指控。

病毒起源调查报告发布后争议持续

世卫组织称希望再派专家组赴华

今年9月16日，世界卫生组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）向《金融时报》表示，正在要求中国提供全面的准入权，他已做好准备派遣新的专家组赴华调查2019冠状病毒的起源。

谭德赛表示，世卫组织已经致函中国，请求提供信息以及表示该组织希望派遣专家组。

2019年底，中国武汉传出首批感染新冠病毒的病例。其后，有两种理论传播开来：一是实验室泄露理论，一是病毒在当地市场从某种中介宿主动物传播给了人类。

世界卫生组织专家2021年初在中国同侪的陪同下赴华进行了调查，后提出倾向于认为病毒从蝙蝠通过中介宿主动物传播给了人类，有可能发生在一个市场。

（南华早报、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。