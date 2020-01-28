病毒如何从动物传染给人类？

(德国之声中文网) 起源于武汉某野生动物交易市场的新型冠状病毒肺炎疫情已经肆虐了好几个星期，死亡病例数量也已经有好几百例，许多国家都出台了旅行限制措施。与此同时，科学家则依然在苦苦找寻此次疫情的真正源头。

2月7日，中国华南农业大学的学者公布了一项研究，指出濒危动物穿山甲可能是新冠病毒的中间宿主，也就是在自然宿主蝙蝠与人类之间充当了桥梁。科学家发现，从穿山甲身上分离出来的病毒，其基因序列与当前新冠肺炎患者身上的病毒相似度高达99%。

自然宿主为蝙蝠的病毒，已经在近年来造成多次传染病疫情。在非洲部分地区时而出现的埃博拉疫情，其病毒就被认为来自蝙蝠。同属冠状病毒的SARS、MERS病毒，其自然宿主也被认为是蝙蝠，随后经由中间宿主果子狸或者骆驼传染给人类。

超强免疫系统让蝙蝠与病毒"和睦共存"

美国得克萨斯大学的华裔病毒学教授项严(音)对德国之声介绍说，许多病毒的自然宿主都是蝙蝠，这并不令人感到惊讶，因为蝙蝠种群数量庞大、分布广泛。在哺乳动物中，翼手目(蝙蝠)的物种数量仅次于啮齿目(鼠类)，占到了哺乳动物的1/5。目前，全球生活着超过1300种蝙蝠，有些蝙蝠的寿命长达40岁。

科学家认为，蝙蝠的独特免疫系统让牠们成为了众多病毒的理想宿主。目前，科学界还没有真正完全了解蝙蝠的免疫系统。项教授介绍说，相比其他动物，哺乳动物的免疫系统具有两大优势：体温更高、干扰素的水平也更高，从而能够有效抑制病毒的复制。

而蝙蝠更是具有一项禀异的天赋：作为唯一会飞的哺乳动物，牠们需要更高的代谢率，因而有了更高的体温；换言之，蝙蝠处于"常态化发烧"状态，病毒的复制受到抑制。一些科学家认为，既然能够靠更高的体温来抑制病毒，蝙蝠的免疫系统就不对病毒"赶尽杀绝"，客观上让蝙蝠成为了"毒蛊"。

人类自酿苦果

尽管已经有不少研究表明，冠状病毒的自然宿主极有可能就是蝙蝠，但是病毒却难以直接从蝙蝠传染到人类。病毒需要产生变异后，才能发展出传染人的能力，而人际传染更是需要进一步的变异。

得克萨斯大学的项教授认为，调查了1000余个野生动物物种的华南农业大学最新研究将中间宿主嫌疑指向穿山甲，这一结论是"可信的"。他说，尽管这项研究的论文还没有正式发表，但是相关证据在去年10月的一篇论文中就可见端倪：来自广州的几名科学家，从马来西亚走私到中国的几只呈现病态的穿山甲中，发现了冠状病毒的影踪。

项教授进一步指出，当前的新型冠状病毒，可能是两种相似冠状病毒重组而成：来自云南某种蝙蝠身上的、相似度为96%的病毒，与来自穿山甲、相似度为99%的病毒。"病毒很难直接从蝙蝠传染到人，必须要经过中间宿主产生变异。"

伦敦国王学院病毒学系主任尼尔(Stuart Neil)在接受德国之声采访时指出，此类疫情爆发相当难以预测，因为总体而言"这样的事情不是经常发生"。他说，鉴于不同动物的免疫系统各有不同，"我们暴露在其他动物病毒前的次数，远远多于我们被其他动物所携带病毒感染、并爆发疫情的次数。而这要归功于人类的固有防御机制。"

尽管病毒传播要面临不同动物之间的屏障，但是，尼尔教授也警告说，随着人类不断侵袭野生动物的栖息空间，新冠肺炎疫情这样的严重公共卫生事件将来可能更为频繁地发生。"人类面临这些病毒的威胁，正是因为他们与野生动物的互动方式所导致的。"