“病毒”国旗——丹麦报纸一幅漫画惹怒中国人

新型冠状病毒出现在了丹麦《日德兰邮报》（Jyllands-Posten）上：该报刊登一幅中国国旗漫画，上面，5星被5枚冠状病毒图案替代。中方表达强烈愤慨，要求报方和作者公开道歉。
（德国之声中文网）在医生眼里，病毒是"戴隐身帽的攻击者"，是寄生物，巢居于虚弱的宿主，以攻击其系统，有时甚或阴险地使之瘫痪。因此之故，病毒令人害怕。在医学上，它们被视为无法预料、险恶、甚至常常刀枪不入的敌人。面对此类看不见的杀手，即使是像中国那样的国家，似乎也无可奈何。
北京抗议
中国所以动怒，正是因为《日德兰邮报》偏将食指戳到了这一创口？本周一（1月24日）刊登的那副漫画上，中国国旗上的5颗金星赫然以病毒形象出现。那是映射新型冠状病毒"2019-nCoV"。该病毒首先出现在武汉市，目前已导致100多人丧生。中国驻哥本哈根大使馆在一份声明中强调，中方认为，该漫画是对中国人民感情的伤害，该报及漫画作者应作出道歉。
中国国旗上的5颗星象征着中国的强大，它也是其经济强盛的组成部分：汉、满、蒙、维、藏；也代表了其人口结构：工人、农民、城市小资产阶级和"民族资产阶级"。
漫画暗指不仅该病毒的人体宿主，而且整个国家都成了病人。新型冠状病毒的传播凸显出一个潜在超级大国的脆弱。
穆罕穆德漫画
2005年时即已因刊登12幅穆罕穆德漫画而引起轰动的《日德兰邮报》反应平静。主编尼布罗伊（Jacob Nybroe）表示，该漫画无意嘲笑中国，因此，报社不会为自信无错的行为道歉。他解释说："就我所能想到的而言，我们现在碰到的问题来自两种不同的文化观。……在丹麦，我们有一种观点自由和漫画自由的强大传统，而且，未来我们也会继续这一传统。"他称，他也不认为，该漫画有悖于丹麦法律。该漫画作者博耶森（Niels Bo Bojesen）也曾创作过以其它国家国旗为对象的漫画。例如，他所作的漫画上，土耳其国旗上有一个枪眼；沙特阿拉伯的绿色国旗上则饰有一张绿色的美元钞票。
社交媒体传布"病毒国旗"
"病毒国旗"也在互联网上迅速传布，在门户网站上被分享并被评论，在推特等社交媒体上引发两极化舆论。
若干德国报纸也刊登了这一漫画，同样引起不同反响。
当年，在《日德兰邮报》发表穆罕穆德漫画后，国际间出现对丹麦商品的抵制和穆斯林组织的抗议，导致100多人死亡。中国是丹麦的第六大出口对象国，因而，有可能让这个斯堪的纳维亚国家在经济上受损。
到目前为止，中国人以侮辱丹麦国旗等方式作出回答。有人在网上传布图片，图片上，丹麦国旗被绘成棺材样，缀饰纳粹十字和女性月经带。这位网民提醒丹麦说，不要忘了，第二次世界大战中，丹麦在4小时内即告投降。
截至发稿时止，这个北欧国家尚未在这一最新漫画争议中后退。
为纪念持续数月、至今仍未平息的香港抗议运动，声援示威者，丹麦艺术家高智活创作的铜塑“国殇之柱”周四在丹麦国会门前竖起，预计将展示三个月的时间。 (23.01.2020)