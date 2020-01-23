“病毒”国旗——丹麦报纸一幅漫画惹怒中国人

（德国之声中文网）在医生眼里，病毒是"戴隐身帽的攻击者"，是寄生物，巢居于虚弱的宿主，以攻击其系统，有时甚或阴险地使之瘫痪。因此之故，病毒令人害怕。在医学上，它们被视为无法预料、险恶、甚至常常刀枪不入的敌人。面对此类看不见的杀手，即使是像中国那样的国家，似乎也无可奈何。

北京抗议

中国所以动怒，正是因为《日德兰邮报》偏将食指戳到了这一创口？本周一（1月24日）刊登的那副漫画上，中国国旗上的5颗金星赫然以病毒形象出现。那是映射新型冠状病毒"2019-nCoV"。该病毒首先出现在武汉市，目前已导致100多人丧生。中国驻哥本哈根大使馆在一份声明中强调，中方认为，该漫画是对中国人民感情的伤害，该报及漫画作者应作出道歉。

中国国旗上的5颗星象征着中国的强大，它也是其经济强盛的组成部分：汉、满、蒙、维、藏；也代表了其人口结构：工人、农民、城市小资产阶级和"民族资产阶级"。

漫画暗指不仅该病毒的人体宿主，而且整个国家都成了病人。新型冠状病毒的传播凸显出一个潜在超级大国的脆弱。

中国国旗左上角的五颗黄色五角星象征着由四个社会阶级组成的人民团结在共产党领导下

穆罕穆德漫画

2005年时即已因刊登12幅穆罕穆德漫画而引起轰动的《日德兰邮报》反应平静。主编尼布罗伊（Jacob Nybroe）表示，该漫画无意嘲笑中国，因此，报社不会为自信无错的行为道歉。他解释说："就我所能想到的而言，我们现在碰到的问题来自两种不同的文化观。……在丹麦，我们有一种观点自由和漫画自由的强大传统，而且，未来我们也会继续这一传统。"他称，他也不认为，该漫画有悖于丹麦法律。该漫画作者博耶森（Niels Bo Bojesen）也曾创作过以其它国家国旗为对象的漫画。例如，他所作的漫画上，土耳其国旗上有一个枪眼；沙特阿拉伯的绿色国旗上则饰有一张绿色的美元钞票。

社交媒体传布"病毒国旗"

"病毒国旗"也在互联网上迅速传布，在门户网站上被分享并被评论，在推特等社交媒体上引发两极化舆论。

若干德国报纸也刊登了这一漫画，同样引起不同反响。

当年，在《日德兰邮报》发表穆罕穆德漫画后，国际间出现对丹麦商品的抵制和穆斯林组织的抗议，导致100多人死亡。中国是丹麦的第六大出口对象国，因而，有可能让这个斯堪的纳维亚国家在经济上受损。

到目前为止，中国人以侮辱丹麦国旗等方式作出回答。有人在网上传布图片，图片上，丹麦国旗被绘成棺材样，缀饰纳粹十字和女性月经带。这位网民提醒丹麦说，不要忘了，第二次世界大战中，丹麦在4小时内即告投降。

截至发稿时止，这个北欧国家尚未在这一最新漫画争议中后退。