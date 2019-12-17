病毒之下，中国体育赛事纷纷延期或取消

（德国之声中文网）最近这些年来，中国成为世界上举办国际体育赛事的主要国家之一，而现在爆发的新冠疫情却让2020年体育日历上呈现出一片混乱状态。法新社就已经受到影响或可能受到影响的体育赛事做了如下总结：

足球： 周四（1月30日）中国足协宣布取消所有国内足球比赛，原定今年2月22日开始的足球超级联赛赛季也因新冠病毒疫情而被推迟。

田径：原定3月13日至15日在南京举行的室内田径锦标赛延期一年。周三， 世界田联在其网站上公布了这一消息。

足球： 亚洲足球联合会周三宣布，亚冠小组赛前三轮，四支中超球队的比赛都将安排在客场进行。此外，定于3月26日举行的世界杯预选赛中国队主场与马尔代夫队的比赛，是否如期举行，目前还没有做出决定。中国足协发布声明称，"将继续同国家有关部门保持密切沟通，并根据各地区疫情的发展情况做出不同决定。"

女子足球： 原定于2月3日至9日在武汉举行的东京奥运会女足预选赛，先改到南京、现在改至在悉尼举行。中国女足21名球员与教练团队共32人已于29日上午抵达澳大利亚昆士兰州首府布里斯班。因该团队一周前曾到过武汉，需要在酒店隔离观察到2月5日。比赛将在泰国、台湾、澳大利亚和中国队之间展开。

中国女国足在2019年世界杯赛期间训练

拳击： 东京奥运会拳击预选赛原定2月3日至14日在武汉举行，现改到3月3日至11日在约旦的安曼市举行。

女子篮球：国际篮球协会确认，把原计划在中国佛山举行的女子篮球东京奥运预选赛，改至塞尔维亚的贝尔格莱德举行，日期不变，依旧是在2月6日至9日。中、英、西、韩四支队伍进行单循环比赛，前3名获得前往东京的门票。

水上运动： 原定今年3月7日至9日在北京举行的跳水世界系列北京站取消。而计划4月23日至25日在苏州举行的韵律游泳系列是否延期或改地点，有待决定。

自行车赛：原定于今年2月23日至3月1日在海南儋州开赛的环海南岛国际公路自行车赛延期举办。这是本周一该赛事组委会发布的消息。

一级方程式赛车：拥有众多车迷的上海一级方程式赛车原定于4月17日至19日举行。目前还没有传出改动的消息，国际汽联（FIA）在一份声明中说，正在同赛车组织方以及赞助商紧密合作，密切关注事态的发展。"如果重要相关部门做出建议，我们会采取必要的反应，但目前，除了等待，做不了更多的事情。"

国际奥委会也可能不在北京召开年度会议了

摔跤：东京奥运亚洲摔跤预选赛原定于3月27日至29日在西安举行。国际摔跤协会对法新社表示，该计划能否得到执行，将在"15天内做出决定"。

体育会议：有国际奥委会主席以及各重要成员国奥委会主席参加的"国际体育大会"年会原定于今年4月19日至24日在北京举行。国际体育大会的发言人本周一对法新社说，正在"密切关注局势"，并将"遵循中国政府以及世卫组织有关前往中国旅行的建议。"

李鱼/乐然(法新社等)