病因不明?冠状病毒?扑朔迷离的哈萨克疫情

(德国之声中文网) 哈萨克斯坦卫生部周五(7月10日)对外界表示，"一些中国媒体所称哈萨克斯坦出现新型肺炎的信息是错误的"，并强调该国细菌性、真菌性以及病毒性肺炎感染的统计数据符合世卫组织的指导方针，其中也包括了不明原因肺炎。

两天前，哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔(Aleksei Tsoi)在新闻发布会上表示，该国"患上肺炎的人数比确诊新冠肺炎的人数多2至3倍"，且存在死亡病例。他表示，卫生部计划在近日、"争取在下周"公布各类肺炎患者的准确人数。他承认，哈萨克斯坦的新冠肺炎病例数据统计可能存在不足。

阿列克谢·崔6月25日刚刚上任，接替因疫情防控不利而遭总统解职的前任卫生部长比尔塔诺夫(Elzhan Birtanov)。后者本人在6月17日也被确诊感染了新冠病毒。目前，哈萨克斯坦出现了新一波新冠疫情高峰，多地开始重新执行防疫封锁措施，7月9日单日新增确诊病例升至创纪录的1962人，累计感染人数达5.5万。包括执政数十年、现已79岁高龄的前总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbaev)在内的众多政要也在近期遭感染。

前总统纳扎尔巴耶夫也在6月确诊感染新冠病毒

遭到"假消息"指控后 中国大使馆悄悄订正

而哈萨克斯坦指责中国媒体传播"不实消息"之风波，则源于7月9日晚间中国驻哈大使馆的一则消息。大使馆通过其官方网站、官方微信账号发布消息提醒在哈中国公民"注意防范不明肺炎"，并引述哈萨克斯坦媒体称，"6月中旬以来阿特劳州、阿克纠宾州和奇姆肯特市肺炎发病率较同期显著升高。截至目前，三地已有近5百人感染、30余人病危。今年上半年，哈肺炎共导致1772人死亡，仅6月就有628人死亡，其中也包括中国公民。"大使馆一方面指出，"哈卫生部等机构正对该肺炎病毒进行对比研究，尚未予以明确定性"，呼吁中国公民"不造谣、不信谣、不传谣"，另一方面则强调"该病致死率远高于新冠肺炎"。

这则由中国大使馆发布的消息，被中国国内媒体广为转载。而哈萨克斯坦卫生部在7月10日的反驳中则强调，阿列克谢·崔在7月9日的肺炎感染情况通报中，已经对病因进行了细菌性肺炎、真菌性肺炎以及"根据ICD-10标注的病毒性肺炎(病因不明)"分类，因此中国媒体所称的"哈萨克出现新型不明肺炎之消息不实"。

在今年6月底，哈萨克斯坦一名免疫学家也曾经指出，该国正在流行另外一种病因尚不明确的肺炎疫情，患者体内并未检出新冠病毒，但病原体"99.999%仍应是一种冠状病毒"。

根据谷歌网页快照的记录，7月10日哈萨克斯坦卫生部发布驳斥声明后，中国驻哈萨克斯坦大使馆官方网站修改了前一天发布的消息。原文中的"哈肺炎"订正为"哈境内非新冠肺炎"；"该病致死率远高于新冠肺炎"之表述则被完全删除。

中国外交部发言人赵立坚也在7月10日的例行记者会上被问及了哈萨克斯坦疫情以及相关的"假消息"之指控。他回应说，建议向哈方有关部门了解，中方也希望了解更多的信息；"中方希望与继续哈方一道携手抗击疫情，维护两国公共卫生安全。"

另据中新社报导，中国疾病预防控制中心主任高福就中国大使馆所称哈萨克斯坦出现不明肺炎表示："没有进一步消息，正在调查。"

文山/达扬/(路透社、中新社)