 病因不明?冠状病毒?扑朔迷离的哈萨克疫情 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

疫情危机

病因不明?冠状病毒?扑朔迷离的哈萨克疫情

周四晚间，中国驻哈萨克斯坦大使馆发布消息，提醒中国公民警惕当地近期出现的不明原因肺炎，并称其致死率“远高于”新冠病毒肺炎。这一消息被中国国内媒体广为传播，但遭到哈萨克斯坦卫生部反驳。中国大使馆随后也修改了相关措辞。

Coronavirus-Krise | Covid-19 in Kasachstan (Reuters/M. Gordeyeva)

阿拉木图市的一处新冠病毒检测点

(德国之声中文网) 哈萨克斯坦卫生部周五(7月10日)对外界表示，"一些中国媒体所称哈萨克斯坦出现新型肺炎的信息是错误的"，并强调该国细菌性、真菌性以及病毒性肺炎感染的统计数据符合世卫组织的指导方针，其中也包括了不明原因肺炎。

两天前，哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔(Aleksei Tsoi)在新闻发布会上表示，该国"患上肺炎的人数比确诊新冠肺炎的人数多2至3倍"，且存在死亡病例。他表示，卫生部计划在近日、"争取在下周"公布各类肺炎患者的准确人数。他承认，哈萨克斯坦的新冠肺炎病例数据统计可能存在不足。

阿列克谢·崔6月25日刚刚上任，接替因疫情防控不利而遭总统解职的前任卫生部长比尔塔诺夫(Elzhan Birtanov)。后者本人在6月17日也被确诊感染了新冠病毒。目前，哈萨克斯坦出现了新一波新冠疫情高峰，多地开始重新执行防疫封锁措施，7月9日单日新增确诊病例升至创纪录的1962人，累计感染人数达5.5万。包括执政数十年、现已79岁高龄的前总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbaev)在内的众多政要也在近期遭感染。

Russland Sankt Petersburg 2019 | Nursultan Nasarbajew, ehemaliger Präsident Kasachstans (picture-alliance/dpa/Sputnik/S. Guneev)

前总统纳扎尔巴耶夫也在6月确诊感染新冠病毒

遭到"假消息"指控后 中国大使馆悄悄订正

而哈萨克斯坦指责中国媒体传播"不实消息"之风波，则源于7月9日晚间中国驻哈大使馆的一则消息。大使馆通过其官方网站、官方微信账号发布消息提醒在哈中国公民"注意防范不明肺炎"，并引述哈萨克斯坦媒体称，"6月中旬以来阿特劳州、阿克纠宾州和奇姆肯特市肺炎发病率较同期显著升高。截至目前，三地已有近5百人感染、30余人病危。今年上半年，哈肺炎共导致1772人死亡，仅6月就有628人死亡，其中也包括中国公民。"大使馆一方面指出，"哈卫生部等机构正对该肺炎病毒进行对比研究，尚未予以明确定性"，呼吁中国公民"不造谣、不信谣、不传谣"，另一方面则强调"该病致死率远高于新冠肺炎"。

这则由中国大使馆发布的消息，被中国国内媒体广为转载。而哈萨克斯坦卫生部在7月10日的反驳中则强调，阿列克谢·崔在7月9日的肺炎感染情况通报中，已经对病因进行了细菌性肺炎、真菌性肺炎以及"根据ICD-10标注的病毒性肺炎(病因不明)"分类，因此中国媒体所称的"哈萨克出现新型不明肺炎之消息不实"。

在今年6月底，哈萨克斯坦一名免疫学家也曾经指出，该国正在流行另外一种病因尚不明确的肺炎疫情，患者体内并未检出新冠病毒，但病原体"99.999%仍应是一种冠状病毒"。

Kasachstan Almaty International Airport | Coronavirus | Lieferung Schutzausrüstung (Reuteres/P. Mikheyev)

今年4月2日，一批来自中国的防疫物资运抵阿拉木图国际机场

根据谷歌网页快照的记录，7月10日哈萨克斯坦卫生部发布驳斥声明后，中国驻哈萨克斯坦大使馆官方网站修改了前一天发布的消息。原文中的"哈肺炎"订正为"哈境内非新冠肺炎"；"该病致死率远高于新冠肺炎"之表述则被完全删除。

中国外交部发言人赵立坚也在7月10日的例行记者会上被问及了哈萨克斯坦疫情以及相关的"假消息"之指控。他回应说，建议向哈方有关部门了解，中方也希望了解更多的信息；"中方希望与继续哈方一道携手抗击疫情，维护两国公共卫生安全。"

另据中新社报导，中国疾病预防控制中心主任高福就中国大使馆所称哈萨克斯坦出现不明肺炎表示："没有进一步消息，正在调查。"

文山/达扬/(路透社、中新社)

DW.COM

谭德塞宣布成立调查委员会全面调查新冠疫情

世卫组织总干事谭德塞本周四（7月9日）在成员国网上会议上宣布，对新冠疫情进行“独立且全面的评估”。 (09.07.2020)  

新冠病毒要让口罩戴到何时？

在德国是否不久便可以不戴口罩进入超市？梅克伦堡-前波莫瑞州经济和卫生事务部部长的一个建议引发了一场新的辩论。 (06.07.2020)  

印度确诊数全球第三 北京疫情仍有传播风险

多国周日再次传出新的新冠疫情，其中印度新增将近2.5万起确诊案例，正式超越俄罗斯成为全球确诊数第三高的国家。中国首都北京的卫生官员则称，当地疫情得到控制，但仍有传播风险。北京以外地区则已5日未传出本土案例。 (06.07.2020)  

相关内容

Brasilien Jair Bolsonaro Präsident

巴西总统博索纳罗确诊感染新冠病毒 08.07.2020

巴西总统博索纳罗在接受采访时表示，他最新的新冠病毒检测结果呈阳性。这位领导人之前称新冠肺炎只是小感冒，也不支持封锁措施。现在确诊之后，他是否会改变想法?

USA Washington | Coronavirus | Anthony Fauci, Wissenschaftler

全球每日超过16万确诊 美洲疫情最严重 02.07.2020

全球新冠肺炎感染人数超过1000万，死亡人数超过50万。世卫近期数据显示，有史以来最高的日新增病例数出现在6月28日，在全球新增超过18.95万例。

Coronavirus Bestattung der Toten in El Salvador

为何男性更容易死于新冠病毒？ 27.06.2020

男性、女性和儿童感染新冠病毒的风险相同,但是男性感染者的症状经常更严重，死亡比例也更高。女性和儿童感染后致命的危险性较低。为何会有这样的差异？

广告

评论分析

USA John Bolton ehemaliger Sicherheitsberater (picture-alliance/dpa/P. Semansky)

客座评论：香港之后是台湾？从博尔顿白宫回忆录谈起

美国前国家安全顾问博尔顿近日出版《事发之室：白宫回忆录》引发关注。华人政治学者张俊华认为，此书为世界研究美国政治以及其外交提供了不少有价值的信息，也侧面提供了中国政府特别是国家主席习近平在处理中美关系以及在保护自己的利益过程中的思维逻辑。  