疾控机构：德国疫情仍不容掉以轻心

(德国之声中文网)罗伯特科赫研究所周二（4月7日）举行的疫情发布会上，所长维勒发出警告称，现在谈论疫情是否出现缓解还为时过早。他表示，尽管新增病例有所减少，"但我们还需要继续观察几天，才能判断是否出现了缓解的趋势。"他表示， 目前德国的传染率为1.2至1.5, 也就是说，一名感染者理论上会传染1.2至1.5个人。而上周五的疫情发布会上，科学家们还曾表示，德国的传染率已经降至1，下一步目标是降到1以下。维勒对此解释到，各地上报的病例数据仍会出现波动。

预计死亡人数将继续攀升

德国官方疾控机构罗伯特科赫研究所提供的数据显示，截至周二凌晨，24小时新增感染病例大约为3800例，总感染人数已超过十万，其中33400人已经康复痊愈。维勒说，康复人数增加是一个令人高兴的消息。但不好的消息却是，今后死亡人数仍有可能会进一步增加。他表示，死亡率略有提升，已经达到1.6%。死亡率提高同养老院和护理院出现大量感染和死亡病例有关。迄今为止，德国已有1607个死亡病例，死者平均年龄为80岁。

放松社交限制时机仍不成熟

罗伯特科赫研究所提供的数据显示，目前感染人数增加一倍需要大概12天时间，而在一周前，感染人数翻倍还只需5天。德国政府此前曾表示，如果感染者人数翻倍的天数减少至10天，则可以考虑放松社交限制令的可能性。不过，默克尔总理本周一再度强调，4月19日前，不会考虑放松任何限制措施。她承诺，疫情得到控制后，生活将逐步正常，但仍需随时关注易感人群的生命安全。

新款APP 搜集健康数据

为了搜集德国新冠病毒传播情况的信息，罗伯特科赫研究所推出了一款智能应用软件。这一免费软件是由该研究所和一家卫生健康领域电商合作开发的。

维勒介绍说，这款软件并不是用来追踪感染者行动踪迹的，用户完全匿名，只需输入邮政编码，软件也只记录和传输用户的健康数据，比如体温和睡眠质量。维勒强调，这款软件并不能取代新冠检测，但对监测疫情状况却意义重大。

罗伯特科赫研究所希望全德能够有至少一万人使用这款确保匿名性的软件，相关数据将被汇总到一个数码地图上，以实时反映新冠疫情在各地的传播情况。