 疫苗风波未完？德约科维奇退出印第安韦尔斯公开赛 | 足坛体坛 | DW | 07.03.2023

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疫苗风波未完？德约科维奇退出印第安韦尔斯公开赛

坚持不打新冠疫苗的塞尔维亚网球名将德约科维奇缺席2023年的印第安韦尔斯公开赛，外界猜测与美国的入境防疫规定有关，他可能会继续缺席两周后的迈阿密公开赛。

Dubai Tennis Championships Novak Djokovic

德约科维奇上个月向美国政府申请疫苗豁免的特别许可

（德国之声中文网）赛事主办方3月5日证实，世界排名第一的塞尔维亚网球名将德约科维奇（Novak Djokovic）正式退出2023年的印第安韦尔斯公开赛（2023 BNP Paribas Open in Indian Wells）。尽管主办方没有对此多作解释，但外界猜测这与德约科维奇未获得入境美国的疫苗豁免许可有关。

至今未曾接种新冠疫苗

美国目前禁止未接种新冠疫苗的外国人入境，而德约科维奇至今没有接种过新冠疫苗。为了参加印第安韦尔斯公开赛和迈阿密公开赛，德约科维奇上个月向美国政府申请疫苗豁免的特别许可。

美国网球协会（USTA）和美网公开赛主办方在本周早些时候曾支持允许这位22次大满贯得主进入美国参加比赛。美国网球公开赛在其官方推特上写道：「德约科维奇是我们这项运动有史以来最伟大的冠军之一，美国网球协会和美国网球公开赛希望他能够成功入境美国，球迷们才能够在印第安韦尔斯和迈阿密看到他的回归。」

「宁愿放弃奖杯」

德约科维奇和他的团队还没有就他退出印第安韦尔斯公开赛发表声明。不过，在他去年因未接种疫苗而被澳大利亚政府拒绝入境、错失2022年澳网公开赛之后曾表示，宁愿放弃未来的奖杯，也不愿被迫接种疫苗，他称之为「我愿意付出的代价」。不过，德约科维奇也提到「从未反对过接种疫苗」，但他相信「每个人都有权按照最适合自己的感受做出选择或行动」。

德约科维奇本来有望赢得他在印第安韦尔斯的第六个冠军，但如今却未能出席3月6日登场的比赛，若他一直未获准入境美国，将很有可能继续缺席3月19日开始的迈阿密公开赛。

美国政府预计将于5月11日结束其新冠防疫紧急状态，这代表对于外国旅行者的入境限制也将取消。届时，德约科维奇的疫苗风波也将告一段落，并且可以参加8月28日在纽约举办的美国公开赛。

（德新社、法新社）

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