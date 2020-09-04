疫苗火速问世？专家疑虑重重

（德国之声中文网）当地时间本周五（9月4日）中午，在椭圆形办公室：美国总统特朗普会晤来访的塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃总理霍蒂（ Avdullah Hoti），磋商如何改善双边关系。而在接受记者提问时，特朗普很快就转到了他最喜欢的议题之一：新冠疫苗。

他说，他相信很快就能宣布疫苗问世。他透露，刚刚同医药康采恩Pfizer董事长通电话；同另两个医药大亨Johnson & Johnson和 Moderna也始终保持着联系。这三家美国医药企业各自的潜在疫苗临床试验均已进入关键的第三阶段。

一个月内就投放新疫苗？

在周五晚的记者会上，特朗普作了更加具体的表态：新疫苗在十月份的某个时候就能上市。总统施压的同时，他的最高瘟疫监控机构--疾病控制中心亦不甘落后。本周，该机构敦促全国各地卫生当局，马上制定疫苗配送计划，最迟不得晚于10月1日。这是某种新疫苗可获上市许可的最早日期。

一个月内就投放新疫苗？总统大流行瘟疫工作组成员、美国首席病毒学家福西（Anthony Fauci）对此持怀疑态度，他说，"这不太可能，但不是全无可能。大多数人认为，11月份或12月份可能会行。"

卫生专家们担心，白宫有可能强迫国家食品药物管理局（FDA），在临床试验完全结束之前，就对某种疫苗发放特许证。Providence医院康采恩医疗总管康普顿－菲利普斯（Amy Compton-Phillips）在美国有线电视新闻网CNN上表示，"很多人非常担心，相关程序会出于政治原因受到干扰。"

世卫组织明确表态

尽管俄罗斯和中国在大规模临床试验尚未开展之前就启动使用试验疫苗，世界卫生组织表示，在被证明有效、安全之前，不会推荐使用任何一种新冠疫苗。

中国和俄罗斯目前已经启动使用试验疫苗

对目前已有"相当数量的"候选疫苗进入临床试验的最后阶段这一事实，世卫组织表示欢迎。不过，发言人哈里斯（Margaret Harris）说："就现实的时间点而言，我们的确不能期待在明年中期之前会看到大规模接种。"

联合国大会本届主席穆罕默德－班德（Tijjani Muhammad-Bande）提醒说，新冠疫苗必须能提供给每一个有需要的人。他指出，只要有一个国家被忽略，整个世界依然会面临新冠危机："公允是关键，因为，没有公允，遭忽视的人们的痛苦就将继续，与此相关，我们就无法保障平安。"

凝炼/王凡（每日新闻，美联社等）

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