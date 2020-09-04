 疫苗火速问世？专家疑虑重重 | 科技环境 | DW | 05.09.2020

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科技环境

疫苗火速问世？专家疑虑重重

美国总统特朗普加大施压，希望在今年11月大选前就能拿出某种新冠疫苗。然而，专家们担心会发生同特朗普吹嘘的神药羟氯喹一样的灾难。 世卫组织表态称，在被证明有效安全之前，不会推荐使用任何一种新冠疫苗。

Brasilien Porto Alegre COVID-19 Impfstoff Freiwillige Testphase (Getty Images/AFP/S. Avila)

（德国之声中文网）当地时间本周五（9月4日）中午，在椭圆形办公室：美国总统特朗普会晤来访的塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃总理霍蒂（ Avdullah Hoti），磋商如何改善双边关系。而在接受记者提问时，特朗普很快就转到了他最喜欢的议题之一：新冠疫苗。

他说，他相信很快就能宣布疫苗问世。他透露，刚刚同医药康采恩Pfizer董事长通电话；同另两个医药大亨Johnson & Johnson和 Moderna也始终保持着联系。这三家美国医药企业各自的潜在疫苗临床试验均已进入关键的第三阶段。

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在打破记录的时间内研发出有效的新冠病毒疫苗，如何办到？这样没问题吗？是时候来深入思考一些问题了。

继秘鲁、摩洛哥和阿联酋之后，阿根廷也加入该集团开发的新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)。第3期试验通常需要数千个试验参与者。另外中国方面近日透露，已经从7月22日起正式启动新冠疫苗的紧急使用。

德国主管疫苗审批的联邦机构——保罗·埃尔利希研究所相信，2021初就能对首批民众接种新冠疫苗。在欧洲历史上，这将是推出疫苗速度最快的一次。

俄罗斯总统普京宣布，该国已经注册了全球首款新冠疫苗。他的一个女儿已经接种了疫苗。

新冠病毒感染者康复后再度感染的病例现已出现多起。这是否意味着感染者并无获得免疫力？德国著名病毒学家德罗斯滕认为，因新冠感染患病的人康复后体内会有抗体，因此在本次新冠大流行中，即便个别情况下有人再次感染新冠病毒，也不会发展成严重的肺炎。

一个月内就投放新疫苗？

在周五晚的记者会上，特朗普作了更加具体的表态：新疫苗在十月份的某个时候就能上市。总统施压的同时，他的最高瘟疫监控机构--疾病控制中心亦不甘落后。本周，该机构敦促全国各地卫生当局，马上制定疫苗配送计划，最迟不得晚于10月1日。这是某种新疫苗可获上市许可的最早日期。

一个月内就投放新疫苗？总统大流行瘟疫工作组成员、美国首席病毒学家福西（Anthony Fauci）对此持怀疑态度，他说，"这不太可能，但不是全无可能。大多数人认为，11月份或12月份可能会行。"

卫生专家们担心，白宫有可能强迫国家食品药物管理局（FDA），在临床试验完全结束之前，就对某种疫苗发放特许证。Providence医院康采恩医疗总管康普顿－菲利普斯（Amy Compton-Phillips）在美国有线电视新闻网CNN上表示，"很多人非常担心，相关程序会出于政治原因受到干扰。"

世卫组织明确表态

尽管俄罗斯和中国在大规模临床试验尚未开展之前就启动使用试验疫苗，世界卫生组织表示，在被证明有效、安全之前，不会推荐使用任何一种新冠疫苗。

China Tianjin Coronaimpfstoff | CanSino Biologics Inc (Reuters/China Daily)

中国和俄罗斯目前已经启动使用试验疫苗

对目前已有"相当数量的"候选疫苗进入临床试验的最后阶段这一事实，世卫组织表示欢迎。不过，发言人哈里斯（Margaret Harris）说："就现实的时间点而言，我们的确不能期待在明年中期之前会看到大规模接种。"

联合国大会本届主席穆罕默德－班德（Tijjani Muhammad-Bande）提醒说，新冠疫苗必须能提供给每一个有需要的人。他指出，只要有一个国家被忽略，整个世界依然会面临新冠危机："公允是关键，因为，没有公允，遭忽视的人们的痛苦就将继续，与此相关，我们就无法保障平安。"

凝炼/王凡（每日新闻，美联社等）

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