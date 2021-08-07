疫苗接种 王牌在手？

（德国之声中文网）对待接种疫苗者和未接种者，未来是否应有区别？这一问题目前正引发热议，其肇因是同为基民盟籍的联邦卫生部长施潘和总理府部长布劳恩（Helge Braun）所提出的相关建议。下周二（8月10日）内阁会议可能讨论他们的建议。此后，默克尔总理和各联邦州的州长们将磋商可采取哪些措施应对有可能爆发的新一波疫情。

施潘新近在《慕尼黑信使报》（Münchner Merkur）上列出了可能会实施的多级别限制：“对乘坐公共交通工具、上市政厅办事或上医院等基本活动，应提供配戴口罩或提出检测结果便可入内的可能性；但对迪斯科舞厅、体育场馆或影剧院等不属于基本需求之地，可规定只允许接种疫苗者或检测呈阴者进入。”

总理府部长布劳恩则在一周前即已暗示，若局面恶化，未接种疫苗者可被拒绝进入电影院、餐馆或体育场等场所。

来自各方的反对意见

自民党反对派政治家库比基（Wolfgang Kubicki）对这类考虑发出严厉抨击。他指责政府食言，因为卫生部长施潘的想法与强制接种疫苗无异，而政府迄今一直宣称不会有接种义务。

其实，年初时自民党自己也建议可考虑特别放开对接种疫苗者的限制。无论如何，基民盟人士鲍伊姆勒（Christian Bäumler）便对库比基的批评反唇相讥道：这位自民党政客“站在了那些新冠病毒轻视者一边”，“没有能力执政”。鉴于在 9 月底联邦选举之后，自民党完全有可能成为联盟党的执政伙伴，这一指责非同小可。

在巴伐利亚，争议还另有一特殊之处。作为基民盟在该州的姐妹党基社盟的执政伙伴，自由选民党在巴伐利亚州联合执政。而尚未接种疫苗的该党主席艾万格（Hubert Aiwanger）有意以本党首席竞选人身份进入联邦议院。为此，他受到巴伐利亚州长索德尔 (Markus Söder）的多次公开指责，并公开抱怨自己遭受压力。

哪些领域不容侵犯？

联邦层级和各州的社民党人士对施潘部长的构想尤其持怀疑态度。在联邦层级，社民党和联盟党共同执政。在逐渐启动的下届联邦大选进程中，社民党正试图越来越明确地与基民盟/基社盟保持距离。例如，社民党籍的联邦司法部长兰布雷希特（ Christine Lambrecht） 便不认为接种疫苗者和未接种疫苗者该享有不同权利。

不来梅的社民党籍州长博文舒尔特（Andreas Bovenschulte）强调，很难确定哪些公共生活领域可拒绝未接种疫苗者进入。例如，他认为从法律角度看，上教堂、参加业余大学课程或上健身房应该是被允许的。本周五，他在德国电视一台上表示，目前未接种疫苗者必须更频繁接受检测，若是从高发地区返回，还必须遵守隔离义务。因此，他认为与其施加更大压力，不如用“论据的力量”争取尽可能多的人接受疫苗接种。

多数德国人赞同区别对待

不过，联邦司法部长兰布雷希特指出，私人组织方和业主享有合同自由，例如只为接种疫苗者提供服务，政界不能干预。

此间，联邦卫生部长施潘的建议得到了德国伦理委员会成员亨（Wolfram Henn）的支持。这位人类遗传学家周五对媒体表示，“谁若要以非理性方式享受权利，就必须想到，别人得设法保护自己免受他的伤害。”

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