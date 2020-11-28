疫苗接种率70% 才能达到群体免疫

（德国之声中文网）意大利、法国、爱尔兰和比利时将在12月初放宽防疫限制。在意大利，因为新增病例和入院人数都有所减少。政府计划从周日开始，将三个红色高风险地区的风险程度降为橙色中风险区。这意味着，卡拉布里亚，伦巴第和皮埃蒙特地区的居民可以在早上5点至晚上22点之间自由外出。购物中心也可以重新开放。不过，酒吧、餐馆和面包店依旧关闭。博尔扎诺、托斯卡纳、阿布鲁佐和坎帕尼亚依旧是“红色高风险区”，人们只有特殊需求下才能离家外出。

在法国，从本周六（11月28日）开始，所有的商店都可以重新开业。不过，餐厅、酒吧和咖啡馆，以及体育和文化设施将继续关闭。总统马克龙表示第二波疫情高峰已经过去，但需要进一步防疫，避免出现第三波疫情。人们可以在户外运动和行走的时间更多：由以前的每天1小时，改为每天3小时，而且活动范围也从住家范围一公里内扩大到到20公里。

法国与新馆病毒相关的死亡人数此前已超过5万大关。本周五新增感染人数逾1.2万人，比前一天减少约1000人，比一周前减少约1万人。法国计划在12月中旬，圣诞节期间进一步放松防疫措施。

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封锁六周后，爱尔兰也放松了防疫措施。总理米歇尔·马丁宣布，从下周起，所有的商店、餐馆和健身中心都可以重新开业。12月18日至1月6日期间，最多三户人家可以举行聚会。爱尔兰是欧洲最早在第二波疫情中再次实施封锁的国家之一。

在比利时，从12月1日起，所有商店可以在严格的卫生条件下重新开业，此前，只有生活必需品商店开放。比利时人均感染病例一度是欧洲最高的，因此在11月初实行了严格的防疫限制。现在，新增感染者、入院人数和死亡人数都在下降。不过，比利时首相德克罗（Alexander De Croo）表示，疫情局势依旧严峻，不能掉以轻心：“我们无法承受第三波疫情。” 因此，比利时并没有放宽民众接触限制和夜间宵禁。在圣诞假期里，只有对单身居住的人士放宽规定：允许他们同时邀请两个人在家里庆祝。除夕期间，全国范围内禁止燃放鞭炮。餐馆、酒吧和咖啡馆将继续关闭。

在德国，自11月2日起实施的限制措施延长至12月20日，对餐饮、文化和休闲行业的限制规定不变。圣诞节和除夕夜的防疫限制会放宽。

斯洛伐克严防把关

鉴于最近新增感染人数略有上升，斯洛伐克计划收紧入境。斯洛伐克卫生部长马雷克·克拉伊奇（Marek Krajci）宣布，从12月7日开始，所有入境者都要携带核酸阴性证明，否则必须接受隔离。

接种疫苗不意味着病毒消失

世卫组织WHO再次明确表示，要想达到所谓的群体免疫力，疫苗接种率必须达到70%。为了有效控制疫情，疫苗接种率要达到60%～70%。在这样的接种率下，才能有效抑制病毒传播。世界卫生组织(WHO)应急专家瑞安(Mike Ryan) 说："疫苗接种会是非常有效的，但我认为在我们对病毒有更多了解之前，任何人都不能保证根除病毒。"

世卫组织总干事谭德塞再次呼吁富裕国家将疫苗接种视为全球公益事业。他表示，国际社会要有资金保证全球范围内公平分配疫苗，并为建立医疗基础设施提供援助，才能可持续地防治这一流行病。

文木 /任琛 (德新社，路透社，法新社)

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