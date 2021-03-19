疫苗接种有成效 拜登称2024还要参选

（德国之声中文网）从入主白宫之后就力推新冠疫苗接种的拜登，在周四的新闻发布会上宣布，将原定的疫苗接种目标翻倍，即在他上任后百日内，完成2亿剂的新冠疫苗接种。这是一个雄心勃勃的目标，但也是可以实现的，拜登说："我相信我们能够完成。"与此同时，这位美国总统还宣布，希望在2024年竞选连任，而副总统哈里斯（Kamala Harris）仍将继续担当他的搭档。

疫苗接种方面的"世界冠军"

在1月20日就职之前，拜登就曾许诺，将在上任后的百日之内完成至少1亿支新冠疫苗的接种。这个目标在上周末就已经提前完成，用时不到60天。拜登说，这个世界上没有任何一个国家施打的新冠疫苗比美国更多。而他新设定的双倍目标预计将在4月中旬完成。虽然启动初期进展艰难，但是美国的新冠疫苗接种工作推进迅速。根据美国疾控中心CDC通报的数据，从12月中旬至今，美国施打的新冠疫苗试剂数量已经超过1.3亿，而其中的1.15亿都是在拜登上任之后完成的接种。

根据CDC的统计，目前美国至少已经有8500万人至少已经完成了第一次接种，4630万人已经完成两次接种，被视为对新冠病毒具有免疫力。美国使用的新冠疫苗试剂包括莫德纳（Moderna）和BioNTech/辉瑞（Pfizer），这两种疫苗需要先后打两针；还有强生公司（Johnson & Johnson）的新冠疫苗也在美国使用，厂家表示该疫苗只要打一针即可产生效应。其中BioNTech/辉瑞疫苗只能给16岁以上的人接种。拜登政府许诺，到5月底之前，将做到为全体2.6亿成年人提供疫苗。美国总人口大约是3.3亿。

美国马里兰州的一个疫苗接种中心

法新社的报道指出，在新闻发布会现场，拜登没有被提到有关新冠疫情方面的问题，这显示美国的舆论主流发生转变--尤其对于目前因为感染人数激增而面临巨大压力的欧洲国家领导人来说，这一场景是无法想象的。

难民激增，不是因为"我善良"

除了新冠疫苗接种之外，拜登在白宫举行的记者会上还谈到了很多其它议题。比如美国南部边境移民激增的问题，他驳回了外界对自己的指责，并认为责任在于前总统特朗普。拜登强调，特朗普在任内把美国避难申请系统中重要的部分给摧毁了。他还补充道，其实在美国南部边界来自中美洲的移民人数每年都会增加，并不是因为自己是个"善良人"才引来这么多难民。

在回应关于无人陪伴未成年移民的问题时，拜登表示："我要说的是，如果无人陪伴的儿童来到边境区域，我们是绝不可能袖手旁观，等着他们在边界的那一边饿死的。除了特朗普政府之外，历届美国政府没有做过这样的事。我也不会这样做的。"

"尊重命运的安排"

拜登还宣布让副总统哈里斯负责主持边界事务，这也是他首次给自己的副手指定某一个特定的主管领域。不过，面对外界关于拜登可能会为哈里斯在2024年接手竞选铺路的猜测，这位总统表示，自己"尊重命运的安排"，但是仍然希望届时竞选连任。"我的计划是竞选连任，这是我的期待。"

拜登现年78岁，是美国有史以来当选时年龄最大的总统。到2024年下届美国大选时，他将是82岁。

除此之外，拜登还在记者会上宣布，由于一些"策略上的原因"，从阿富汗撤军的进程恐无法在5月1日之前结束。按照特朗普政府此前和塔利班达成的协议，美国应该在5月1日之前将军队撤出阿富汗。"我们会离开；问题只是何时离开"，他说。当记者问到驻阿美军会不会到2022年还在阿富汗时，拜登表示应该不会。

雨涵/李鱼（德新社、路透社、法新社）

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