“疫苗接种冠军”以色列呼吁施打第三剂

（德国之声中文网）鉴于新冠感染数字再次上升，以色列计划为60岁以上人士施打第三剂新冠疫苗。该国总理贝内特（Naftali Bennett）表示，这适用于至少在5个月前接种第二剂疫苗的人群。根据新冠疫苗制造公司BioNTech/辉瑞的最新研究，“第三剂疫苗能对Delta变种产生中和抗体，在年轻人体内产生的抗体高出逾五倍，老年人甚至能获得11倍之多的抗体”。

以色列第一批接种第三剂疫苗的人士包括现年60岁的以色列总统赫尔佐格（Izchak Herzog）夫妻。贝内特宣布，健康保险单位的疫苗接种运动将在几日内展开。“我呼吁已接种两剂疫苗的老年人施打第三剂。这将能防止重症和死亡。”

第三轮疫苗接种已经开跑

根据以色列总理公布的消息，该国已有2000人接种第三剂疫苗。这些人的免疫系统因为器官移植、癌症或肾功能衰竭而被削弱；在接种第三剂疫苗后，没有出现副作用。

以色列决定为老年群体接种第三剂的原因是，该国所采用的BioNTech/辉瑞疫苗保护力自六月初开始急剧下降。以色列卫生部指出，辉瑞疫苗预防新冠感染的有效率降至39%，预防重症有效率则为91%。与此同时，具高传染力的Delta变种正在以色列扩散。尽管如此，一些政府专家批评，当局并非以科学方式收集疫苗有效性数据

以色列单日新增感染人数已经连续三天突破2000人。根据以色列卫生部周四上午发布的数据，此前一日的新增感染人数为2165人，其中159人出现重症。以色列疫苗的完全接种率已达57%。

（德新社、法新社）

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