疫苗安全疑虑续延烧 世卫与EMA力挺阿斯利康

(德国之声中文网) 欧洲药品管理局(EMA)16日表示，他们「完全相信」施打阿斯利康的新冠疫苗的好处大于可能的风险。由於多国在阿斯利康疫苗引发并发症後暂停施打该疫苗，全球卫生专家承受着越来越大的压力，因为他们得回答关於阿斯利康新冠疫苗安全性的问题。

欧洲药品管理局(EMA) 的负责人库克 (Emer Cooke) 说：「目前没有迹象证明阿斯利康疫苗是一些注射者出现血栓的原因。」该机构仍然坚信，阿斯利康疫苗在预防新冠病毒的好处及其相关的住院和死亡风险超过了施打疫苗的副作用与风险。

库克表示，该机构正在对个别事件进行评估，预计将在周四完成全面审查。

世界卫生组织（WHO）也于3月17日表示，施打阿斯利康疫苗的益处大于风险，继续推荐该疫苗的接种。世卫组织也表示，针对该疫苗的新评估仍在进行中。

人们对阿斯利康疫苗有哪些担忧？

一些国家的人们接种阿斯利康的新冠疫苗后，发生了几起血栓或脑出血的病例，这也增加了人们对疫苗的安全性的忧虑。此外，全球也出现少量的死亡案例。

世卫组织丶阿斯利康公司和欧洲药品管理局都坚称阿斯利康的新冠疫苗是安全的，并重申疫苗和血栓之间没有关系。他们说，血栓发生的数量或频率并没有比正常情况下的普通人群更多。

欧盟最大的三个国家，德国丶意大利和法国15日连同其他国家一起暂停使用阿斯利康的疫苗，瑞典和拉脱维亚也在16日跟进。这一消息对全球新冠疫苗的接种造成了打击。目前新冠疫情已造成260多万人死亡。

阿斯利康的疫苗是由英国-瑞典公司阿斯利康和英国牛津大学研发。在英国已经接种了超过1100万剂疫苗，目前没有任何重大问题。欧洲药品管理局的库克强调：「信任这些疫苗的安全性和有效性对我们来说是最重要的。」她补充说，确保疫苗安全是该机构的工作。

欧盟与世卫组织继续进行审查

关于血栓事件与特定批次疫苗有关的猜测，库克表示，两者间有关联的可能性不大，但欧盟药品管理局还没有完全排除这种可能性。



库克说：「我们正在研究所有与疫苗相关的不良事件。」当被问及欧盟是否也在审查辉瑞和Moderna疫苗时，库克说，此前有报道称美国有些人注射出现这些疫苗後，出现血栓的症状。



世界卫生组织(WHO)的一个专家委员会也在审查接种过阿斯利康疫苗的人出现血栓和血小板计数低的少数病例。

杨威廉/李玟仪 (路透社、法新社、美联社)

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