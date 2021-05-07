 疫苗姗姗来迟 西巴尔干国家对欧盟倍感失望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2021

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时政风云

疫苗姗姗来迟 西巴尔干国家对欧盟倍感失望

据路透社报道，欧盟一份内部文件指出，漫长的谈判过程正在让寻求加入欧盟的西巴尔干国家失去信心。而欧盟提供的新冠疫苗姗姗来迟，更让这些国家觉得幻想破灭。

Kroatien Zagreb | Video-Gipfel EU & Westbalkan-Länder | Andrej Plenkovic, Premierminister

2020年5月6日，克罗地亚总理普连科维奇 （Andrej Plenkovic）参加欧盟与巴尔干国家视频峰会

（德国之声中文网）欧盟和美国给阿尔巴尼亚、波黑、科索沃、黑山、北马其顿和塞尔维亚勾画了有朝一日加入欧盟的前景。不过，欧盟在5月5日致成员国外交部的文件中指出，“我们必须告知，尽管我们坚定不移地致力于欧洲一体化......该地区的人们正在对入盟进程感到深深的失望。”

文件写道，"对欧盟迟缓交付新冠疫苗的看法进一步助长了这种幻想破灭。“ 该文件是为之后的外长会议准备的。会议上虽然讨论了巴尔干问题，但未作出任何决定。

中俄影响力增大

路透社报道指出，中国和俄罗斯在巴尔干地区的贸易和投资水平虽然远远低于欧盟，但影响力正在不断增强。欧盟目前正在向西巴尔干地区六个国家发送65万剂西方制造的疫苗，而之前中国和俄罗斯就已在该地区分发了数百万剂疫苗。

Montenegro Autobahnbau mit chinesischer Unterstützung

中国参与黑山高速公路建设并提供贷款

去年五月，克罗地亚组织了欧盟与巴尔干国家的视频峰会，为巴尔干地区的一体化提供新的动力。欧盟原本打算在去年年底启动与北马其顿和阿尔巴尼亚的入盟谈判。但作为欧盟成员国的保加利亚以语言和文化争端为由，反对启动与北马其顿的入盟谈判。先前，因对阿尔巴尼亚和北马其顿在促进民主和反腐方面的努力表示怀疑，法国于2019年搁置了这两个国家的入盟程序。

欧委会坚持认为应同时推动阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判，但欧盟扩大事务专员奥利弗·瓦尔黑里（Oliver Varhelyi）本月曾建议，只应和阿尔巴尼亚开始入盟谈判。尽管他后来又撤回了建议，但欧盟外交官指出，这让情况变得更加混乱。本周二在布鲁塞尔举行的欧盟部长会议未能打破僵局。

与塞尔维亚和黑山的入盟谈判曾被认为进展最快，但如今也已放缓。而波黑和科索沃都还没有被正式指定为欧盟候选国。

欧盟内部报告指出，西巴尔干地区的普遍看法是，加入欧盟的前景正在衰退；在一系列复杂的条件和程序下，欧盟带来的激励效应正在消失。

（据路透社）

 

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