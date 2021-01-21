疫苗外交：中国慢半拍 印度手笔大

（德国之声中文网）巴基斯坦外长库雷西（ Qureshi ）在推特上宣布，中国将向该国捐赠50万剂新冠疫苗，巴基斯坦对此表示非常感谢。 库雷西先前曾向记者透露，中国许诺到1月底免费向巴基斯坦运送首批50万剂疫苗。他说，到2月底，北京方面还将向巴基斯坦提供100万剂疫苗，该国已经批准中国国药集团(Sinopharm)新冠疫苗的紧急使用。据法新社报道，巴基斯坦自去年2月首次检测出新冠病毒感染病例以来，共记录累计感染病例52万7146例，新冠死亡超过1.1万例。

先前，菲律宾、柬埔寨和缅甸也都表示将获得中国捐赠的疫苗。上周，中国外长王毅在出访时承诺，中国将向缅甸无偿提供30万剂新冠病毒疫苗。他还宣布将捐给菲律宾50万剂疫苗。

挑战中国

不过，在缅甸、马尔代夫、不丹、孟加拉、尼泊尔等国，印度现在已经抢先一步捐赠疫苗，而且手笔更大。印度的这一举动在该地区获得赞誉，也给中国在那里的主导地位带来挑战。作为一带一路的一部分，中国这些年来在斯里兰卡、尼泊尔和马尔代夫等国大量投资，修建港口、道路、发电站等等。但外交人士认为，这些强烈依赖旅游业的国家对疫苗有着迫切需要，因而让莫迪政府获得了重返该地区的机会。

本周五（1月22日），缅甸从印度获得150万剂新冠疫苗，可供75万人接种。印度驻缅甸大使索拉卜·库玛（Saurabh Kumar）在仰光机场迎接疫苗抵达时向记者表示：这是印度送给缅甸的礼物。”缅甸计划首先给医务人员接种，之后给老人接种。缅甸共有11万多名医务人员。据法新社报道，缅甸累计有13万6000新冠病例，有3000多人死亡。

除了缅甸外，印度血清研究所生产的疫苗也已运抵马尔代夫、不丹、孟加拉和尼泊尔。印度是世界上最大的仿制药生产国，参与生产由牛津大学和阿斯利康联合开发的新冠疫苗的印度血清研究所则是世界最大疫苗生产商。

尼泊尔卫生和人口部长里达耶什·特里帕蒂（Hridayesh Tripathi）表示，“印度政府展示出免费提供疫苗的良好意愿。这是以人为本，因为公众是新冠病毒的最大受害者。”

虽然和尼泊尔有领土纠纷，但印度更担心中国在这个喜马拉雅小国继续扩大政治和经济影响力。中国已承诺为尼泊尔提供疫苗，不过，尼泊尔尚未批准中国国药集团的疫苗。尼泊尔药品局发言人表示，在批准前，他们要求中国提供更多资料和信息。

孟加拉国原本也将免费获得11万剂中国科兴生物公司开发的新冠病毒疫苗，但由于拒绝支付相关研发费用而“泡汤”。孟加拉国继而向印度求助。本周四，该国无偿获得印度生产的200万剂新冠疫苗。

据印度政府圈传来的消息，印度计划在今后三到四周内向邻国提供1200万到2000万剂新冠疫苗。此外，印度还将帮助其中的一些国家训练医务人员，管理疫苗施放。

印度前驻多伦多总领事拉吉夫·巴蒂亚（Rajiv Bhatia：“）表示，印度将以行动证明“邻国优先”政策的有效性。他说：”这展示了我们在科学与药学领域的力量，这是我们的光辉时刻。“

乐然／凝炼（路透社、法新社等）

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