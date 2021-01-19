 疫苗分配悬殊 谭德塞批“世界正处道德沦丧的边缘” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2021

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时政风云

疫苗分配悬殊 谭德塞批“世界正处道德沦丧的边缘”

世界卫生组织秘书长谭德塞批评疫苗因国家贫富而分配不均，称「这个世界正处于灾难性道德沦丧的边缘」。巴西和巴基斯坦则寄望中国制造的疫苗能缓解疫情。

Brasilien Corona-Pandemie | Impfstart | CoronaVac Sao Paulo

世界上50多个富国施打了超过3900万剂疫苗，同时，某穷国却全国只有25剂疫苗可打

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巴西当局紧急批准了两剂疫苗，分别为阿斯利康与中国科兴共同生产的疫苗、以及阿斯利康与牛津大学研发的疫苗。然而，这两剂疫苗即便全数到货也不够巴西全人口施打。

在挪威，接种辉瑞/BioNTech疫苗后死亡的人数上升至29人，这引发人们对疫苗安全性的担忧，特别是其对于存在严重前期病史的老年人的影响。在德国，同样有老人接种疫苗后死亡事件。不过，挪威卫生机构和德国疫苗审批机构都强调，这并不意味着老人死亡与疫苗接种存在因果联系。

英国推迟新冠疫苗第二次注射，以能让更多人获接种机会。有专家警告说，这甚至可能导致产生更多变异。德国常设疫苗接种委员会也建议不推迟第二次注射。德国常设疫苗接种委员会也建议不推迟第二次注射。

(德国之声中文网) 世界卫生组织秘书长谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周一(1月18日)批评疫苗制造商图利、疫苗分配不均，认为疫苗先给予富有国家的健康成年人施打，而贫穷国家的老人和医护人员却没有疫苗可打是「不对的」。

世界卫生组织周一起在日内瓦远端召开为期一周的执行委员会议，秘书长谭德塞一开场就批评疫苗分配不均的问题，指出当世界上50多个富裕国家施打了超过3900万剂疫苗的同时，某穷国却全国只有25剂疫苗可打。他说: 「只给了25剂疫苗给这个低收入的国家－不是2500万，不是25000，而是25。我要直白的说: 这个世界正处于灾难性道德沦丧的边缘。」

他说，不论就字面上还是象征意义上而言，疫苗对所有人来说都是一剂强心针，「但是现在我们面临的真正危机是，即便疫苗给某些人带来希望，却也在世界上有疫苗和还没有疫苗的国家之间为不平等的高墙添了一块砖。」

谭德塞也在谈话中提到世卫支持的COVAX计划。该计划旨在基于需求而非贫富，将疫苗分配到所有国家。他说，COVAX计划目前已经从5个厂商那里获得了20亿支疫苗，也有再多买10亿支的选择权。

谭德塞说COVAX计划在2月起分派疫苗。这个目标可能定得稍微乐观，因为印度血清研究所还没确认日期，甚至称在三、四月以前几乎不可能推出疫苗。

谭德塞也批评大多数疫苗制造商出于利润考虑，优先争取在富裕国家获得监管批准，而非将疫苗交给世界卫生组织。这番话暗指联合国卫生机构曾提及的问题，也就是由于疫苗制造商提供的数据短缺，导致世卫无法批准他们的疫苗作为紧急用途。

Schweiz | Tedros Adhanom Ghebreyesus - Direktor der WHO

谭德赛：我要直白的说: 这个世界正处于灾难性道德沦丧的边缘

世卫已经批准辉瑞/BioNTech疫苗作为紧急用途，预计本周会批准莫德纳(Moderna)生产的疫苗。

此外，以色列已经与辉瑞公司达成协议，承诺共同分享大量的医疗数据，以交换这个难以取得的疫苗的持续供应。支持者说，这项交易可以让以色列成为第一个替大部分人口接种疫苗的国家，也能提供有价值的研究数据，帮助世界其他国家。但批评者说，这笔交易触及了重大的伦理问题，包括可能侵犯隐私权，以及加深世界各国在取得新冠疫苗方面的鸿沟。

由于辉瑞疫苗需要超低温储存，它比牛津-阿斯利康疫苗等竞争对手更昂贵，也更难使用，但研究表明它非常有效。据以色列媒体报道，以色列为辉瑞疫苗支付的费用至少比其他国家高出50%。

Brasilien Corona-Pandemie | Impfstart | Rio de Janeiro

巴西里约热内卢一名女士在接种科兴新冠疫苗后，在基督像旁比出欢呼姿势

巴基斯坦、巴西寄望中国疫苗

与此同时，巴基斯坦继批准了阿斯利康/牛津疫苗作为紧急使用之后，在周一(18日)也给予中国国药集团生产的疫苗紧急使用许可。该国政府表示正在与更多疫苗制造商洽谈中。

该国卫生部长萨尔·苏坦(Faisal Sultan)表示，在与中国康希诺生物签订合约后，该国可以得到数百万剂疫苗。康希诺生物的疫苗目前在巴基斯坦快要完成第三阶段临床试验。萨尔·苏坦说可能在二月中之前就得到初步实验结果。

苏坦称巴基斯坦计划为全国人口免费施打疫苗，也说私人企业会被允许进口并贩售政府所批准的疫苗。但目前巴基斯坦还未下订任何疫苗。

巴西卫生监管机构周日(1月17日)紧急批准使用科兴-阿斯利康共同生产的新冠疫苗，隔天就开始将疫苗分派到27个州，准备在周三展开全面施打。

巴西圣保罗布坦坦研究所18日表示，他们需要中国科兴公司在本月底之前提供更多原料，才能达到疫苗生产目标。布坦坦研究所主任Dimas Covas在记者会上说，巴西还在等待中国政府批准科兴疫苗出口。

张慈/杨威廉 (路透社、美联社)

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“巴铁”不再铁？中国疫苗难觅测试者

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