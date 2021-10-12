疫苗分配加剧贫富差异 IMF下修全球经济预测

（德国之声中文网）IMF降低了对今年全球经济增长的预测，因为低收入经济体的新冠疫情正持续恶化，而供应中断也影响了发达经济体的增长前景。

IMF最新的《世界经济展望》报告将2021年的世界经济增长率定为5.9%，略低于其7月份预测的6%。IMF对2022年的全球经济增长预测则保持不变，为4.9%。

在国家方面，IMF将2021年中国GDP增长预期下调0.1个百分点至8%、美国2021年GDP增长预期下调1个百分点修至6%、欧元区2021年GDP增长预期则上修0.4个百分点至 5.0%。

IMF警告说，如果新冠疫情持续影响，可能会使全球GDP在未来5年内累计减少5.3兆美元。其中，贫富差距将是一大主要问题，因为IMF预估先进经济体的总产出将在2022年恢复到疫情前的水准，并在2024年比疫情前预测的成长率多上0.9%；同时，中国以外的新兴市场和发展中经济体总产出在2024年仍将比疫情前预测的成长率低5.5%。

IMF认为，造成上述现象的主因之一，来自于全球疫苗的分配不均。发达经济体中超过60%的人口已经完整接种了疫苗，而且一些人还将加强施打第三剂；然而低收入国家中大约96%的人口连第一剂都还没接种。

此外，供应中断也构成了另一个挑战。IMF首席经济学家戈皮纳特（Gita Gopinath）说：「新冠疫情和气候变迁降低了一些国家的制造业活动。同时，原先受疫情压抑的需求被释放、商品价格反弹，也导致美国、德国和许多新兴市场和发展中经济体等地的通膨迅速上升。

他补充说，在低收入国家，食品价格上涨幅度最大，增加了贫困家庭的负担，提高了社会动荡的风险。

企业和政府负债增加

此外，IMF在另一份半年度全球金融稳定报告（GFSR）中則指出，企业和政府负债水准升高，加上风险较高的放款激增，一旦出现另一波严峻的走跌情势，全球经济恐将经历严重打击。

IMF指出，过去6个月全球金融体系面临的风险增加，而若英国脱离欧洲联盟（EU）的过程混乱，或是美国和中国的贸易紧张升温，这类风险还可能进一步扩大。

IMF的货币和资本市场部门部主任亚德里安（Tobias Adrian）表示，先進國家的經濟脆弱程度正在恶化。他說：「在美国，企业债务相较于国内生产毛额（GDP）的比例来到史上最高水准。在多个欧洲国家，银行业持有过多政府债券。」

IMF表示，自去年10月发布前份报告以来，等级较低的BBB级债券规模已扩大为4倍，且风险较高的「投机级」债务规模也增加一倍。

有鑑于此，IMF呼吁各国採取主动积极措施，包括限制高风险信贷的规模、提高银行业准备金要求，欧元区應减少政府负债，而中国則应继续打击非银行放款机构、脫離監管的「影子银行」。

（法新社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。