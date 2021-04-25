疫苗严重交付不足 欧盟正式起诉阿斯利康

（德国之声中文网）欧委会一发言人宣布，已向比利时法院提起诉讼，此举亦代表了27个成员国。

过去数月，这家英国-瑞典制造商曾多次单方面大幅削减对欧盟的新冠疫苗供应。第一季度，原定1.2亿剂疫苗中只有3000万剂进入了27个成员国。根据最新数据，第二季度计将是7000万剂，而原定数量为1.8亿剂。

关系紧张已久

从欧委会角度来看，该制造商由此违反了2020年8月的一项欧盟框架协议。根据该协议， 欧盟委员会共向阿斯利康订购3亿剂。另外1亿剂的选择权未予行使。

欧盟委员会和该公司之间的关系已长期紧张，一大原因是，英国本国几乎没有受到供应影响。为此，欧盟实施出口控制，一批从意大利运往澳大利亚的25万支阿斯利康疫苗便被阻止。

此前，欧委会已对该公司启动调解程序。现在的诉讼则是后续步骤。不过，供应不足状态不太可能因此改变。

疫苗只在有限范围内使用

目前，欧盟国家注射的疫苗大都来自德－美制造商BioNtech/辉瑞。除阿斯利康外，莫德纳和强生公司疫苗也被许可在欧盟上市。

一段时间来，阿斯利康疫苗在多个欧盟国家的使用受到限制，原因是，它被怀疑同发生极常罕见的脑血栓病例有关。不过，该款疫苗仍继续获得欧盟药品管理局（EMA）的无限制许可。

（德新社，路透社）

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