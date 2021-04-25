 疫苗严重交付不足 欧盟正式起诉阿斯利康 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

疫苗严重交付不足 欧盟正式起诉阿斯利康

欧盟委员会似乎已忍无可忍。因未如数交付新冠疫苗，欧盟方面已经对药品制造商阿斯利康采取了法律行动。即便如此阿斯利康疫苗的交货速度恐怕未必会提升。

AstraZeneca Covid-19 Impfung

（德国之声中文网）欧委会一发言人宣布，已向比利时法院提起诉讼，此举亦代表了27个成员国。

过去数月，这家英国-瑞典制造商曾多次单方面大幅削减对欧盟的新冠疫苗供应。第一季度，原定1.2亿剂疫苗中只有3000万剂进入了27个成员国。根据最新数据，第二季度计将是7000万剂，原定数量为1.8亿剂。

关系紧张已久  

从欧委会角度来看，该制造商由此违反了2020年8月的一项欧盟框架协议。根据该协议， 欧盟委员会共向阿斯利康订购3亿剂。另外1亿剂的选择权未予行使。    

欧盟委员会和该公司之间的关系已长期紧张，一大原因是，英国本国几乎没有受到供应影响。为此，欧盟实施出口控制，一批从意大利运往澳大利亚的25万支阿斯利康疫苗便被阻止。      

此前，欧委会已对该公司启动调解程序。现在的诉讼则是后续步骤。不过，供应不足状态不太可能因此改变。  

疫苗只在有限范围内使用  

目前，欧盟国家注射的疫苗大都来自德－美制造商BioNtech/辉瑞。除阿斯利康外，莫德纳和强生公司疫苗也被许可在欧盟上市。  

一段时间来，阿斯利康疫苗在多个欧盟国家的使用受到限制，原因是，它被怀疑同发生极常罕见的脑血栓病例有关。不过，该款疫苗仍继续获得欧盟药品管理局（EMA）的无限制许可。 

 

 德新社，路透社  

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

欧盟批准阿斯利康疫苗

欧盟批准使用英国阿斯利康公司与牛津大学合作的新冠疫苗。与此同时，为确保疫苗供应，欧盟决定实施疫苗出口限制。  

偏心？违约？欧盟与阿斯利康的疫苗供货之争

英国瑞典合资的制药康采恩阿斯利康宣布将大幅减少第一季度对欧盟的疫苗供应，招致欧盟方面的强烈指责。双方本周三举行的危机会议无果而终。阿斯利康疫苗预计本周五将获得欧洲药管局的批准。   

相关内容

Nordirland Belfast | Coronavirus | Impfung Pfizer/BioNTech

全球新冠疫苗接种超10亿 25.04.2021

就在五个月前，第一批新冠疫苗接种计划才开始实施。现在，已经有超过10亿人接种针对这个病毒的疫苗。

USA | Coronavirus | Impstoff von Johnson & Johnson

美国暂停接种强生、丹麦全停阿斯利康    14.04.2021

鉴于接种强生公司新冠疫苗后，出现个别严重副作用，美国暂停施打该疫苗。紧接着，丹麦宣布正式停用阿斯利康疫苗。

Weltspiegel 15.03.2021 | Corona | AstraZeneca-Impfstoff

欧洲药监局：阿斯利康疫苗利大于弊 08.04.2021

由于阿斯利康疫苗与血栓案例之间可能存在关联，英国周三也建议30岁以下民众接种其他疫苗。但英国及欧洲药品监管局都强调，继续使用阿斯利康疫苗的益处远大于风险。

广告

媒体看中国

Schweizer Flagge neben Rolex Uhr

德语媒体：瑞士应该怎样应对中国？

作为世界第二大经济体，中国共产党在加强对内控制的同时，也在不断向自由世界发起挑战。瑞士外交官威德摩尔认为，当今的国际局势同19世纪末德意志帝国崛起时的情况非常类似。  