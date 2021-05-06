疫苗专利谈判曠日費時 中国立场不明

(德国之声中文网) 在美国首席贸易代表戴琪5日表态支持有限期地放弃新冠疫苗专利权後，美国总统拜登同日也表态支持印度丶南非和其他几十个国家为暂停冠状病毒疫苗的知识产权保护所做的努力。此举为无法取得足够数量疫苗剂量的国家带来了希望，但也使疫苗制造商感到气愤。

根据路透社报导，贸易专家预测，世界贸易组织（WTO）关于新冠疫苗知识产权豁免的谈判可能需要数月时间，谈判成功的前提是他们需要克服一些成员国的反对意见。

与去年10月印度和南非提出的知识产权豁免相比，专家认为接下来进行的谈判还可能专注在一个豁免范围更窄，且豁免时间也更短的解决方案。在美国总统拜登周三决定支持疫苗豁免谈判之前，这两个国家已表态他们打算起草一份新提案。

世贸组织总干事伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala) 6日对拜登的举动表示欢迎，并敦促各国尽快开始新计划的会谈。她说：「全世界都在关注，而人们持续死去。」

曾任美国驻世贸组织贸易代表团的前特朗普白宫贸易官员威廉姆斯 (Clete Willem) 告诉路透社，疫苗产权豁免的谈判期至少需要一两个月的时间。他说：「现在，台面上没有任何提案会仅仅为了疫苗而放弃《与贸易有关的知识产权协议》。」威廉姆斯指的是世贸组织的《与贸易有关的知识产权协议》，该协议主要管理电影权或疫苗制造技术等财产的转让。

威廉姆斯还说，一个更现实的目标可能是在世贸组织下一次部长级会议（定于11月30日至12月3日举行）前及时完成该协议。这将使疫苗生产商有更多的时间来增加全球供应，这可能有助于控制病毒并缓解豁免的压力。

印度和南非去年10月提出的最初的知识产权豁免提案包括疫苗丶治疗方法丶诊断试剂盒丶呼吸机丶防护装备和其他对抗新冠疫情所需的产品。

讨价还价的协议内容

美国贸易代表戴琪5日表示，她将就世贸组织的豁免权的谈判建立於文本，这是贸易协定谈判的过程中标准但繁琐流程。谈判者用他们喜欢的措辞交换文本，然后试图找到共同点，有时他们会为棘手的分歧留下一点空间，让政治人物来解决歧见。

所有164个世贸组织成员国必须就此类决定达成一致的共识，任何一个成员都可以阻止文本通过。戴琪5日在一份声明中表示：「有鉴于世贸组织基于共识来决策的惯性和所涉及问题的复杂性，这些谈判将需要时间。」

虽然拜登的支持为达成交易增加了政治动力，但辉瑞公司的疫苗合作伙伴BioNTech的所在地德国6日拒绝了豁免提案。德国政府的一位发言人说，制造能力是制约供应的主要因素，而不是知识产权。

欧盟委员会主席冯德莱恩仅表示，她愿意讨论拜登的计划。努力影响美国贸易代表办公室贸易谈判的美国公司已经在动员起来，试图确保世贸组织的知识产权豁免目标能尽可能的狭窄。

一位业界人士告诉路透社：「我们的目标是使谈判结果不那么糟糕。」一些美国共和党议员正在推动一项说法，那便是放弃知识产权将把美国的技术交给中国。

共和党参议员克拉波（Mike Crapo）在一份声明中表示：「如果世贸组织继续进行相关的谈判，它将有利于像中国这样的国家，这些国家正积极地试图获得美国的技术，以支持他们自己的国内公司。」

前克林顿政府贸易官员布罗德曼 (Harry Broadman) 说，从好的方面看，成功的豁免谈判将「改善世贸组织的风气」。自1995年成立以来，世贸组织的特点是未能就实质性的新贸易政策达成协议。

布罗德曼说：「世贸组织希望能够真正达成共识，这是件好事。」他补充说，他认为透过疫苗协议来恢复更广泛的世贸组织谈判的前景非常渺茫。

中国不愿具体表态

另一方面，德新社报导，中国表示他们赞成让所有国家更容易取得新冠疫苗，但他们在全球关於是否豁免疫苗知识产权的讨论中，并未表明是否会采取任何具体行动。

中国外交部发言人汪文斌6日在例行记者会上表示：「抗击疫情各国有责，享有疫苗人人平等。中方支持关注疫苗可及性问题，期待各方在世贸组织框架下积极丶建设性地进行讨论，争取达成有效和平衡的结果。」

汪文斌在回答另一个相关问题时重申，中国支持关注疫苗可及性问题，期待各方在世贸组织框架下积极丶建设性地进行讨论，争取达成有效和平衡的结果。他也强调，将继续为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出自己的贡献。

目前有超过100个世贸组织成员国希望豁免疫苗的知识产权，让更多的公司在更多国家生产疫苗。

放弃专利将使较贫穷的国家能够生产自己的疫苗。 目前的疫苗生产国被指责囤积疫苗，以及更关心保护制药业的利润。

根据中国的官方数字，中国已经向大约80个国家提供了超过1亿剂疫苗。然而，目前仍不清楚这些疫苗中有多少是捐赠给其他国家，以及有多少是按市场价格出售的。

(路透社、德新社)