 疫苗丑闻涉8宗罪 长春长生重罚91亿 | 科技环境 | DW | 17.10.2018

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科技环境

疫苗丑闻涉8宗罪 长春长生重罚91亿

中国政府宣布，对假疫苗风波主角之一的长春长生公司祭出严厉惩罚。除了高额罚款，涉案高层更被下令禁止踏足市场。

China Impfungen in Shanghai (picture-alliance/dpa/W. Yadong)

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(德国之声中文网) 10月16日，中国药品监督管理局公布对长春长生公司的一系列行政处罚。当局吊销其药品生产许可证，没收违法生产疫苗所得的18.9亿元 (人民币，下同)，对违法销售货值处于三倍罚款72.1亿元，总罚金共计91亿元。另外，撤销涉案狂犬病疫苗的合格证并罚款1203万元，禁止董事长高俊芳在内14名涉案主管人员再从事药品生产活动。

行政处罚决定书也列出长春长生的「8宗罪」，包括﹕更改产品生产日期及批号、使用过期原液生产、伪造生产记录、没有按规定进行检测、以虚假资料骗取合格证、销毁硬盘证据等等。当局这次处罚只是针对长春长生的狂犬病疫苗，但没有提及涉事百白破疫苗的处理。

中国证监会同日也在网站公布，对高俊芳等4名主管处以「终身市场禁入」惩罚，副总经理兼销售总监张友奎等3人禁入证券市场5年。以上人士皆罚款最高30万元，证监会也对长春长生处以60万元罚金。当局指公司在披露疫苗情况时存在误导陈述及重大遗漏，年报有虚假内容。

China Medikamentenskandal (picture-alliance/Imaginechina/S. Yalei)

长春长生公司被查封的狂犬病问题疫苗。

受害人赔偿

针对受害人的补偿问题，长春长生宣布设立「狂犬病问题疫苗专项赔偿金」，一次付清受害人的赔偿﹕死者获赔65万元，重度残疾或瘫痪赔50万元，一般残疾则有20万元。

接种2014年1月至2017年12月期间生产的狂犬病疫苗并出现损害徵状者，也可以申请赔偿。专项基金还会支付疫苗补种、损害赔偿、民事诉讼赔偿、损害认定、咨询服务及临床观察等费用。

中国政府在7月发现位于长春的狂犬病疫苗生产商长生公司纪录造假，要求其停止生产并承诺详查，致力提高公众对中国製药行业的信心。中国共产党早前下令吉林副省长等4名地方高官下台负责，希望以严厉手段重拾公信力。

李芊/夏立民 (综合报道)

外部链接

中国药品监督管理局﹕对长春长生公司违规生产狂犬病疫苗作出行政处罚

证监会﹕严惩长生生物信披违法案

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