疫苗丑闻惩处出炉 中国多位官员下台

(德国之声中文网) 根据新华社週四 (8/16) 报导，负责监管食品和药品的安全的吉林省副省长金育辉成为首位遭免职官员。报导强调这个决定来自中共中央政治局常委会，由习近平亲自主持这次会议，听取疫苗案调查和问责情况汇报。

新华社援引会议的内容说﹕「对涉及疫苗药品等危害公共安全的违法犯罪人员，要依法严厉处罚，实行钜额处罚，终身禁业。」

多名地方高官下台

另外，还有3名主要负责吉林和长春食品药品安全的省级官员被免职，包括﹕吉林省政协副主席李晋修、长春市市长刘长龙、市场监管总局党组书记毕井泉。中纪委和国家监委也对原食品药品监管总局副局长吴浈立案调查。

吉林省委常委会议也根据国务院调查结果，要求多名高级官员下台和做出深刻检查。此外，35名非中管干部也遭问责。

这次会议也对事件定调，指此重大案件反映生产者逐利枉法、编造虚假纪录、政府失职、个别人员渎职。「情节严重，性质恶劣，造成严重不良影响，既暴露出监管不到位等诸多漏洞，也反映出疫苗生产流通使用等方面存在的制度缺陷。」

长生公司遭严惩

中国国务院总理李克强当日也主持国务院常务会议，听取调查情况和处置决定。

会议确定，依据《药品管理法》没收长生公司所有违法所得并处最高罚款。同时对负有监管责任的地方政府和主管部门相关责任人严厉追责。国务院也要求相关单位「抓好补种、保障合格疫苗供应、督促企业整改等后续工作」，并持续透过法规健全药品监管体系。

有关公司的首席执行官与其他14名涉嫌丑闻的人一起被捕，公安机关对长春长生案件已侦查终结并依法将犯罪嫌疑人全部移送起诉。

长生问题疫苗急增一倍

新华社也报导，国务院调查组在调查发现长生百白破问题疫苗共计有49.98万支。比起一开始公布25.26万多了一倍。这些疫苗被销往山东和安徽。

报导提到，已有76.2%接种过不合格百白破疫苗的儿童进行了补种。「尚未补种的后续剂次需根据受种儿童的实际接种情况确定间隔时间。」

事件爆发初始

中国政府在7月发现位于长春的狂犬病疫苗生产商长生公司纪录造假，要求其停止生产并承诺详查，致力提高公众对中国製药行业的信心。

儘管政府一再承诺解决这个问题，但中国经常受到有毒食品、药品和其他产品的安全丑闻打击。

长生疫苗案加剧了公众对中国製药物安全的担忧。自最新案件曝光以来，当局已宣佈全面检查生产疫苗的实验室，但许多中国父母表示，他们对孩子服用的药物和疫苗已经失去信心。

中国政府强调，有问题的狂犬病疫苗没有进入市场，但这起案件引发了异常强烈的网络愤怒还有后续其他疫苗的调查。

夏立民／李芊 (法新社等)