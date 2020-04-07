疫未定先思痛 日本政府巨资助企业撤离中国

（德国之声中文网）日本推出了空前的大规模经济刺激计划，以复苏受到新冠疫情重创的经济。根据彭博社报道，日本政府从价值1万亿美元的经济刺激方案中拨款22亿美元，协助日本制造商将生产线撤出中国或转移至其它国家，以恢复中断的供应链。

报道引述日方公布的细节指出，为了减缓疫情对经济造成的严重影响，日本追加的预算包括2200亿日元（20亿美元）资助企业将生产线撤回日本，以及235亿日元协助企业将生产转移到其它国家。

中国是日本最大贸易伙伴。但自新冠肺炎爆发后，中国经济面临严峻考验，连带使在华的外国制造商也受到重创。彭博社报道，自今年二月以来，日本自中国进口的的规模下滑近一半，导致日本制造商无法取得必要零件。

据日本《朝日新闻》报道，日系汽车二月份在中国的生产大幅下滑，日产汽车、丰田汽车在华的生产量分别减少87.9%和77.4%，而在湖北省武汉市设有工厂的本田汽车公司的生产量则大幅减少达92%。此外，由于来自中国的零部件供应停止，日本国内的汽车生产线也减产了29.3%。

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彭博社引述日本经济学家关辰一（Shinichi Seki）表示，一些在中国生产出口商品的日本制造公司原本已经考虑要迁出中国，如今日本政府出台了补助预算后，肯定会增加其动力。但他认为汽车业等为中国本土市场生产产品的制造商会留在原地。

减少对中国市场的依赖

在此次新冠疫情的背景下，日本企业间再次掀起减少对中国市场依赖的讨论。彭博社报道称，日本政府的未来投资委员会上月曾讨论将高附加价值的产品生产迁移回日本，其它产品则分散至东南亚生产。

《日本经济新闻》周五报道称，根据日本贸易振兴机构（JETRO）发布的2019年海外经济调查，在日本企业力争扩大业务的海外国家和地区中，选择中国的比例大幅降低，选择越南的比例则上升。问卷结果显示，日本企业进驻海外市场的意愿低迷，而投资对象国和地区也发生变化。回答"在海外设有基地，将进一步扩大进驻"的企业中，选择中国的企业比例为48.1%，比前一年减少7.3%。日经新闻称，这是自有可比数据以来创下的最低纪录。这份调查是在去年11月至12月间进行，并没有涉及有关新冠病毒的问题。报道指出，虽然中美贸易摩擦暂时放缓，但对立并未消除，人们担心今后受到新冠病毒影响，日本实体经济也将恶化。

日本首相安倍晋三近年来致力修补日中关系。中国国家主席习近平原定本月初访日，但由于新冠疫情而推迟。彭博社记者周三（4月8日）曾针对日本协助在华企业转移工厂的经济计划询问中方的回应。中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示："当前，中国抗击疫情取得重要进展，推动经济社会发展尽早恢复正常。我们希望世界各国也能采取相应措施，尽量减少疫情带给世界经济和全球供应链的影响，共同维护全球供应链的稳定，推动世界经济重回正常发展的轨道。"