 疫情:香港实施“二人限聚” 新疆新增41例 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2020

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时政风云

疫情:香港实施“二人限聚” 新疆新增41例

香港连续第六日新冠确诊病例"破百"，港府宣布实施四项新措施，有效期七天。中国内地则通报新增确诊61例，其中大连14例，该市日前宣布进入疫情防控"战时状态"。

香港公共场合“限聚”二人

香港公共场合“限聚”二人

（德国之声中文网）香港政府宣布实施四项新措施：餐馆全天禁止"堂食"、只能外卖，"限聚令"由四人收紧至两人，公共场合无论室内外均须戴口罩，体育场馆及游泳池暂时关闭，自本周三起生效，为期7天，至8月4日。

自七月初以来，香港确诊感染新冠病例数超过1000例，占到自1月来总感染病例数的四成以上。截至周日，香港感染总数为2634例，死亡20例。

此前5月和6月，香港曾数周无本地感染病例。本周的新措施也是港府首次禁止餐馆"堂食"。

香港卫生防疫部门称，截至周一（7月27日）凌晨的单日新增病例数为145例确诊病例，是连续第六日确诊"破百例"。

迄今有关船员换班豁免检疫的措施，受到批评。港府宣布，自周三起，不在香港卸貨的貨船，船員不能上岸。由2月初至7月21日，約有1萬人次的船員上岸。

田北俊指疫情下立法会选举仍可如期举行，建制派无须担心

田北俊指疫情下立法会选举仍可如期举行，建制派无须担心


另据香港电台报道，在疫情背景下，有建制派人士建议政府推迟立法会选举。新成立政党"希望联盟"召集人田北俊表示，不认为排队会令病毒传播，并指出投票站可以隔1.5米排队，无须担心。田北俊认为，推迟选举的说法是对自己选情无信心，在美国，总统特朗普也没有因民望落后而推迟选举，建制派无须如此担心，尽力而为便可，但假若真要推迟，就要在14日内举行选举。

DW.COM

全球新冠疫情依旧严峻，在疫情相对得到控制的中国，乌鲁木齐市仍然处于“封城”状态。受疫情影响，新加坡总理李显龙宣布，可能将推迟卸任计划。与此同时，韩国境外输入病例大幅增加。

新疆乌鲁木齐市本周通报十多起本土新冠病例。乌鲁木齐市严阵以待，第一例确诊案例出现后便开始封闭社区、停驶地铁一号线并大幅减少起降航班。网上有民众质疑，依照一例就封城的标准，未来中国各大城市都难免得“轮流封”。

入夏后新冠疫情不但没有结束，还随着世界各地逐步解封出现新一波的回升。香港单日新增逾百例，港府宣布收紧措施。

新疆通报累计确诊178例 大连进入"战时状态"

周日（7月26日），中国内地通报新增确诊病例61例，这是自4月以来的最高单日确诊病例。其中，新疆新增确诊病例41例，均为乌鲁木齐病例。目前，新疆共有确诊病例178例。

人口350万的乌鲁木齐市已有超过230万人接受了核酸检测采样。

辽宁省通报14个确诊病例。大连市政府上周宣布进入"战时状态"，以遏制疫情蔓延。大连累计确诊感染病例38例，其中30例为一家海鲜公司员工及家属。

周一上午，总计412架次在大连起降的航班取消，占总空运量的近八成。大连市政府宣布已对168万余人次进行核酸检测采样。

苗子/乐然（据德新社、美联社等）

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