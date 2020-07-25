疫情:香港实施“二人限聚” 新疆新增41例

（德国之声中文网）香港政府宣布实施四项新措施：餐馆全天禁止"堂食"、只能外卖，"限聚令"由四人收紧至两人，公共场合无论室内外均须戴口罩，体育场馆及游泳池暂时关闭，自本周三起生效，为期7天，至8月4日。

自七月初以来，香港确诊感染新冠病例数超过1000例，占到自1月来总感染病例数的四成以上。截至周日，香港感染总数为2634例，死亡20例。

此前5月和6月，香港曾数周无本地感染病例。本周的新措施也是港府首次禁止餐馆"堂食"。

香港卫生防疫部门称，截至周一（7月27日）凌晨的单日新增病例数为145例确诊病例，是连续第六日确诊"破百例"。

迄今有关船员换班豁免检疫的措施，受到批评。港府宣布，自周三起，不在香港卸貨的貨船，船員不能上岸。由2月初至7月21日，約有1萬人次的船員上岸。



另据香港电台报道，在疫情背景下，有建制派人士建议政府推迟立法会选举。新成立政党"希望联盟"召集人田北俊表示，不认为排队会令病毒传播，并指出投票站可以隔1.5米排队，无须担心。田北俊认为，推迟选举的说法是对自己选情无信心，在美国，总统特朗普也没有因民望落后而推迟选举，建制派无须如此担心，尽力而为便可，但假若真要推迟，就要在14日内举行选举。

新疆通报累计确诊178例 大连进入"战时状态"

周日（7月26日），中国内地通报新增确诊病例61例，这是自4月以来的最高单日确诊病例。其中，新疆新增确诊病例41例，均为乌鲁木齐病例。目前，新疆共有确诊病例178例。

人口350万的乌鲁木齐市已有超过230万人接受了核酸检测采样。

辽宁省通报14个确诊病例。大连市政府上周宣布进入"战时状态"，以遏制疫情蔓延。大连累计确诊感染病例38例，其中30例为一家海鲜公司员工及家属。

周一上午，总计412架次在大连起降的航班取消，占总空运量的近八成。大连市政府宣布已对168万余人次进行核酸检测采样。

苗子/乐然（据德新社、美联社等）



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