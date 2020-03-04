 疫情阴霾下 德国经济数据表现不俗 | 经济纵横 | DW | 06.03.2020

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经济纵横

疫情阴霾下 德国经济数据表现不俗

德国联邦统计局公布的最新数据显示，今年一月，德国工业企业订单增长喜人。在新冠疫情笼罩下的德国，这能给人带来一丝期盼吗？

Hamburg Hafen Export (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

（德国之声中文网）正值新冠疫情的蔓延让德国人忧心忡忡之际，联邦统计局本周五（3月6日）公布的最新数字显示，今年一月，德国工业企业收获的订单金额达到了5年半来的新高，与前一个月相比增加了5.5%。分析显示，这主要归功于来自国外的大宗订单。

联邦统计局指出，特别是航空航天业和机械制造业的大订单拉升了行业增幅。不过即使剔除大宗订单，仍有2.3%的增幅，这表明很多经济产业领域的情况总体良好。制造业和出口仍是德国经济增长的主要推动力，因此工业领域的积极数据在整个经济中具有指标性。

但德国工业联合会（BDI）认为，由于新冠疫情的蔓延，2020年将是景气低迷的一年。该组织的最新季度报告预测，今年的工业景气依旧在衰退的边缘徘徊。该报告称，"目前对德国经济发展最大的负面影响不是英国脱欧，不是特朗普，而是新冠病毒和它在全球的扩散。"

在疫情爆发之前，德国的工业产值就已连续6个季度萎缩。主要原因是全球经济不景气，以及德国汽车工业的种种问题。德国经济部表示，新冠疫情造成的新风险将带来哪些后果，还有待观察。

China fabrikneue Autos vor Verkauf (Getty Images/AFP)

德国汽车工业也面临种种问题

德国商业银行（Commerzbank）的分析师索尔芬（Ralph Solveen）认为，从周五公布的数据中，尚无法分析新冠疫情会带来哪些效应。他估计，2月份以后的工业数据将体现疫情的显著影响，因此，尽管开端喜人，但德国经济第一季度总体将出现萎缩。

2019年，中国连续第4年成为德国最大的贸易伙伴，双边贸易额达到2057亿欧元。鉴于如此紧密的经济联络，新冠疫情爆发以来，许多德国企业目前已经预警供应链出现问题，原因是生产所用的许多产品和零部件都来自中国。

而中国国内的经济数据受疫情影响已露端倪。3月2日公布的二月份财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为40.3，大降10.8个百分点，为2004年5月有数据以来的最低；新订单指数降至有记录以来最低；服务业PMI降幅高达25.3个百分点，仅录得26.5，为2015年11月调查启动以来首次落入收缩区间。专家指出，疫情席卷全国，导致经济运行大面积中断，是该月份制造业PMI下滑的根源。

  • Handyspiel King of Glory (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    线上娱乐一枝独秀

    在新冠病毒疫情的影响下，中国的文化传媒行业正在经历“冰火两重天”。一边是哀鸿遍野的影视类、院线类上市公司，一边是数钱数到手抽筋的长视频、游戏、直播、社交软件等“宅经济”。据报道，腾讯《王者荣耀》单日营收20亿元人民币，爱奇艺月活突破5.9亿人，B站股价涨幅超24%。

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

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    欧美看Netflix

    当疫情的战火延烧到欧美之后，宅在家对于很多人来说成了躲避病毒的最好方式。在Netflix上追剧看片也自然而然地成为一种打法时间的好方法。

  • IFA 2016 - Siemens iQ700 Geschirrspüler (picture-alliance/dpa Themendienst/A. Warnecke)

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    除菌洗碗机走俏中国

    洗碗机原本在中国的普及率并不算高，但是随着这次疫情的爆发，特别是在中国的大城市，很多消费者的健康意识得到进一步提升。空气净化器、除菌洗碗机、除菌洗衣机、洗手机、消毒柜、净水器、蒸汽拖把等与健康生活相关的小家电产品在疫情期间迎来销售的黄金增长期。

  • Mädchen macht einen Handstand (picture-alliance/Tetra Images)

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    担心在健身房染上病毒？健身类初创公司Peloton Interactive提供多种线上健身课程和线上健身指导。健身狂人们在自家的客厅就可以挥汗如雨保持身材了。

  • A file photo shows the Peloton logo on the company's stationary bicycle

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    比纸牌屋更刺激划船机购买增长率

    据京东消费大数据显示，今年春节期间，京东平台拉力器成交额同比增长109%，跳绳成交额同比增长56%，划船机成交额同比增长134%。2月上旬，京东自营的瑜伽垫成交额同比增长近6倍。

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

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    疫情催生亿万富翁

    美国制药商Moderna Inc.宣布已经交付首批新冠病毒疫苗，研究人员将进行第一批人体试验。这一消息令公司股票直线上涨，CEO Stephane Bancel（右）也一下子挤入亿万富翁的行列。马来西亚华商林伟才（左）掌舵的Top Glove Corporation公司是世界上最大的橡胶手套生产商。新冠病毒疫情也把林伟才送入亿万富翁俱乐部。

  • A screenshot of Zoom website

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    在家办公

    美国视频通讯初创公司Zoom的股票今年2月以来上涨了近50%。由于疫情，很多人不得不在家办公，这样一来对能够提供视频会议的软件和应用程序的需求量也自然增加了很多。今年年初以来，Zoom公司已经新增客户220万。

  • JingDong Direktor Tony Qiu (DW)

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    在线购物爆发式增长

    中国的疫情在春节期间爆发，很多人宅在家中，几乎所有的购物环节都在网上进行。有数据显示，今年2月初，京东到家日活突破100万，盒马、叮咚买菜突破40万。

    作者: Ashutosh Pandey, Thomas Kohlmann


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