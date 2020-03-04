疫情阴霾下 德国经济数据表现不俗

（德国之声中文网）正值新冠疫情的蔓延让德国人忧心忡忡之际，联邦统计局本周五（3月6日）公布的最新数字显示，今年一月，德国工业企业收获的订单金额达到了5年半来的新高，与前一个月相比增加了5.5%。分析显示，这主要归功于来自国外的大宗订单。

联邦统计局指出，特别是航空航天业和机械制造业的大订单拉升了行业增幅。不过即使剔除大宗订单，仍有2.3%的增幅，这表明很多经济产业领域的情况总体良好。制造业和出口仍是德国经济增长的主要推动力，因此工业领域的积极数据在整个经济中具有指标性。

但德国工业联合会（BDI）认为，由于新冠疫情的蔓延，2020年将是景气低迷的一年。该组织的最新季度报告预测，今年的工业景气依旧在衰退的边缘徘徊。该报告称，"目前对德国经济发展最大的负面影响不是英国脱欧，不是特朗普，而是新冠病毒和它在全球的扩散。"

在疫情爆发之前，德国的工业产值就已连续6个季度萎缩。主要原因是全球经济不景气，以及德国汽车工业的种种问题。德国经济部表示，新冠疫情造成的新风险将带来哪些后果，还有待观察。

德国汽车工业也面临种种问题

德国商业银行（Commerzbank）的分析师索尔芬（Ralph Solveen）认为，从周五公布的数据中，尚无法分析新冠疫情会带来哪些效应。他估计，2月份以后的工业数据将体现疫情的显著影响，因此，尽管开端喜人，但德国经济第一季度总体将出现萎缩。

2019年，中国连续第4年成为德国最大的贸易伙伴，双边贸易额达到2057亿欧元。鉴于如此紧密的经济联络，新冠疫情爆发以来，许多德国企业目前已经预警供应链出现问题，原因是生产所用的许多产品和零部件都来自中国。

而中国国内的经济数据受疫情影响已露端倪。3月2日公布的二月份财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为40.3，大降10.8个百分点，为2004年5月有数据以来的最低；新订单指数降至有记录以来最低；服务业PMI降幅高达25.3个百分点，仅录得26.5，为2015年11月调查启动以来首次落入收缩区间。专家指出，疫情席卷全国，导致经济运行大面积中断，是该月份制造业PMI下滑的根源。