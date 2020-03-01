疫情阴霾下的旅欧中国学生

(德国之声中文网) 意大利新冠肺炎确诊迫近1700例, 其中北部伦巴底地区更是目前在欧洲确诊人数最多的地区, 有近1000例。

在意大利中北部城市---佛罗伦萨留学的陈同学向德国之声表示, 目前市内整体氛围比较紧张, 自己出门时也会特别注意卫生, 同时囤购了一定的物资, 期望接下来的日子意大利超市和当地的中国超市可以配送食物上门。对於回国避险一事, 她觉得暂时没有必要, 认为几百人挤在狭窄机舱中, 也有一定的风险。例如近日就有一名在意大利务工的女性回中国後才被确诊新冠肺炎。她觉得国内更安全的原因是, 中国国民有戴口罩的意识, 惟部分意大利人至今仍不戴口罩或者没有口罩。她听闻有在意大利的华人被当地人袭击的事, 但知道只是有人借机发难而已, 并不是排华, 故暂时不会回国。

超过80宗确诊病例出现在德国北莱茵-威斯伐伦州, 占了德国染病总人数的一半。目前在此留学的但女士向德国之声表示暂时未有回国避风头的想法。 尽管在此有时会被人另眼相看, 之前也被人喊 ''Coronavirus'' (新冠病毒)。但她认为现在世界各地都有新冠病毒, 特殊时期就哪里都不要去, 待在家里才是自我保护的最好方法, 万一有症状就去医院。她觉得, 可以省下回国机票的钱, 在德国囤好粮食, 静待疫情退散, 才是上策。

巴黎卢浮宫前

目前法国累计新冠病例超过130宗, 笔者一位朋友目前在法国巴黎留学, 她亦表示暂时未有回国的想法。她目前只会尽量减少出入公共埸所的次数, 尽量在家, 也购买好了充足的粮食。她感觉法国人对疫情的发展不太上心, 目前他们反而比较关心退休金一事。她对法国官方所提出的建议感到不满, 即没病就别戴口罩; 亦批评法国政府把口罩列为处方物品。

根据中国网3月1日的报导, 中国政府表示, 在确诊病例较多的韩国丶日本丶意大利和伊朗等国有不少的华侨和留学生等人员。如果疫情进一步发展, 他们的健康安全受到严重威胁,中方将采取必要措施, 积极协助和安排他们回国。目前, 疫情比较严重的国家还没有完全断绝与外界的公共交通, 所以在当地的人员可以选择以直航或者是中转绕道的方式回国。

截至发稿, 意大利共有1694确诊病例; 德国共有150例; 法国超过130例; 中国现存确诊则有32, 633例。

实习记者: 周正豪 (综合报导)