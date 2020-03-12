疫情阴霾下的德国年轻人——保持乐观

(德国之声中文网)来自科隆大学的硕士生Heiner表示, ''我和我的家人暂时都没有感到恐慌。不过我在公共场合时会更注意卫生。例如我不接触车厢的把手或按钮和经常彻底地洗手, 保持双手清洁。''
此外他表示对德国政府的防疫措施有信心,"因为他们及时并足够地给予我们最新且全面的防疫资讯'' 。
根据ZDF (德国电视二台) 在3月6日做的调查所示, 有69% (2月时为80%) 的受访者认为德国已有足够的防治措施, 以阻止疫情升级。 39%的受访者表示, 会因应疫情减少参加大型活动和社交活动; 50%的不会因此改变自己的生活方式。
24岁的Adrien在银行工作, 基於工作原因并不能在家工作, 因每天有很多客人来银行办理业务。他称道, ''我们要保证大部份的人都可以如常工作, 这时候需要更多资源和财力渡过难关。而全面停工丶封锁城市亦不可行, 因为大家会陷入全面的恐慌。停工後, 经济将会在短期内崩溃, 那时我们会面对更大的困难。''
不过Adrien认为,眼下还是应该小心注意，尤其要考虑到自己的行为对他人的影响： ''这疾病在没有症状下也能传播给其他人。目前我会减少与他人的接触, 以及社交活动。鉴於新冠病毒对老年人更致命, 所以我也会减少探望我的祖父祖母。'' 受疫情影响, 他更要取消本来计划4月分别到意大利以及英国的旅行。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
食品捐赠减少
恐慌性购买不仅扫光了超市的货架, 也影响了公益性的食品捐赠。德国食品捐助慈善组织“餐桌”（die Tafel）负责人约臣·布鲁尔 (Jochen Brühl) 指出, 由于疫情爆发以来德国人抢购罐头以及其它不易腐坏的食品, 所以商店能捐给有需要的人士的物资变少了。在德国至少有150万人受惠於“餐桌”以及其他形式的慈善捐赠。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
没有观众的德甲?
德国卫生部长施潘（Jens Spahn）建议取消所有一千人以上的大型活动。德国足协表示, 准备谘询足球俱乐部, 是否可以在没有观众的情况下继续比赛; 更称健康才是“首位”。球迷已不得到埸观看周三由科隆对阵门兴格拉德巴赫的德甲赛事。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
文化活动被取消
文化交流受创, 大型展会和交易会因疫情爆发要取消或延後。受影响的包括莱比锡书展和欧洲规模最大的音乐界展会-法兰克福音乐展。俱乐部活动和画展都要推迟, 而德国电影和电视界的金摄影机年度颁奖典礼则延至11月。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
大多数学校仍如常上课
不像意大利, 德国的大部分学校仍然在上课, 当然发现有疫情或直接感染威胁的一些学校暂时停课。德国教师协会估计全国约有100间学校以及日托中心受到影响。巴登-符腾堡州的教育部长称该州正在评估推迟举行中学毕业考试的可能性。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
亚裔社区受殃及
源自中国的病毒加深了海外对亚裔人士的排斥情绪。不单是中餐馆, 亚洲餐厅和商店都表示生意大受影响。而具亚洲人外表特徵的人也会受到歧视。最近在莱比锡举行的一场德甲赛事中, 就有一群日本球迷被驱赶离埸。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
航班取消
因疫情爆发，德国汉莎航空已减少一半的航班数量, 至3月底, 总计150架飞机停飞, 并取消了约7100趟航班。汉莎表示, 计划削减今夏的班次。原因是, 人们减少出差, 更多人在家办公, 以及大家避免不必要的旅行。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
汽车产量下降
自一月份, 中国的汽车生产线已经关闭, 德国汽车巨头-大众汽车和戴姆勒等都表示, 新冠疫情对销售和生产都造成了打击。许多汽车制造商从中国采购电动汽车零件, 因此德国工厂的生产也被迫停摆。德国计划向公司补偿因疫情而造成的损失。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
稀少的游客
德国酒店与餐饮业工会主席吉多·佐利克（Guido Zöllick）称疫情 ''对德国旅游业的影响是严重的''。在最近的一份调查中, 有76.1%的协会成员称预订量急剧下降, 收入下降。在柏林, 德国议会大厦宣布禁止游客参观其玻璃圆顶, 直至另行通知。
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新冠病毒如何影响德国人的生活?
边境检查
德国是继意大利丶法国之後欧洲感染确诊人数最多的国家。为阻止病毒继续扩散, 波兰和捷克都在与德接壤的边境设立检查站, 监测穿梭两国通勤者的体温。波兰计划将管制范围扩大至铁路和港口过境点。
作者: Martin Kuebler
日前德国政府宣布, 不会封锁边境, 但不排除进行小区域的封锁。而美国总统川普於当地时间3月11日紧急宣布, 从3月13日开始, 美国将「封关欧洲30天」。
Adrien认为, 德国面对的最大问题是, 在公共卫生措施方面，每个联邦州都有自主决定的权利, 联邦政府能做的不是很多。
延伸阅读：联邦制在德国
作为刚入职的幼稚园老师Lena表示, ''实际上, 我对疫情的发展感到不安, 因为我每天要与很多小朋友做小游戏。而小孩子的免疫力系统还没完全成熟, 即使染上病毒也可能没有病徵, 但也可以向他人传播病毒。''
目前在德国，多地中小学、幼儿园宣布停课
Lena说, ''而它 (新冠病毒) 也不是流感, 目前我们对它的认识还很浅, 且不全面......当然, 任何疾病也无法100%的防止丶杜绝, 我会好好遵守政府给予的指引。我会尽力避免被感染, 但也会整天想这件事。''
但在德国街头，还是几乎看不到有人戴口罩。大学生Heiner说：''我们并没有购买任何口罩, 我不认为健康人群是需要配戴口罩的。对於长期病患, 身体虚弱的人来说, 佩戴口罩可保障他们健康。但是对於健康人群来说佩戴口罩不一定有效阻挡新冠病毒。''
Adrien则表示, ''我有口罩, 但不是为了预防新冠病毒。当时我在中国旅游时就购买了, 目的是防止雾霾以及空气污染。我认为口罩多少对於减慢疫情扩散也是有帮助的。''
根据ZDF (德国电视二台) 在3月6日做的调查所示, 78% (2月时为9成) 的受访者不认为自己会受新冠病毒威胁; 20% (2月时为10%) 的受访者表示担心自己的身体状况。
Lena补充说, ''我和同事也就此设计了新的小游戏和创作了新的抗疫儿歌, 向小孩们更有效地宣传由州卫生部门发出针对新冠肺炎的防疫指引。''
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德国新冠病毒疫情全面爆发
哈勒成为德国首个全面停课的城市
截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及学校。在欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。而到了3月13日，萨尔州和巴伐利亚州宣布，从3月16日开始关闭该州的所有中小学和幼儿园。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
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德国新冠病毒疫情全面爆发
德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。