疫情阴霾下的德国年轻人——保持乐观

(德国之声中文网)来自科隆大学的硕士生Heiner表示, ''我和我的家人暂时都没有感到恐慌。不过我在公共场合时会更注意卫生。例如我不接触车厢的把手或按钮和经常彻底地洗手, 保持双手清洁。''

此外他表示对德国政府的防疫措施有信心,"因为他们及时并足够地给予我们最新且全面的防疫资讯'' 。

根据ZDF (德国电视二台) 在3月6日做的调查所示, 有69% (2月时为80%) 的受访者认为德国已有足够的防治措施, 以阻止疫情升级。 39%的受访者表示, 会因应疫情减少参加大型活动和社交活动; 50%的不会因此改变自己的生活方式。

24岁的Adrien在银行工作, 基於工作原因并不能在家工作, 因每天有很多客人来银行办理业务。他称道, ''我们要保证大部份的人都可以如常工作, 这时候需要更多资源和财力渡过难关。而全面停工丶封锁城市亦不可行, 因为大家会陷入全面的恐慌。停工後, 经济将会在短期内崩溃, 那时我们会面对更大的困难。''

不过Adrien认为,眼下还是应该小心注意，尤其要考虑到自己的行为对他人的影响： ''这疾病在没有症状下也能传播给其他人。目前我会减少与他人的接触, 以及社交活动。鉴於新冠病毒对老年人更致命, 所以我也会减少探望我的祖父祖母。'' 受疫情影响, 他更要取消本来计划4月分别到意大利以及英国的旅行。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 食品捐赠减少 恐慌性购买不仅扫光了超市的货架, 也影响了公益性的食品捐赠。德国食品捐助慈善组织“餐桌”（die Tafel）负责人约臣·布鲁尔 (Jochen Brühl) 指出, 由于疫情爆发以来德国人抢购罐头以及其它不易腐坏的食品, 所以商店能捐给有需要的人士的物资变少了。在德国至少有150万人受惠於“餐桌”以及其他形式的慈善捐赠。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 没有观众的德甲? 德国卫生部长施潘（Jens Spahn）建议取消所有一千人以上的大型活动。德国足协表示, 准备谘询足球俱乐部, 是否可以在没有观众的情况下继续比赛; 更称健康才是“首位”。球迷已不得到埸观看周三由科隆对阵门兴格拉德巴赫的德甲赛事。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 文化活动被取消 文化交流受创, 大型展会和交易会因疫情爆发要取消或延後。受影响的包括莱比锡书展和欧洲规模最大的音乐界展会-法兰克福音乐展。俱乐部活动和画展都要推迟, 而德国电影和电视界的金摄影机年度颁奖典礼则延至11月。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 大多数学校仍如常上课 不像意大利, 德国的大部分学校仍然在上课, 当然发现有疫情或直接感染威胁的一些学校暂时停课。德国教师协会估计全国约有100间学校以及日托中心受到影响。巴登-符腾堡州的教育部长称该州正在评估推迟举行中学毕业考试的可能性。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 亚裔社区受殃及 源自中国的病毒加深了海外对亚裔人士的排斥情绪。不单是中餐馆, 亚洲餐厅和商店都表示生意大受影响。而具亚洲人外表特徵的人也会受到歧视。最近在莱比锡举行的一场德甲赛事中, 就有一群日本球迷被驱赶离埸。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 航班取消 因疫情爆发，德国汉莎航空已减少一半的航班数量, 至3月底, 总计150架飞机停飞, 并取消了约7100趟航班。汉莎表示, 计划削减今夏的班次。原因是, 人们减少出差, 更多人在家办公, 以及大家避免不必要的旅行。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 汽车产量下降 自一月份, 中国的汽车生产线已经关闭, 德国汽车巨头-大众汽车和戴姆勒等都表示, 新冠疫情对销售和生产都造成了打击。许多汽车制造商从中国采购电动汽车零件, 因此德国工厂的生产也被迫停摆。德国计划向公司补偿因疫情而造成的损失。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 稀少的游客 德国酒店与餐饮业工会主席吉多·佐利克（Guido Zöllick）称疫情 ''对德国旅游业的影响是严重的''。在最近的一份调查中, 有76.1%的协会成员称预订量急剧下降, 收入下降。在柏林, 德国议会大厦宣布禁止游客参观其玻璃圆顶, 直至另行通知。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 边境检查 德国是继意大利丶法国之後欧洲感染确诊人数最多的国家。为阻止病毒继续扩散, 波兰和捷克都在与德接壤的边境设立检查站, 监测穿梭两国通勤者的体温。波兰计划将管制范围扩大至铁路和港口过境点。 作者: Martin Kuebler



日前德国政府宣布, 不会封锁边境, 但不排除进行小区域的封锁。而美国总统川普於当地时间3月11日紧急宣布, 从3月13日开始, 美国将「封关欧洲30天」。

Adrien认为, 德国面对的最大问题是, 在公共卫生措施方面，每个联邦州都有自主决定的权利, 联邦政府能做的不是很多。

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作为刚入职的幼稚园老师Lena表示, ''实际上, 我对疫情的发展感到不安, 因为我每天要与很多小朋友做小游戏。而小孩子的免疫力系统还没完全成熟, 即使染上病毒也可能没有病徵, 但也可以向他人传播病毒。''

Lena说, ''而它 (新冠病毒) 也不是流感, 目前我们对它的认识还很浅, 且不全面......当然, 任何疾病也无法100%的防止丶杜绝, 我会好好遵守政府给予的指引。我会尽力避免被感染, 但也会整天想这件事。''

但在德国街头，还是几乎看不到有人戴口罩。大学生Heiner说：''我们并没有购买任何口罩, 我不认为健康人群是需要配戴口罩的。对於长期病患, 身体虚弱的人来说, 佩戴口罩可保障他们健康。但是对於健康人群来说佩戴口罩不一定有效阻挡新冠病毒。''

Adrien则表示, ''我有口罩, 但不是为了预防新冠病毒。当时我在中国旅游时就购买了, 目的是防止雾霾以及空气污染。我认为口罩多少对於减慢疫情扩散也是有帮助的。''

根据ZDF (德国电视二台) 在3月6日做的调查所示, 78% (2月时为9成) 的受访者不认为自己会受新冠病毒威胁; 20% (2月时为10%) 的受访者表示担心自己的身体状况。

Lena补充说, ''我和同事也就此设计了新的小游戏和创作了新的抗疫儿歌, 向小孩们更有效地宣传由州卫生部门发出针对新冠肺炎的防疫指引。''

