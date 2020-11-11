 疫情阴影下走入狂欢季 | 所有节目 | DW | 11.11.2021

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非常德国

疫情阴影下走入狂欢季

每年11月，德国一些狂欢节气氛浓厚的地方就进入了“第五季”。今年的狂欢季开始之时，全德国疫情飙升。渴望相聚的人们，还能欢乐起来吗？

  • Karnevalsauftakt Köln

    2G规则

    在莱茵兰的狂欢节重镇科隆和杜塞尔多夫，今年的室内聚会活动一律实施“2G”准入限制：只有接种了疫苗或感染康复者才能参加。

  • Karnevalsauftakt - Köln

    11月11日11点

    这是狂欢季节正式开始的时间。在狂欢节传统浓厚的莱茵地区，从这时到狂欢收尾高潮“玫瑰星期一”的两个多月被称为“一年中的第五季”。11日11点，人们会聚集在市中心，共同投入狂欢节的情绪。不过今年的场面当然不比往年。

  • Karnevalsauftakt - Köln

    疫情阴影

    因受疫情影响，上一个狂欢季，大型公众活动取消，德国人就是安安静静在家度过的。本以为这一次又可以尽情庆祝，没想到冬季来临后第四波疫情再度席卷全国。

  • Kölner Dreigestirn

    重要角色缺席

    狂欢节协会选出的“王子”象征性地成为狂欢者的领袖。他会现身各种大型聚会活动（资料图片，前排右二为王子）。但今年科隆的“王子”在狂欢季前不幸中招，被检测出感染了新冠，虽然他已经完全接种了疫苗。他不得不在家隔离，暂时缺席活动，由他的助手“少女”（站立者）和“农夫”顶替。

  • Büttenrede

    狂欢节大会？

    对于比较专业的狂欢节粉丝来说，除了看花车游行，参加集表演、戏谑、聚饮于一身的“狂欢节大会”（Karnevalsitzung）才是更过瘾的重头戏。但这种动辄数百人的室内聚集活动还能否照常举行，还是个未知数。

  • Deutschland | Karnevalsauftakt in Köln

    如临大敌

    科隆在几天前就开始准备设置隔离护栏、路障等，并派出更多人员，以便能检查、控制人数及维持秩序。市中心的几个热点地区几乎全部被栅栏包围。科隆市长则再次呼吁市民接种新冠疫苗。


  • Karnevalsauftakt Köln

    2G规则

    在莱茵兰的狂欢节重镇科隆和杜塞尔多夫，今年的室内聚会活动一律实施“2G”准入限制：只有接种了疫苗或感染康复者才能参加。

  • Karnevalsauftakt - Köln

    11月11日11点

    这是狂欢季节正式开始的时间。在狂欢节传统浓厚的莱茵地区，从这时到狂欢收尾高潮“玫瑰星期一”的两个多月被称为“一年中的第五季”。11日11点，人们会聚集在市中心，共同投入狂欢节的情绪。不过今年的场面当然不比往年。

  • Karnevalsauftakt - Köln

    疫情阴影

    因受疫情影响，上一个狂欢季，大型公众活动取消，德国人就是安安静静在家度过的。本以为这一次又可以尽情庆祝，没想到冬季来临后第四波疫情再度席卷全国。

  • Kölner Dreigestirn

    重要角色缺席

    狂欢节协会选出的“王子”象征性地成为狂欢者的领袖。他会现身各种大型聚会活动（资料图片，前排右二为王子）。但今年科隆的“王子”在狂欢季前不幸中招，被检测出感染了新冠，虽然他已经完全接种了疫苗。他不得不在家隔离，暂时缺席活动，由他的助手“少女”（站立者）和“农夫”顶替。

  • Büttenrede

    狂欢节大会？

    对于比较专业的狂欢节粉丝来说，除了看花车游行，参加集表演、戏谑、聚饮于一身的“狂欢节大会”（Karnevalsitzung）才是更过瘾的重头戏。但这种动辄数百人的室内聚集活动还能否照常举行，还是个未知数。

  • Deutschland | Karnevalsauftakt in Köln

    如临大敌

    科隆在几天前就开始准备设置隔离护栏、路障等，并派出更多人员，以便能检查、控制人数及维持秩序。市中心的几个热点地区几乎全部被栅栏包围。科隆市长则再次呼吁市民接种新冠疫苗。


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