疫情阴影下走入狂欢季

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每年11月，德国一些狂欢节气氛浓厚的地方就进入了“第五季”。今年的狂欢季开始之时，全德国疫情飙升。渴望相聚的人们，还能欢乐起来吗？
在莱茵兰的狂欢节重镇科隆和杜塞尔多夫，今年的室内聚会活动一律实施“2G”准入限制：只有接种了疫苗或感染康复者才能参加。
这是狂欢季节正式开始的时间。在狂欢节传统浓厚的莱茵地区，从这时到狂欢收尾高潮“玫瑰星期一”的两个多月被称为“一年中的第五季”。11日11点，人们会聚集在市中心，共同投入狂欢节的情绪。不过今年的场面当然不比往年。
因受疫情影响，上一个狂欢季，大型公众活动取消，德国人就是安安静静在家度过的。本以为这一次又可以尽情庆祝，没想到冬季来临后第四波疫情再度席卷全国。
狂欢节协会选出的“王子”象征性地成为狂欢者的领袖。他会现身各种大型聚会活动（资料图片，前排右二为王子）。但今年科隆的“王子”在狂欢季前不幸中招，被检测出感染了新冠，虽然他已经完全接种了疫苗。他不得不在家隔离，暂时缺席活动，由他的助手“少女”（站立者）和“农夫”顶替。
对于比较专业的狂欢节粉丝来说，除了看花车游行，参加集表演、戏谑、聚饮于一身的“狂欢节大会”（Karnevalsitzung）才是更过瘾的重头戏。但这种动辄数百人的室内聚集活动还能否照常举行，还是个未知数。
科隆在几天前就开始准备设置隔离护栏、路障等，并派出更多人员，以便能检查、控制人数及维持秩序。市中心的几个热点地区几乎全部被栅栏包围。科隆市长则再次呼吁市民接种新冠疫苗。
１１月１１日传统上是俗称＂第五季＂的德国莱茵等地区狂欢节开始的日子。但在疫情下，一切变得不一样。如今，人们寄望当前的软封锁令能在不久后取得效果，或许圣诞节能在相对宽松的气氛下和家人朋友一起度过。
就在德国卫生部长警告德国即将爆发疫情的隔天，德国的新冠肺炎确诊病例一天内增加20多例，让全国确诊病例数加倍。德国卫生部发言人周五表示，目前德国累计有近60例确诊病例，这其中也包括已经治愈的病例。
一年一度的狂欢节可谓是德国莱茵地区的一场全民派对。而狂欢节摩肩接踵的人潮，却也是病毒扩散的温床。伴随中国新冠肺炎病例持续增加，全世界都在担心病毒的扩散。这是否会给德国狂欢节蒙上一层阴影？
又到每年一度的德国啤酒日，但是对于德国一千五百多家大大小小的啤酒厂来说，实在没有任何值得庆祝的理由。受新冠疫情的影响，酒馆关门，啤酒销量一落千丈，很多啤酒厂面临破产倒闭的厄运。
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