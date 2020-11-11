疫情阴影下走入狂欢季

重要角色缺席

狂欢节协会选出的“王子”象征性地成为狂欢者的领袖。他会现身各种大型聚会活动（资料图片，前排右二为王子）。但今年科隆的“王子”在狂欢季前不幸中招，被检测出感染了新冠，虽然他已经完全接种了疫苗。他不得不在家隔离，暂时缺席活动，由他的助手“少女”（站立者）和“农夫”顶替。